Что делать, если греется телефон, и как его охладить

Как бы производители ни старались делать энергоэффективные мобильные процессоры, смартфоны все равно время от времени начинают нагреваться. Если у мощных флагманов это происходит при длительной работе тяжелых игр, то слабым устройствам достаточно запустить с десяток вкладок в браузере, чтобы процессор начал греться. Считается, что наиболее эффективным способом охладить смартфон является компактный кулер: у игровых устройств он иногда входит в комплект, а владельцам других телефонов приходится докупать его самостоятельно. Давайте разберемся, помогает ли он снизить нагрев во время игр на самом деле и какие кулеры существуют.

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Зачем нужен кулер для смартфона

Обычным пользователям, которые не являются фанатами игр, вряд ли пригодится кулер для охлаждения телефона. А вот тем, кому по душе длительное времяпрепровождение в Genshin Impact, Call Of Duty, PUBG или Clash Of Clans такая примочка наверняка пригодится. Дело в том, что при длительной высокой нагрузке процессор начинает греться и возникает троттлинг — снижение производительности, в результате чего и телефон становится горячим, и игра начинает работать хуже. Следовательно, вернуть быстродействие и снизить температуру чипсета можно с помощью кулера.

Он крепится на заднюю часть смартфона и направляет туда поток холодного воздуха, чтобы тепло рассеивалось быстрее. Обычно такие приспособления есть в комплекте с игровыми смартфонами, например, у ROG Phone 7 Pro. Вы удивитесь, но кулер можно добавить к любому телефону, но перед этим нужно выбрать его тип.

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Какой кулер для телефона лучше

Может показаться, что кулер для телефона — точно такой же вентилятор для охлаждения, как у системного блока ПК — и окажетесь правы. Есть две основных разновидности аксессуара.

Кулер-вентилятор крепится к задней крышке и просто дует на нее воздухом извне. Эффективность такого аксессуара низка, так как он в большинстве случаев просто гоняет горячий воздух. При этом, согласно тестам, он способен снизить температуру смартфона на 1-2 градуса, что иногда бывает крайне необходимо.

крепится к задней крышке и просто дует на нее воздухом извне. Эффективность такого аксессуара низка, так как он в большинстве случаев просто гоняет горячий воздух. При этом, согласно тестам, он способен на 1-2 градуса, что иногда бывает крайне необходимо. Полупроводниковый кулер для телефона — это вентилятор с пластиной из алюминиевого сплава, которая представляет собой радиатор. Она прикрепляется к смартфону вплотную и рассеивает тепло намного лучше, а вентилятор будет лишь усиливать эффект.

Два вида кулера для телефонов серьезно отличаются друг от друга по конструкции и функциональности. Второй вариант выглядит предпочтительнее, но и стоить будет дороже. Есть вот такая модель с алюминиевой пластиной, благодаря которой идет охлаждение телефона.

Снаружи расположен внешний дисплей, который отображает, насколько снизился нагрев смартфона. Есть выдвижное крепление, чтобы можно было установить кулер на смартфон любых размеров. Сам он работает от USB и включается по нажатию кнопки. Правда, горячий воздух он выводит по бокам — будет обдувать пальцы.

Игровой полупроводниковый кулер

Обычный вентилятор для телефона чуть компактнее и похож на тот, что устанавливают в компьютеры. Работает тихо, но из-за простоты конструкции у пользователей есть вопросы к сборке: провода припаяны некачественно, так что, сломать его не составит труда. С другой стороны, что еще ждать от такого дешевого гаджета?

Вентилятор для телефона

А еще есть кулер для игрового смартфона, в котором не только продумано охлаждение, но еще есть вспомогательные кнопки, имитирующие джойстик. Но вот незадача — работает он от бокового Type-C в ROG Phone, поэтому для обычного телефона не подойдет. Теперь давайте посмотрим, охлаждает ли он устройство на самом деле?

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Помогает ли кулер охладить телефон

Производители игровых смартфонов заявляют, что кулеры помогают серьезно охладить устройство. Некоторые даже отмечают, что удается добиться снижения температуры аж 10 градусов! Можно ли этому верить? Да, но делите показатель надвое. Так кулер ROG Phone 7 Ultimate может обеспечить охлаждение лишь в районе 4-5 градусов по сравнению со смартфоном без дополнительной вентиляции, но эта разница может увеличиваться со временем.

Посмотрите это видео от блогера Филиппа Беликова: примерно на 13 минуте он сравнивает, как нагревается смартфон с кулером и без него. Разница не так велика, но при активном использовании от нее действительно есть польза. Так что, кулер неплохо охлаждает телефон.

При этом производители зачастую указывают идеальные условия для достижения хорошего охлаждения, поэтому ждать чудес в реальной жизни от них не стоит. Впрочем в тяжелых играх даже 5 градусов благотворно влияют на производительность, так как смартфон будет не так сильно занижать частоту работы процессора.

Внимательные могут заметить, что кулер ставится на середину задней панели, тогда как процессор расположен вверху. Получается, таким образом, вентилятор способствует лучшему выводу тепла и охлаждению корпуса в одном конкретном месте. То есть, одинарный кулер не охлаждает процессор напрямую, из-за чего разница температур меньше. Впрочем есть модели сразу двумя вентиляторами, что дает более эффективное охлаждение. Однако играть с таким аксессуаром менее удобно, зато он может пригодиться, пока пользуетесь навигацией или записываете видео!

Двойной кулер для телефона

Кулер будет полезен не только при запуске тяжелых игр на старых смартфонах, но и для ныне актуальных моделей, которые не отличаются высокой производительностью. К тому же, дополнительное охлаждение нужно некоторым чипам, например, Snapdragon 8 Gen 1, у которого есть проблемы с перегревом. Так что, запаситесь хорошим вариантом, чтобы можно было заранее охладить смартфон, не дожидаясь, пока он начнет тормозить из-за троттлинга.