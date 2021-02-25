Какие смартфоны первыми обновятся до Android 12

Несмотря на то что Google запустила бета-тестирование Android 12 почти две недели назад, тех, кому удалось установить тестовую сборку, оказалось не так уж и много. И дело тут не только в ограничениях, которые устанавливает компания-разработчик, а в том, что для установки бета-версии обновления ей требуется специальная адаптация под оболочку. Отсюда и начинаются все проблемы – производители берут время на оптимизацию оболочек, тестирование и отладку. В результате сначала новую версию Android получают смартфоны Google Pixel, а потом – все остальные. Разберёмся же, когда ждать обновления всем остальным.

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Откровенно говоря, производители тормозят с выпуском новых версий Android для своих смартфонов не потому, что они как-то особенно сильно не уважают своих пользователей или разделяют их на владельцев флагманов и бюджетников. Просто, как известно, все оболочки довольно сильно отличаются от стоковой операционки с функциональной точки зрения.

Когда мой смартфон обновится до Android 12

Поэтому нет ничего удивительного в том, что апдейты для не-пиксельных смартфонов могут выходить и через месяц, и через два, и даже через три. Но поскольку какой-никакой опыт наблюдения за производителями у нас есть, мы заранее можем сформировать примерные сроки обновления для разных устройств.

Samsung

Galaxy S21/Note21– декабрь-январь 2021-22

Galaxy S20/Note20 – январь-февраль 2022

Galaxy S10/Note10 – март-апрель 2022

Galaxy A51/A71 – март-апрель 2022

OnePlus

OnePlus 8/8T – октябрь-ноябрь 2021

OnePlus 7/7T – февраль-март 2022

OnePlus Nord – апрель-май 2022

Xiaomi

Xiaomi Mi 11 – ноябрь-декабрь 2021

Xiaomi Mi 10 – январь-февраль 2022

Xiaomi Mi 9 – март-апрель 2022

Redmi Note 9/9 Pro – март 2022

Redmi 10T/10T Pro – февраль-март 2022

Huawei – не обновляются

Vivo

Vivo V20 Pro 5G – декабрь 2021

Vivo X50 Pro – февраль-март 2022

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Безусловно, реальные сроки обновления смартфонов могут отличаться от представленных выше. Однако мы сформировали их, исходя из информации предыдущих лет и практики оптимизации производителями обновлений для своих смартфонов. Поэтому высока вероятность, что Android 12 для указанных выше моделей выйдет примерно в это время.

Вы могли заметить, что более доступные и более старые модели получают обновления реже. Широко распространено мнение, что производители специально откладывают выпуск новых версий ОС для недорогих аппаратов, потому что таким образом хотят подчеркнуть их второсортность. Дескать, купил дешёвый смартфон или не стал покупать новинку – сиди и жди, когда до тебя дойдёт очередь. Но это не так.

Почему Android-смартфоны обновляются в разное время

Задержка с выходом обновлений в их случае напрямую связана с возможностями аппаратного обеспечения. Ведь если флагманский смартфон потянет все новые функции, которые разработчики встроят в обновлённую прошивку, то старенький аппарат может и не потянуть. Поэтому производителям приходится тестировать их дольше и тщательнее, чтобы не допустить несовпадения технических и программных возможностей.

Здесь тоже свою роль играет оболочка, которая сильно отличается от чистого Android. Допустим, Google считает допустимым оснастить старенький Pixel 3a поддержкой портретной съёмки, несмотря на старое железо, а вот Samsung считает, что какой-нибудь Galaxy S9 эту функцию не потянет, поскольку банально не сможет вывезти нагрузку данными, которые нужно обработать и сопоставить, чтобы выдать фотографию с эффектом размытия.

Обновление вхолостую, или Что не так с Android 12

Так мы постепенно подошли к дилемме, что выбрать: чистый Android или оболочку. В случае со стоковой операционкой вас почти всегда ждут более ранние обновления, высокая стабильность и отсутствие внутренних конфликтов между системными компонентами. Однако оболочка из коробки практически наверняка даст вам более широкие возможности, хоть и будет грешить иногда багами и недоработками, провоцирующими конфликты вроде того, что мы описали в этой статье.