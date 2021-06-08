Apple представила обновления безопасности для iOS. Спойлер: хуже, чем у Google

Независимо от степени фанатизма пользователей iPhone, у подавляющего большинства из них сложилось устойчивое мнение о том, что подход Apple к обновлению iOS – лучше подхода Google. Несмотря на то что Apple не могла обновлять свои приложения и сервисы отдельно от операционной системы, она старалась регулярно выпускать системные апдейты с баг-фиксами и нововведениями. Но если внедрение новых функций могло и подождать, то вот исправления багов и уязвимостей – уже нет. Поэтому Apple решила, что будет выпускать для iOS обновления безопасности. Совсем как Google. Ну, почти.

Несмотря на то что патчи безопасности с исправлениями багов и критических уязвимостей на iOS фактически существовали и раньше, хоть и были представлены в формате обновлений третьего порядка, они имели ряд серьёзных недостатков.

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Во-первых, для их установки приходилось установить все предыдущие обновления. А, во-вторых, Apple и сама не могла выпускать их оперативно. С момент обнаружения бага или уязвимости могли пройти от нескольких дней до нескольких недель. Но теперь проблема будет решена.

Что будет, если не обновлять iOS

Apple признала право пользователей iOS на выбор версии ОС. Поэтому с этой осени компания будет выпускать обновления безопасности для iOS 14. Да, это не совсем то же самое, что обновления безопасности на Android, потому что для iOS 15 их не будет.

По замыслу Apple, патчи нужны именно для того, чтобы не вынуждать пользователей переходить на самую новую версию операционной системы. Однако это уже большое дело, учитывая, что с точки зрения отсутствия проблем обновления безопасности явно будут выигрывать у системных апдейтов.

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Почему я так думаю? Ну, в принципе, это логично. Ведь системные обновления априори являются более тяжёлыми. Разработчики Apple вносят изменения в операционную систему и меняют не только её номер, но и программное устройство, пусть и не кардинальным образом.

В случае с обновлениями безопасности всё должно быть проще. От Apple потребуется просто исправить баг, но внося кардинальных изменений в ОС. Так что такие апдейты, во-первых, должны быть легче, а, во-вторых, более надёжными.

Обновления безопасности для iOS

Пока неизвестно, как часто Apple будет выпускать обновления безопасности. Google делает это на ежемесячной основе. Конечно, до пользователей они зачастую добираются позднее, но это уже зависит не от неё, а от расторопности производителей, которые занимаются их дистрибуцией.

У Apple в принципе нет нужды выпускать патчи каждый месяц. Поэтому, скорее всего, выход каждого из них будет приурочен к выходу очередной версии iOS 15 с исправлениями. Так что я бы предположил, что за год и наберётся в лучшем случае штук 5-7, не больше.

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Несмотря на то что Apple частично переняла модель обновления Google, до удобства Android ей ещё очень далеко. Ведь было бы куда круче, если бы Apple пошла по пути поискового гиганта и начала обновлять свои приложения отдельно от iOS.

Но у неё нет такой возможности, потому что iOS – более закостенелая операционка, чем Android, где каждый компонент которой сильно связан с другой, и у Apple нет возможности сделать их более самостоятельными. А жаль. Получилось бы совсем здорово.