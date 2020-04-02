Аккумулятор – пожалуй, самый уязвимый компонент любого смартфона, соперничать с которым не сможет даже дисплей. Ведь если дисплей со временем не изнашивается, если только его не разбить, то чем больше сеансов зарядки пройдёт аккумулятор, тем хуже он будет держать в себе энергию. Некоторые пользователи уже с этим свыклись и теперь рассматривают аккумулятор исключительно как расходный материал, но большинство по-прежнему не готовы мириться с необходимостью сервисного обслуживания своих смартфонов. Поэтому Huawei добавила в прошивку фирменных аппаратов особую технологию, которая будет минимизировать негативное воздействие на их аккумуляторы.

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Технология, о которой идёт речь, называется Smart Charging Mode. То есть это своего рода умный режим, который позволяет продлить срок службы аккумулятора, предотвращая получение им ущерба и потерю эффективной ёмкости от неправильного использования. Работа режима базируется на искусственном интеллекте, что позволяет ему изучать привычки пользователя в зарядке смартфона, подсчитывать время, которое аппарат проводит у розетки, и на основе эти данных рассчитывать скорость зарядки, меняя её то в большую, то в меньшую сторону.

Вредит ли быстрая зарядка

Само собой, сделать скорость зарядки больше, чем предусмотрено производителем, режим не сможет, да и не для этого он предназначен. Цель, которую преследовали разработчики Huawei, состояла в том, чтобы, наоборот, снижать скорость в моменты, когда смартфон проводит много времени на зарядке. Как правило, это происходит ночью. Пользователи ставят аппарат на зарядку перед сном, а снимают его только утром. В результате он заряжается за час-полтора, а всё остальное время просто поддерживает 100-процентный уровень зарядки аккумулятора, что оказывает на него негативное влияние.

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Дело в том, что всё то время, пока смартфон, будучи заряженным, подключён к розетке, он испытывает микропотери энергии, которые ему приходится постоянно восполнять. Если оставить аппарат у розетки на ночь один раз, эффект будет незначительным, однако если это продолжается на регулярной основе, батарея начнёт деградировать гораздо быстрее, чем если бы устройство отключали от электросети сразу. А умный режим зарядки позволяет заряжать смартфон не быстрым, а малым током всё время, которое он находится у розетки.

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Аналогичным образом этот режим работает и у Apple. Компания добавила его в iOS 13 и назвала режимом оптимизированной зарядки. Он тоже рассчитывает время сеансов зарядки и эффективно замедляет подачу тока таким образом, чтобы iPhone, который оставили у розетки на ночь, зарядился как раз к утру. Это предотвращает преждевременную деградацию аккумулятора, позволяя ему дольше не терять свою ёмкость. А поскольку iPhone начинают замедляться, если их батарея изнашивается, то для них польза умного режима становится просто неоценимой. Но если режим Apple поддерживает все iPhone, совместимые с iOS 13, то у Huawei он пока есть только в аппаратах Mate 30/30 Pro и Honor V30.

Как правильно заряжать смартфон

Однако у режима умной зарядки от Huawei будет и ещё одна функция, помимо замедления. Судя по описанию, она позволит в принципе блокировать подачу энергии при достижении аккумулятором 80%. Это крутая идея, которую китайцы, вероятно, подсмотрели у Tesla. Илон Маск неоднократно говорил, о зарядка любой батареи до 80% на регулярной основе оказывает на неё меньше негативного воздействия, чем если бы она заряжалась до 100%. Именно поэтому в приложении Tesla есть специальная функция, позволяющая выставлять предел, по достижении которого зарядка автоматически прекратится.

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Несмотря на то что, кажется, ни один производитель смартфонов, кроме Huawei, ещё не реализовал такую же возможность у себя, независимые разработчики уже давно предлагают приложения, позволяющие автоматически останавливать зарядку. Лично я в своё время пользовался приложением AccuBattery (скачать), которое не только предлагало функцию установки лимитов, но и само рекомендовало не заряжать аккумулятор больше 80% за раз, чтобы минимизировать негативное воздействие и отсрочить его старение. Правда, из-за того, что пользоваться AccuBattery я начал только на третьем году использования своего смартфона, положительного эффекта от его работы я не заметил.