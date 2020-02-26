Я довольно прохладно отношусь к обновлениям Android, поскольку чаще всего считаю их бесполезными, и активно продвигаю свои идеи в публичном пространстве. Но это вовсе не значит, что моя позиция непоколебима, скорее напротив, я всегда радуюсь, когда кому-то удаётся переубедить меня. Как ни странно, но Google, которая на прошлой неделе представила первую тестовую сборку Android 11, это удалось. Теперь я делюсь с вами, чем же таким разработчики поискового гиганта смогли меня заинтересовать, что я с готовностью решил отказаться от собственного апдейт-диссидентства.

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Несмотря на то что сейчас идёт только первый этап бета-тестирования Android 11, и обновление, очевидно, не содержит и половины всех запланированных нововведений, того, что уже есть, оказалось достаточно, чтобы убедить меня обновиться в числе первых.

Как сменить карту в Google Pay

Я имею давний опыт использования бесконтактных инструментов оплаты и начинал ещё с Apple Pay. Ещё тогда этот сервис казался мне совершенством, поскольку, во-первых, позволял не носить с собой кошелёк, набитый картами, во-вторых, обеспечивал защиту платёжных данных, не передавая продавцу даже маску карты, и, в-третьих, работал совершенно безотказно. Однако со временем мне пришлось перейти на Google Pay, и я понял, что эти два сервиса отличаются друг от друга как небо и земля. Google Pay не только испытывал периодические сбои при оплате, но и устроен был слишком примитивно, чтобы им было удобно пользоваться.

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Но если возможность оплаты трёх покупок без подтверждения транзакций биометрией в принципе можно списать на удобство, то вот отсутствие возможности горячей замены карт перед оплатой, как это сделано в Apple Pay, не было. То есть, по сути, я не только не мог сменить платёжную карту, но и предоставить кассиру дисконтную карту магазина. Для этого мне нужно было разблокировать смартфон, лезть в приложение Google Pay и искать виртуальный «пластик» там.

Но, к счастью, наконец-то до Google дошло, что это не дело, и она решила реализовать в Google Pay инструмент горячей замены карт, выбора билетов и посадочных талонов прямо на экране блокировки. Вот бы ещё им в голову пришло, что было бы куда логичнее сделать не горизонтальную карусель, а вертикальную. Но и на том спасибо.

Что такое Scoped Storage

Я считаю себя ответственным пользователем Android. Несмотря на то что я не занимаюсь перепрошивками и разблокировками бутлоадеров, я прекрасно понимаю, как надо себя вести, чтобы не стать жертвой хакеров или вредоносных приложений. Тем не менее, иногда даже такие люди, как я, случайно устанавливают программу, которую устанавливать лучше не следовало бы, ведь даже если она не сможет установить за вами слежку, не исключено, что она не соберёт конфиденциальные данные вроде SMS-сообщений, списка контактов и данные о звонках.

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Чтобы предотвратить это, Google добавила в Android 11 механизм Scoped Storage, который делит встроенную память смартфона на множество независимых ячеек. В результате установки приложения оно занимает собственную ячейку и не может покинуть её пределов, то есть, по сути, не имеет возможности претендовать на данные, обрабатываемые другим софтом.

Это звучит довольно странно, но в Android этого раньше не было. Нет, конечно, Google планировала внедрить Scoped Storage ещё год назад, однако разработчики попросили её отложить интеграцию нового механизма, чтобы дать им время на оптимизацию своих приложений. В противном случае, мы могли получить наполовину работающие версии привычных программ, что хоть и безопасно, но не слишком полезно с функциональной точки зрения. Будем надеяться, что на этот раз Google не отложит Scoped Storage снова.

История входящих уведомлений на Android

Наверное, у всех бывали ситуации, когда случайный свайп по экрану закрывал ещё не прочитанное уведомление. В результате единственным способом прочесть его содержимое было вручную перелопатить все мессенджеры и приложения на предмет важной рассылки, но зачастую приложенных усилий оказывалось недостаточно и безвременно удалённое оповещение так и оставалось тайной.

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Бесспорно, в Google Play есть масса специальных утилит, которые сохраняют историю уведомлений, позволяя прочесть их, даже если это было сообщение в мессенджере, которое отправитель уже удалил до вашего прочтения. Но в Android 11 появится нативный инструмент, сохраняющий оповещения в памяти.

На мой взгляд, это вообще одно из самых полезных нововведений обновления, потому что устанавливать сторонние приложения для сохранения уведомлений я не хочу, а ситуации, когда я случайно закрываю их, случаются довольно часто.

Меня очень сложно удивить нововведениями обновлений, потому что большая часть из них, как правило, либо существовала в виде самостоятельных приложений в Google Play ранее, либо обязательно появится в будущем. Поэтому, когда очередной мой смартфон не получал новой версии Android, я не слишком-то и расстраивался. Но иногда бывают такие функции, которые реализовать посредством стороннего софта просто невозможно, как, например, возможность горячей замены карт в Google Play или Scoped Storage. Поэтому я установлю Android 11 обязательно как только она выйдет.