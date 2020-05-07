Google отложила Android 11 на целый месяц

В этом году почти у всех корпораций все планы пошли наперекосяк. Но если одни вроде Apple постарались максимально скрыть это от потребителей, то другие вроде Google этого сделать не смогли. В результате поисковый гигант был вынужден в принципе отменить проведение Google I/O, отказавшись переносить её в онлайн, и заменить офлайновую презентацию следующей версии Android прямой трансляцией на YouTube. Казалось бы, всё в рамках сложившейся в мире ситуации, однако Google под шумок просто отложила запуск Android 11 на целый месяц.

Google упростит обновление смартфонов с выходом Android 11

Несмотря на то что Google официально не называла дату релиза Android 11, компания продлила действие программы предварительного тестирования Developer Preview Program на целый месяц. В результате общедоступная бета обновления выйдет не в мае, как это случалось обычно, а в июне. На это мало кто обратил внимание, поскольку в бета-тестировании Android обычно принимают участие не так много пользователей. Поэтому большинству, как правило, всё равно, сколько тестовых сборок вышло к настоящему моменту. Их интересует только день запуска финальной версии.

Бета Android 11

Когда мы планировали выпуск Android 11, мы не ожидали тех событий, которые произойдут в мире и затронут практически все регионы мира. Это вынуждает нас вносить коррективы в нашу работу, искать новые способы коммуникации и совместной работы. Особенно это касается нашего сообщества разработчиков, которые занимаются созданием обновлений операционных систем. Чтобы не вселять в пользователей ложной уверенности в скорейшем запуске Android 11, мы решили немного изменить график выхода тестовых версий, — заявили в Google.

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Как видите, Google прямо не говорит о смещении сроков выхода релизной версии Android 11, ограничиваясь только упоминанием даты запуска публичной бета-сборки. Из-за этого может сложиться впечатление, что, несмотря на продление программы предварительного тестирования, релиз может состояться примерно в то же время, как и всегда – в первых числах сентября. Однако лично я бы не был так уверен. В конце концов, я ещё в прошлом месяце говорил, что допускаю смещение сроков запуска Android 11, учитывая сложности ведения разработки ОС в условиях удалённой работы.

Когда выйдет Android 11

На что же, в таком случае, можно рассчитывать? Для меня совершенно очевидно, что сейчас Google увеличивает срок программы предварительного тестирования не для того, чтобы потом сократить публичный бета-тест. Скорее всего, второй этап испытаний Android 11 будет продлён на месяц, а то и чуть больше. Поэтому я бы сделал ставку на то, что обновление выйдет в начале – середине октября. Это имеет смысл, поскольку в таком случае новые «пиксели» 2020 года станут первыми смартфонами на Android 11, чего в последние годы уже не случается.

Почему я обновлюсь на Android 11 и вам советую

Окажет ли опоздание с запуском Android 11 какое-то негативное влияние на Google или распространение самой операционной системы? Лично я думаю, что нет. В конце концов, пользователи Android привыкли к тому, что обновления, даже ежемесячные патчи безопасности, – это самая настоящая редкость, на которую многие не могут рассчитывать в принципе. Поэтому ожидать, что пользователи взбунтуются и начнут массово мигрировать на iOS, которая, к слову, тоже может задержаться, явно не следует.