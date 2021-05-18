Google добавила в приложение «Телефон» удобную функцию из iOS

Определитель номеров – это штука, которая уже много лет доступна пользователям смартфонов. Более того, современные аппараты умеют не только определять сам номер, но и абонента, которому он принадлежит. В результате мы можем увидеть, что нам звонят с рекламой банковских услуг или по поводу доставки ещё до того, как поднимем трубку. Но одно дело, когда смартфон находится под рукой и есть возможность достать его и посмотреть на экран, и совершенно другое, — когда он где-нибудь в кармане, а вы сами – в наушниках. В такой ситуации просто приходится брать трубку вслепую. Однако благодаря Google и её «Телефону» это больше не проблема.

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В новой версии приложения «Телефон» от Google появилась функция объявления о входящих вызовах. Стоит только смартфону обнаружить подключение наушников – хоть по проводу, хоть по Bluetooth, — он будет объявлять о том, кто вам звонит голосом. Вернее, за него это сделает Google Ассистент, который разработчики поискового гиганта частично встроили в приложение своей звонилки.

Как узнать, кто звонит, в наушниках

На первом этапе объявление о том, кто звонит, будет ограничено либо номером телефона, если абонент не записан, либо его именем, если он есть в телефонном справочнике. Объявлять названия предприятий, даже если алгоритмы Google смогли их определить, приложение скорее всего не будет. Во всяком случае, Google ничего об этом не говорила. Но не исключено, что в будущем будет внедрена и такая функциональность, учитывая её удобство.

Судя по всему, Google не планирует ограничивать работу нововведения только наушниками. Просто оно будет активироваться автоматически при их подключении. Однако при желании пользователь сможет включить функцию объявления о звонке и в обычном режиме, даже если его смартфон вообще не использует внешние устройства вывода. Это должно быть удобно в ситуациях, когда руки заняты, а смартфон лежит где-то вдалеке. Так можно понять, стоит вообще за ним бежать или нет.

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Интересно, что функция объявления о входящем вызове впервые появилась не на Android, а на iOS. Apple сделала это первой, предложив владельцам наушников AirPods объявление посредством Siri как о входящих звонках, так и зачитывание содержимого входящих сообщений. Наконец-то, спустя больше года с момента появления такой функции в iOS, она добралась и до пользователей Android.

Как включить объявление о входящих вызовах

Функция голосового объявления о вызывающем абоненте доступна только в самой последней версии приложения «Телефон», однако она распространяется постепенно, поэтому до вас может ещё не добраться. Например, у меня её по-прежнему нет, но это не мешает вам время от времени проверять её присутствие:

Обновите приложение «Телефон» для Android;

Запустите «Телефон» и перейдите в «Настройки»;

Здесь откройте раздел настроек «АОН и спам»;

Включите функцию «Объявлять абонента» (Caller ID Announcement).

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Несмотря на то что функция объявления абонентов работает и без наушников, очевидно, что пользоваться ей без них лучше всего не стоит. Всё-таки в этом случае все окружающие – например, когда вы находитесь в общественном месте или едете в транспорте, могут услышать, кто именно вам звонит и как он записан у вас в записной книжке. А, если вы присвоили абоненту какое-то очень личное имя, вам даже может стать стыдно.