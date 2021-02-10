Google начала ограничивать установку левых приложений на Android

Несмотря на то что большинство пользователей Android, скорее всего, не знают, что такое сайдлоадинг, плюс-минус все этим когда-либо занимались. Этот термин означает загрузку установочного файла приложения в обход штатных источников софта. То есть каждый раз, когда вы скачиваете APK из-за пределов Google Play, это называется сайдлоадинг. Казалось бы, зачем я вообще занимаюсь тем, что разъясняю вам значение настолько специфической терминологии? А для того, чтобы вы знали, как называется то, чего вас в скором времени могут и лишить.

Как популярные приложения для Android становятся вредоносными

Google начала постепенно экспериментировать с запретом на загрузку приложений со стороны. Нет-нет, пока вроде бы никто не собирается заблокировать все альтернативные магазины приложений вроде AppGallery или Galaxy Store. Более того, скорее всего, этого не произойдёт вообще. А вот чем Google занимается, так это блокирует установку новых версий Google Camera на старые смартфоны Pixel.

Не устанавливается приложение на Android

О попытках Google ограничить установку новых сборок Gcam на «пиксели» прошлых лет стало известно ещё прошлой осенью. Однако тогда на это мало кто обратил внимание. В конце концов, нативная несовместимость – дело совершенно обыкновенное.

Но разработчики из команды XDA изучили программный код Google Camera и выяснили, что Google целенаправленно добавила туда дополнительный уровень безопасности, препятствуя установке приложения на те смартфоны, для которых оно изначально не было адаптировано. Конечно, им удалось обойти эту защиту, но сам факт того, что Google его внедрила, говорит о многом.

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Поступить таким образом Google, скорее всего, решила, чтобы лишить пользователей старых смартфонов Pixel доступа к новым функциям, доступным в новой версии Gcam. В конце концов, это логично. Ведь на том, что владельцы уже неподдерживаемых аппаратов пользуются всеми преимуществами новых, бизнес не сделаешь.

Несмотря на то что пока запрет на сайдлоадинг действует в отношении только Google Camera и, как оказалось совсем недавно, Recorder, нет никакой гарантии, что Google не распространит эту практику шире в будущем. В конце концов, запретить пользователям скачивать неподдерживаемые приложения или взломанные версии, чтобы не платить за них, в её интересах. В первом случае она может спровоцировать пользователей покупать более новые смартфоны чаще, а во втором – увеличить собственный доход от взимания комиссии в Google Play.

Что будет с Android в будущем

Насколько вероятно, что Google поступит таким образом? Пока сказать сложно. С одной стороны, пользователи знают Android как открытую операционку без ограничений, характерных для iOS, и даже Павел Дуров призывал всех переходить на платформу Google именно по этой причине. Но, с другой стороны, эта открытость провоцирует распространение пиратства, снижая интерес разработчиков, мешает компании больше зарабатывать и подрывает безопасность ОС, отталкивая пользователей.

Вероятность того, что Google начнёт менять Android и пойдёт по пути iOS, не следует исключать полностью. Недавно стало известно, что поисковый гигант запланировал введение новых правил для разработчиков, в соответствии с которыми они лишатся части инструментов сбора данных о пользователях. Раньше этот инструментарий позволял им и рекламным сетям формировать виртуальные портреты пользователей, а затем показывать им таргетированную рекламу. В будущем эту лавочку планируется прикрыть.

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Я пока не знаю, как относиться к возможным изменениям Android, которые сделают из неё вторую iOS. Для меня, как для человека, который готов платить деньги за софт и не заинтересован в загрузке пиратского софта, это, скорее всего, плюс. Ведь в этом случае стоит повышения качества приложений, доступных в Google Play, снижения заинтересованности разработчиков в том, чтобы обмануть как можно больше пользователей, и, что самое главное, рассчитывать на то, что мы с вами перестанем быть для них товаром. А это очень важно. Но согласятся ли на такую рокировку остальные?