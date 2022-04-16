Что будет, когда Android дойдет до Z и разработчики начнут путаться в версиях

Были времена, когда Google придерживалась практики давать всем своим версиям операционной системы Android приятные вкусные имена. Причем это касалось как внутреннего названия системы, так и имени, под которым она выходила на рынок. То есть того, под которым она становилась известной и которое использовалось в маркетинге. Но в 2019 году, во время анонса Android 10, все изменилось. Google объявила, что с практикой давать десертные имена новым версиям зеленого робота покончено. Тогда многие не понимали, почему такая милая традиция должна прекращаться, но у компании были свои планы на этот счет.

Android по имени десерта

При этом, несмотря на прекращение присвоения имени операционной системы и перехода только на номер, традиция продолжала жить внутри Google. Так Android 10 получил внутреннее кодовое название Quince Tart, Android 11 — Red Velvet Cake, Android 12 — Snow Cone, а Android 13, которая еще не вышла, Tiramisu. В то же время, если проанализировать всю историю именования операционной системы, несложно заметить тенденцию, что за основу брался английский алфавит, и каждая новая итерация получала имя, начинающееся с соответствующей буквы латинского алфавита по порядку.

Как назывались все версии Android

Android 1.5 — Cupcake

Android 1.6 — Donut

Android 2.0 — Eclair

Android 2.2 — Froyo

Android 2.3 — Gingerbread

Android 3.0 — Honeycomb

Android 4.0 — Ice Cream Sandwich

Android 4.1 — Jelly Bean

Android 4.4 — KitKat

Android 5.0 — Lollipop

Android 6.0 — Marshmallow

Android 7.0 — Nougat

Android 8.0 — Oreo

Android 9 — Pie

Android 10 — Quince Tart

Android 11 — Red Velvet Cake

Android 12 — Snow Cone

Android 13 — Tiramisu

Почему Android внутри компании продолжает получать имя

То, что компания не отказалась от нейминга внутри себя, имело вполне логичное объяснение. Им в свое время поделился руководитель проекта Android Дейв Берк. В эфире подкаста All About Android он рассказал, что так намного проще разработчикам общаться между собой.

Например, один у другого спрашивает что-то о версии Android 10 Red Velvet Cake (внутри они называют ее просто RVC). Если он назовет имя целиком, то его собеседник точно поймет, о какой версии идет речь. Если будет назван номер одной версии, а название десерта от другой, то это будет говорить об ошибке и требовать уточнения. Вот так все просто.

Разработчики постоянно работают над несколькими поколениями и оговорится, назвав не тот номер версии, очень просто. Дублирование информации в виде кодового названия существенно снижает риск ошибки.

Что будет с названиями Android, когда закончится алфавит

Но многие, еще когда название десерта использовалось в маркетинге, беспокоил вопрос, что будет, когда мы дойдем до последней буквы алфавита — Z. На этом история десертов в названии закончится или Google придумает что-то другое. Вряд ли на старте Android кто-то думал так далеко, но время подходит, и до окончания алфавита осталось не так много времени.

Ну теперь-то вы понимаете, что Android лучше iOS?

Подсказок может быть несколько. Если обратить внимание на наименования итераций зеленого робота, то можно заметить, что известные пользователям версии начинались не с A, а с Android 1.5 Cupcake. Google вполне может восполнить этот пробел и вернуться к началу алфавита. Но такое положение дел будет временным, так как даст всего два дополнительных года (буквы А и В).

Еще одно предложение — использование двух букв в именах. Например, АВ, АС и т. д. Другое дело, что не всегда сочетание двух букв позволит подобрать название десерта, которое бы с них начиналось. Пропуск последовательности будет не таким логичным и внесет дополнительную смуту.

Еще одна теория, имеющая право на жизнь, состоит в том, что Google откажется от внутренних названий, использующих алфавит и название сладостей. Будет только серийный номер Android.

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Но мне наиболее вероятной кажется идея движения по кругу. То есть компания просто пойдет с начала алфавита, присваивая названия на уже использованные буквы. Вот только названия будут другими. В итоге мы все равно получим уникальную связку из числа (порядкового номера версии) и названия десерта, которое до этого еще не применялось.

А вы что думаете? Как будут называться версии Android, когда закончатся буквы алфавита? Наверное, начать давать рандомные названия не совсем логично, ведь так их будет сложнее запоминать. Значит, должна быть система? Но какая? Пишите ваши мысли в комментариях или в нашем Telegram-чате.