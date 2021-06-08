Apple представила FaceTime для Android. В чём отличия от версии для iOS

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Иван Кузнецов 0

Одними из самых желанных сервисов Apple для пользователей Android всегда были iMessage и FaceTime. Им был не нужен ни Apple Music, ни Apple TV+, ни даже – чёрт возьми – «Локатор». Потому что с музыкой и фильмами на Android и так нет проблем, а для поиска пропавших предметов можно использовать кучу других приложений. Но вот переписка и видеосвязь – это другое. Почему-то именно FaceTime и iMessage считались эталонными сервисами для общения, и Apple прекрасно это понимала, предпочитая держать их закрытыми. Но в этом году всё изменится.

Facetime

FaceTime появится на Android. Правда, без приложения

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Несмотря на то что ещё много лет назад руководство Apple приняло решение не выпускать iMessage и FaceTime для Android, в этом году компания решила пойти на уступки. Нет, в Купертино не стали выпускать отдельных приложений своих сервисов для Android, а просто позволили пользователям конкурирующей платформы использовать FaceTime. Частично. Разберёмся, что и как будет работать.

Как звонить по FaceTime на Android

С выходом iOS 15 сервис видеозвонков FaceTime получит поддержку приглашения к конференциям по ссылкам. Таким образом присоединиться к беседе смогут не только владельцы устройств Apple, но и других операционных систем. Если у вас iPhone, iPad, iPod или Mac, переход по ссылке откроет приложение FaceTime, а, если у вас Windows или Android, то беседа начнётся в веб-браузере.

Видеосвязь

FaceTime будет работать в браузере на Windows и Android

Несмотря на то что FaceTime для конкурирующих платформ будет работать в браузере, все ключевые функции сервиса будут доступны им вполном объёме. Они смогут участвовать как в индивидуальных, так и в групповых звонках, видеть всех своих собеседников на экране, а также самих себя, переключаться между основной и фронтальной камерами, включать и отключать звук и принудительно завершать разговор.

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Правда, кое-какие ограничения всё-таки будут:

  • Пользователи Android смогут присоединяться только к уже готовым конференциям по ссылкам, но не смогут сами кому-либо позвонить;
  • Пользователям Android не будет доступна функция SharedPlay, которая позволяет собеседникам вместе смотреть фильм и обсуждать его;
  • Пользователи Android не смогут демонстрировать содержимое своего экрана из-за ограничений сервиса и браузеров, на мощностях которых он будет работать;
  • Пользователи Android не смогут использовать портретный режим для размытия заднего фона при общении по веб-версии FaceTime.

Можно ли пользоваться iMessage на Android

Несмотря на это, Apple постаралась дать конкурентам возможность адекватно взаимодействовать с FaceTime, используя основные преимущества сервиса. Ведь все защитные механизмы, которые доступны FaceTime, будут действовать и на Android. Например, все звонки будут защищены сквозным шифрованием, то есть перехватить их не сможет никто, даже если вы используете сервис через веб-браузер.

Фейстайм

Фейстайм на Андроиде будет работать с небольшими ограничениями

А вот iMessage в браузере, к сожалению, работать не будет. Допускаю, что Apple рассматривала такую возможность, но в конечном итоге решила от неё отказаться. По крайней мере, временно. Ведь с технической точки зрения ничто не мешало ей перенести iMessage в веб и заставить его работать так же, как работают веб-версии Telegram или WhatsApp.

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Поэтому я бы предположил, что в перспективе ближайшего года-двух Apple сделает и iMessage более доступным для пользователей Android. Возможно, веб-версия фирменного мессенджера компании будет более ограниченной с функциональной точки зрения, но уж обмен текстовыми сообщениями, голосовыми записями и медиаконтентом при сквозном шифровании переписок Apple явно удастся сохранить. Так что ждём.

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