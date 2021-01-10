Павел Дуров рассказал, почему нужно переходить с iOS на Android

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Иван Кузнецов 0

Павел Дуров – личность очень эксцентричная, но оттого не менее талантливая, а потому – цитируемая. Особенно хорошо это стало заметно в последние несколько месяцев, когда предприниматель неожиданно для всех начал давать комментарии по многим вопросам, не входящих напрямую в его компетенцию. Из-за этого у меня сложилось впечатление, что предприниматель, живущий вдали от родины и знаковых событий, просто пытается актуализироваться, берясь за обсуждение самых хайповых повесток. Например, на днях он снова взялся рассуждать о том, что лучше: iOS или Android.

Дуров

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По словам Павла Дурова, сам он давно предпочитает использовать Android, потому что эта операционная система, в отличие от iOS, даёт ему больше свободы. Однако многие восприняли эти слова как популизм. В конце концов, отсылка к свободе уже давно стала хрестоматийным примером того, как нужно отвечать, если ответить на самом деле нечего. Видимо, Дуров наконец понял, как его ответ восприняли поклонники, а потому решил исправиться и объяснить, наконец, что он подразумевает под свободой.

Чем Android лучше iOS

Павел Дуров

Свобода — это главное преимущество Android над iOS, по мнению Дурова

Дуополия Apple и Google является даже более серьёзной проблемой для свободы, чем Twitter. Однако Apple самая опасная из этих двоих, потому что она может ограничивать вас в том, какие приложения вы можете использовать, тогда как на Android вы можете устанавливать любые приложения в виде APK. Вот почему я призываю пользователей переходить с iOS на Android. Это меньшее из того, что они могут сделать для сохранения доступа к свободному потоку информации, — написал Дуров в своём телеграм-чате.

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На мой взгляд, что всё, что говорит Дуров, сказано скорее в минус iOS, чем в плюс Android. Предпринимателя не столько привлекает возможность ставить APK, сколько отталкивает монополия App Store и отсутствие у владельцев iPhone доступа к альтернативным источникам софта. Всё-таки Android вообще не завязан на магазинах приложений, поскольку позволяет скачивать установочные файлы вообще с любых ресурсов, будь то мессенджер, социальная сеть, форум или что-либо другое. В полном отсутствии контроля со стороны Google и заключается та самая свобода.

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Telegram

Павлу Дурову не столько нужны пиратские приложения, сколько возможность монетизировать Telegram, не отчисляя за это комиссию Apple

Но почему Дуров так ратует за эту свободу? Ведь вряд ли он не может найти в App Store те приложения, которые ему нужны. Скорее всего, предприниматель думает на перспективу. Он прекрасно понимает, что Apple не даст толком монетизировать Telegram, встроив в него платный контент в обход App Store. Это он знает по опыту Facebook, которой не разрешили запустить собственный игровой сервис в рамках социальной сети. Поэтому, подтвердил Дуров, разработчики Telegram решили выпустить веб-версию мессенджера для работы в Safari.

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Ведь если мессенджер будет работать в браузере, Apple будет очень проблематично ограничивать его работу, как и в случае с игровыми потоковыми сервисами. Но поскольку пользователи в большинстве своём вряд ли согласятся переходить из удобного приложения в веб, Дурову нужно если не дискредитировать саму концепцию приложений, то по крайней мере попытаться обесценить их. Epic Games уже начала это делать, значит, Telegram остаётся только подхватить. Хорошо, что пользователям Android не предстоит участвовать в этой борьбе и выбирать, чью сторону занимать.

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