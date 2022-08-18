WhatsApp выпустил новое приложение для Windows. Смартфон больше не нужен

На днях запрещенная в России компания Meta выпустила обновление одного из самых популярных мессенджеров в мире — WhatsApp. На текущем этапе оно по большей части относится к тем, кто использует Ватсап на компьютерах под управлением операционной системы Windows. Только им пока досталась новая функциональность. Обновление для компьютеров и ноутбуков Apple пока что находится на стадии тестирования, и точных сроков его выхода не называется. С учетом того, что последние годы зеленый мессенджер постоянно находится в стадии догоняющего, то радует, что в нем стали появляться действительно полезные нововведения.

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В новой версии появилась возможность использовать WhatsApp без необходимости держать ваш смартфон в сети. То есть вы можете спокойно его отключить, запустить приложение на компьютере, и все будет отлично работать. То, что уже давным давно есть в Телеграме, добралось и до Ватсапа. Давайте посмотрим, как работает новая функция и каким образом можно обновить приложение на вашем компьютере.

Обновление Ватсап 2022

То, что Ватсап по своим возможностям уже давно безнадежно отстает от Телеграма, понятно практически всем. Непонятно только то, почему не пытается догонять. Скорее всего, количество лояльных пользователей позволяет не спешить с обновлениями и выпускать их в час по чайной ложке. В этой ситуации последняя версия Ватсапа для Windows выглядит как небольшой глоток свежего воздуха.

Возможность работать в мессенджере без необходимости держать включенный телефон рядом с компьютером напрашивалась достаточно давно. Согласитесь, рабочее место может находиться там, где будет отсутствовать мобильная связь, а WhatsApp нужен на компьютере для работы. В такой ситуации приходилось по разному извращаться, чтобы поймать интернет на телефоне и дать компьютеру доступ к Ватсапу. Теперь этого делать не надо.

Что радует еще больше, так это практически полное отсутствие каких-то ограничений по использованию одного аккаунта не нескольких компьютерах. Мы же знаем, как любят в Ватсапе все делать в своем личном стиле. Например, не дать запаролить мессенджер отличным от системного кодом. Здесь же в наличии только одно ограничение.

Аккаунт можно использовать на одном смартфоне и четырех привязанных устройствах. Это, конечно, не неограниченное количество, но тоже вполне достаточно. Тем более слабо можно представить пользователя, который использует помимо смартфона, рабочего и домашнего компьютера еще дополнительно два каких-то устройства.

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Чтобы установить на ваш компьютер новую версию Ватсапа, необходимо сделать следующее:

Если у вас компьютер на Windows 10 и новее, то приложение установлено на вашем устройстве по умолчанию.

и новее, то приложение установлено на вашем устройстве по умолчанию. Откройте Microsoft Store и перейдите на страницу WhatsApp.

и перейдите на страницу WhatsApp. Нажмите кнопку “Получить” и обновление автоматически загрузится на ваше устройство.

Если у вас компьютер на более старой операционной системе, то скачайте установочный файл с официального сайта и запустите его для обновления.

Я советую обновлять Ватсап именно через магазин Microsoft. Это просто удобнее.

Обновить Ватсап на компьютере

Но установить новую версию недостаточно. Необходимо еще привязать компьютер к вашему смартфону. Тем более что после обновления это придется делать заново. Для этого необходимо:

Обновить WhatsApp на вашем смартфоне с помощью Google Play. Имейте в виду, что после установки обновления все привязанные устройства будут деактивированы.

на вашем смартфоне с помощью Google Play. Имейте в виду, что после установки обновления все привязанные устройства будут деактивированы. Запустить приложение на компьютере. На экране появится QR-код который необходимо отсканировать смартфоном.

Запустить программу на вашем смартфоне.

Нажать на три точки в правом верхнем углу и выбрать “Связанные устройства”.

Навести камеру смартфона на QR-код на экране и дождаться, пока чаты будут загружены.

После этого можно использовать Ватсап без необходимости оставлять смартфон подключенным к сети. Следует отметить, что при таком режиме работы доступны абсолютно все функции мессенджера, включая видео и аудио звонки.

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Радует, что разработчики постепенно начинают двигаться навстречу пользователям. Возможно, в скором времени появится и аналогичное приложение для iPad. Потому что в текущих условиях разработать и выпустить его не должно составить для них никакой проблемы. В такой ситуации можно ждать и то, что все данные мессенджера переместятся в онлайн, и смена операционной системы не будет вызывать такую боль и сложности, как при переходе с Андроида на iOS. Который мы недавно подробно разбирали.

Рискну предположить, что все идет именно к такому упрощению. Но это исключительно мои предположения и надежды. Если же это все произойдет, то для нас, пользователей, это будет только плюсом. По крайней мере, глядя на вот это обновление для компьютеров, мы точно знаем, что Ватсап может внедрять действительно полезные вещи.