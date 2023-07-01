ВКонтакте выпустила VK Знакомства для Андроид. Теперь ты знаешь, чем заменить Тиндер в России

Пользователи сообщают, что Тиндер перестал работать в России: компания все же решила прекратить деятельность в нашей стране и отключила доступ к приложению для знакомств. В итоге, многие аккаунты разлогинились, а войти или зарегистрироваться при помощи российского номера нельзя. ВКонтакте подготовилась к этому и оперативно выпустила альтернативу Тиндера — сервис VK Знакомства для Андроид. Приложение уже доступно в Google Play: его может скачать каждый и войти при помощи VK ID или Гугл-аккаунта. Разбираемся, какие функции доступны на данный момент, работают ли VK Знакомства бесплатно и стоит ли скачивать.

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Что скачать вместо Тиндера

VK Знакомства — это новый сервис для знакомств, который должен заменить Тиндер в России. Многие заметят, что знакомиться во ВКонтакте можно было давно, но ранее сервис был доступен исключительно в виде мини-приложения внутри VK. Это было не очень удобно, так как заходя в ВК Знакомства, вы одновременно были онлайн. Из-за этого возникала путаница, так как собеседники видели, что вы в сети и не понимали, почему сообщения остаются непрочитанными.

Регистрация в VK Знакомствах очень простая: скачиваете приложение, заходите в него, после чего система обнаруживает ваш VK ID на телефоне, в который выполнен вход, или предлагает использовать Гугл-аккаунт.

Интерфейс — ровно тот же, что был в мини-приложении: снизу расположены вкладки с анкетами, лайками, чатами и собственным профилем. Листать анкеты так же легко — вправо или влево. Чем ВК Знакомства удобнее Тиндера — так это просмотром профайла собеседника: достаточно нажать на стрелку внизу или свайпнуть вверх, после чего откроется подробная информация.

Можно настроить место поиска собеседника или довериться геолокации, нажав на карточке значок в левом верхнем углу. Но имейте в виду, что в списке есть не все города, а ВК Знакомства неправильно определяет местонахождение, находя человека из другого города. Он, кстати, отображается в профиле собеседника не всегда: это главный недостаток знакомств во ВКонтакте , из-за которого та же Mamba заметно лучше.

Скачать ВК Знакомства

Кстати, если раньше ВК Знакомства позволяли общаться только с пользователями соцсети, то теперь ее аккаунт не нужен. В поиск также не попадут друзья из ВК и пользователи из черного списка. Сервис имеет удобную страницу с контактами, простые и понятные чаты — без излишеств.

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Как посмотреть лайки ВК Знакомства

А вот посмотреть лайки в ВК Знакомствах без подписки нельзя: вам будут приходить уведомления о них, но при нажатии на пуш откроются заблюренные фотографии. Для этого нужна Premium-версия, которая открывает доступ к лайкам других пользователей, а также позволяет увидеть случайно пропущенные анкеты. Вот стоимость.

1 месяц — 599 рублей.

3 месяца — 999 рублей.

6 месяцев — 1490 рублей.

В ВК Знакомствах также есть суперлайки, к которым можно добавлять комментарии или комплимент — они привлекают больше внимания. В Premium-версии у вас будет доступно 5 суперлайков в день, а время от времени сервис сам накидывает вам их бесплатно. При желании можно купить их — они помогут завязать разговор. Вот их стоимость.

10 суперлайков — 280 рублей.

25 суперлайков — 449 рублей.

50 суперлайков — 649 рублей.

Но даже наличие премиума и пакета суперлайков — не гарантия того, что вам удастся с кем-то познакомиться в ВК Знакомствах. Чтобы собрать больше лайков, определенно, нужно разнообразить свою страницу: загрузить больше фотографий, добавить короткое видео и накидать как можно больше интересов, любимых музыкальных жанров и других нюансов о себе.

Чем полнее вы расскажите о себе, тем выше будет рейтинг в ВК Знакомствах. Он здесь нужен не просто так — благодаря ему вас увидит больше пользователей. Такой вот нехитрый метод, который перекочевал в дейтинг-приложение из ВКонтакте прошлых лет.

Заодно не забудьте пройти верификацию: проверка анкеты в ВК Знакомствах нужна для того, чтобы ваш потенциальный собеседник знал, что вы настоящий человек, а не бот. Нужно всего лишь сделать селфи, показав ✌.

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Как удалить ВК Знакомства

Если сервис вам пришелся не по душе, удалить страницу в ВК Знакомствах не составит труда.

Зайдите в приложение и нажмите на вкладку «Профиль».

Затем нажмите на шестеренку в правом верхнем углу.

На открывшейся странице нажмите «Удалить анкету», после чего подтвердите свой выбор.

После этого ваши данные пропадут из сервиса вместе со всеми чатами и лайками от других пользователей. Восстановить страницу в ВК Знакомствах можно в течение 29 дней, иначе она исчезнет полностью.

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Стоит ли скачивать ВК Знакомства? На мой взгляд, попробовать определенно стоит, так как сервис — чистейший аналог Тиндера: по своему опыту могу сказать, что там часто попадаются адекватные люди, хотя пользователей пока там заметно меньше, чем в том же Тиндере. Вдобавок завязать переписку намного проще, так как в других приложениях для знакомств вам ответят. Ну, и цены на премиум-подписку в ВК Знакомствах вполне адекватные, поэтому разницы с Баду, Мамбой и другими похожими сервисами вы вряд ли заметите.