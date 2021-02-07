Можно ли разогнать Android-смартфон в играх: правда и вымысел

Разогнать смартфон на Android – это первоочередная мечта владельца любого аппарата, которому исполнилось больше двух лет. Обычно разгон требуется для игр, которые смартфон банально не тянет или тянет, но на минимальных настройках. Ведь для других задач повышенного уровня быстродействия, как правило, не требуется, а игры – это едва ли не единственное, что может как следует нагрузить современные устройства. Этим активно пользуются разработчики, которые предлагают пользователям приложения для буста производительности их смартфонов. Но работают ли они?

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Если вы откроете Google Play и забьёте в поиске словосочетания Game Booster или Game Boost, вы увидите несколько десятков приложения, чьи разработчики обещают смартфонам ощутимый прирост производительности в играх. Звучит заманчиво, учитывая, что общее количество загрузок самых популярных утилит достигает 10 миллионов и даже больше. А поскольку, как думают пользователи, миллионы человек не могут ошибаться, скорее всего, приложения действительно работают и позволяют нарастить быстродействие. Правда, по факту всё не совсем так.

Приложение для разгона смартфона

Чтобы убедиться, что к чему, я скачал самое популярное решение с незамысловатым названием Game Booster. Мне было интересно, что такого может сделать это приложение. Ведь нарастить производительность без смены аппаратного обеспечения невозможно. Можно лишь немного подкрутить настройки, чтобы оптимизировать софт. Однако в целом чуда ждать не стоит. Так и вышло.

Первое, что мы видим, запуская Game Booster, — это актуальное состояние смартфона. Приложение показывает незанятый объём оперативной памяти, текущую температуру процессора (влияет на троттлинг), счётчик FPS и переключатель автоматической оптимизации аппарата. Насколько я вообще понял, автооптимизация отвечает за выгрузку приложений из меню многозадачности. Но это ещё не всё.

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Если вы нажмёте на кнопку Boost, то после недолгой анимации перед вами появится экран с параметрами ускорения смартфона и процентным увеличением быстродействия от выполнения каждого из них:

Оптимизация рабочего стола («правильное» расположение элементов управления ОС, приложений, виджетов и других компонентов – плюс 26%;

Оптимизация подключения к интернету посредством использования продвинутых DNS-серверов – плюс 25%;

Защита интернет-соединения при помощи VPN-клиента – плюс 23%;

Защита приложений паролем и биометрией – плюс 26%.

Можно ли разогнать старый смартфон

Немного странная подборка, не так ли? Ведь если первые два параметра ещё хоть как-то применимы на практике, наличие в этом списке двух последних вызывает сомнения в адекватности разработчиков или по крайней мере в их честности. Так и оказалось. Нажатие на каждый из этих пунктов вело в Google Play на загрузку соответствующего приложения, очевидно, продвигаемого разработчиками Game Booster. Например, для оптимизации рабочего стола мне предложили какой-то странный лаунчер, а для защиты интернет-соединения – сомнительный VPN-сервис. Думаю, общий уровень рекомендаций понятен.

Важно понять, что разогнать смартфон на старом железе априори невозможно. Дело в том, что убеждение в том, что со временем любой аппарат начинает работать медленнее, потому что забивается файлами кэша и другим мусором, в корне неверно. Я уже рассказывал о пользе кэша и о том, почему не стоит его чистить на постоянной основе. А замедляется ваш смартфон из-за вашего личного восприятия: просто вам начинает хотеться большего и кажется, что некогда быстрый смартфон ни с того, ни с сего замедлился, но это не так.

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Нет, я не хочу сказать, что приложения вроде Game Booster бесполезны на 100%. Кое-какую пользу они всё-таки несут. Например, с их помощью удобно чистить оператиную память, закрывая все запущенные приложения, удобно контролировать температуру процессора и предугадывать начало троттлинга, а также удобно отслеживать поведение FPS. Другое дело, что выгрузить приложения из памяти можно и вручную, а воспрепятствовать снижению тактовой частоты процессора из-за перегрева вы всё равно не сможете. Поэтому не обольщайтесь и не платите за такого рода софт свои кровные деньги.