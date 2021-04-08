Google объявила, когда официально представит Android 12

Я никогда не понимал подхода Google к презентации новых версий Android. Вместо того, чтобы нормально представить обновление, объяснить, что там нового, и дать разработчикам какие-то наставления, поисковый гигант сначала запускал бета-тестирование. А уже потом, через несколько месяцев, проводил официальное мероприятие, в рамках которого и презентовал апдейт, когда пользователи уже знали о нём всё от и до. Несмотря на то что в прошлом году конференцию Google I/O, на которой обычно анонсировали новые версии Android, отменили, в этом году всё пройдёт согласно плана.

Google I/O 2021 пройдёт в период с 18 по 20 мая. Это мероприятие является аналогом конференции разработчиков от Apple. Google проводит её ежегодно в течение нескольких дней, а открывает её традиционно анонс новой версии Android.

Подать заявку на участие в Google I/O может любой желающий. Это можно сделать на официальном сайте мероприятия по этой ссылке.

В этом году она пройдёт полностью в онлайн-формате и будет абсолютно бесплатной для всех участников, что происходит впервые. Google приняла такое решение осознанно, решив не ограничивать желающих посетить мероприятие.

Новые функции Android 12

Поскольку здесь вам не сообщество разработчиков, мы поговорим об Android 12, чей анонс должен состояться в первый день Google I/O 2021. По факту, это проходное обновление, хоть Google и заготовила довольно много нововведений.

Другое дело, что самые крутые, как обычно, будут доступны только владельцам смартфонов Google Pixel, а оставшиеся функции, которые Google выдаёт за нововведения, уже давно есть в прошивках сторонних производителей. Поэтому из более-менее интересного выделим лишь следующие изменения:

3 функции Android 12, которые можно включить на любом Android

Уменьшение насыщенности цветов – позволяет приглушить цвета на дисплее, если они кажутся вам слишком яркими и насыщенными;

Screen Time-out – нужна для кратковременного отключения всех функций смартфона, например, если требуется на чём-то сосредоточиться;

Обратная отдача для внешних контроллеров – передаёт вибрацию в критических моментах игры со смартфона на контроллер PS или Xbox;

Индикатор камеры и микрофона – начинает мигать зелёным или оранжевым, когда ведётся аудио- или фото- и видеофиксация (в т.ч. в фоновом режиме);

Поддержка двойных нажатий на клавишу питания – позволяет делать скриншоты или быстро вызывать Google Assistant (пока неактивна);

Пролистываемые скриншоты – позволяет сделать скриншот всей веб-страницы целиком или чата (до выбранных самостоятельно пределов);

Возможность отправить пароль от Wi-Fi – для этого используется технология беспроводной передачи данных Nearby Sharing;

Улучшенные уведомления – теперь можно с удобством «заснузить» оповещение, удалить его или перейти в настройки;

Виджеты 2.0 – Google расширила их применение, изменив оформление и разрешив создавать миниатюры текущих задач, например, диалогов в мессенджерах и т.п.;

Защита приложений – с выходом Android 12 можно будет устанавливать пароли на отдельные приложения по своему желанию;

Компактный режим – у пользователей больших смартфонов появится возможность притянуть интерфейс к нижней части экрана, уменьшив его элементы для удобства использования.

Когда выйдет Android 12

Несмотря на то что презентация Android 12 пройдёт в мае, фактический релиз будет смещён на несколько месяцев. В этом промежутке Google будет тестировать обновление в открытом режиме, ежемесячно выпуская по новой бета-версии, для установки которой не придётся где-то отдельно регистрироваться и возиться с ADB и откатами.

Его смогут установить все желающие владельцы смартфонов Google Pixel (куда же без них) и тех аппаратов, чьи производители согласятся адаптировать каждую сборку в рамках тестового этапа. Обычно таких набирается не очень много: Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus и ещё кто-нибудь вроде Poco или Redmi.

Какие смартфоны первыми обновятся до Android 12

Фактический релиз Android 12, скорее всего, состоится ближе к октябрю. Для Google это традиционной время запуска новых версий мобильной операционной системы. Однако в первую очередь обновление получат только «пиксели» и, вероятно, остатки смартфонов-участников программы Android One.

Для всех остальных релиз состоится в разное время. Для OnePlus это традиционно ноябрь-декабрь, для Samsung – декабрь-январь, а для Xiaomi – январь-февраль. Причём в данном случае речь идёт именно о флагманских смартфонах актуального поколения, потому что прошлогодние аппараты и бюджетники традиционно получат апдейт с задержкой.