Google выпустила бету Android 11 раньше срока. Что нового

Google – одна из тех компаний, на которых коронавирус повлиял сильнее всего. Ведь именно из-за него поисковому гиганту пришлось отменить конференцию Google I/O, которая традиционно проходит в мае, перенести запуск Google Pixel 4a и сдвинуть сроки релиза Android 11, поскольку разработчики банально не успевали закончить обновление. Однако, когда, казалось бы, всё утряслось и Google назначила дату старта программы бета-тестирования Android 11, в США начались массовые беспорядки, и компания опять перенесла апдейт – на этот раз неопределённый срок. Поэтому весьма странно, что запуск состоялся почти на два дня раньше первоначально запланированного.

Google позволит использовать распознавание лиц для входа в приложения и оплаты в Android 11

Сегодня ночью Google выпустила первую бета-версию Android 11. Важно понимать, что речь идёт именно о бета-версии, а не предварительной сборке для разработчиков, которая называлась Developer Preview и, во-первых, была не такой стабильной, а, во-вторых, содержала далеко не все запланированные нововведения. Установить тестовый билд пока могут только владельцы смартфонов Google Pixel. Это связано с тем, что сторонние производители, которых допустят до участия в программе, ещё не успели адаптировать обновление для своих аппаратов и пока неизвестно, когда сделают это.

Какие устройства поддерживают бету Android 11

Android 11 могут установить владельцы следующих моделей Google Pixel:

Pixel 2/2 XL

Pixel 3/3 XL

Pixel 3a/3a XL

Pixel 4/4 XL

Как установить бету Android 11

Если вы являетесь владельцем одной из совместимых моделей, для того чтобы принять участие в программе бета-тестирования Android 11, вам потребуется проделать следующие шаги:

Перейдите на официальный сайт Google, посвящённый бета-тестированию;

Пройдите авторизацию с помощью своей учётной записи Google (пока регистрация доступна не во всех странах);

В открывшемся окне найдите устройство, которому доступна регистрация в программе;

Подтвердите намерение зарегистрироваться в программе бета-тестирования;

Запустите «Настройки» на смартфоне и перейдите в раздел с обновлением ПО;

Выполните поиск обновлений и установите актуальную бета-сборку.

Новые функции Android 11

Как и ожидалось, в первой бете Android 11 появился быстрый доступ к Google Pay с возможностью горячей смены банковских карт. Однако при желании пользователи сами смогут настроить действие, которое будет выполняться по двойному нажатию на кнопку питания смартфона. Google разработала целое меню, где можно будет выбрать либо интерфейс Google Pay, либо экстренное меню, откуда можно поделиться медицинской картой, отключить биометрию и вызвать экстренные службы, если ситуация действительно не терпит отлагательств.

Для удобства пользователей в интерфейсе Android 11 появился раздел с часто используемыми приложениями. Нейронные сети автоматически проанализируют ваши предпочтения и составят список самых популярных программ, отметив их на рабочем столе. Судя по описанию нововведения, система будет проводить непрерывный анализ поведения пользователя, предлагая ему наиболее релевантный софт в зависимости от сценариев использования. Например, если вы сразу после фотосъёмки отправляете снимки в мессенджер, то Android 11 предложит запустить именно мессенджер.

Управление воспроизведением в Android 11 будет осуществляться проще и быстрее, чем раньше, благодаря отдельному виджету, который можно добавить в шторку уведомлений. Виджет – само собой, после его включения – будет появляться независимо от воспроизводимого контента и приложения, в котором он воспроизводится. Это может быть видеоролик на YouTube, музыкальная композиция в Spotify или подкаст в Google Podcasts. Таким образом будет удобно управлять фоновым воспроизведением без необходимости запускать приложение и выполнять необходимые манипуляции в его интерфейсе.

Что ещё нового в Android 11

Механизм Scoped Storage , который разделит память на множество независимых сегментов, чтобы приложения не могли претендовать на данные друг друга;

, который разделит память на множество независимых сегментов, чтобы приложения не могли претендовать на данные друг друга; Встроенная функция создания пролистываемых скриншотов для фиксации всей веб-страницы целиком;

для фиксации всей веб-страницы целиком; Продвинутая ночная тема , которая сможет автоматически включаться и выключаться, основываясь на информации о световом дне и движении солнца по горизонту;

, которая сможет автоматически включаться и выключаться, основываясь на информации о световом дне и движении солнца по горизонту; Модульная архитектура Project Mainline для распространения ежемесячных обновлений безопасности через Google Play ;

для распространения ежемесячных ; История входящих уведомлений

Почему я обновлюсь на Android 11 и вам советую

На данный момент не до конца понятно, является ли запуск первой бета-версии Android 11 пробным или случайным. Дело в том, что пока количество пользователей, которые получили доступ к обновлению, довольно мало, а в России страница регистрации в программе бета-тестирования и вовсе недоступна, чтобы делать окончательные выводы. Но, учитывая, что Google не остановила распространение тестовой сборки Android 11 и не попыталась её отозвать, есть вероятность, что всё так и было запланировано. Правда, зачем в таком случае было публиковать официальное заявление с извинениями и оповещением о переносе запуска обновления на неопределённый срок, непонятно.