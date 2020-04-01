Обновление прошивки EMUI за номером 10.1, выход которого Huawei анонсировала в начале этой недели, немало удивило почти всех пользователей смартфонов китайского бренда. Всё-таки в отсутствие поддержки со стороны Google довольно проблематично слепить крупный апдейт с новыми функциями. Но, как оказалось, именно этот факт и подтолкнул Huawei к тому, чтобы выпустить EMUI 10.1 с новыми функциями и сервисами, чтобы таким образом усилить свои позиции в условиях действующего запрета на использование американских наработок.

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Первоначально сообщалось о том, что обновление получат около 30 устройств Huawei, однако войдут ли в их число аппараты бренда Honor, никто не говорил. Даже официальные представители производителя умалчивали эту информацию, не говоря уже о сроках запуска апдейта. Тем не менее, сегодня ситуация немного прояснилась, потому что в публичном поле появились данные, во-первых, об устройствах, которые получат EMUI 10.1, а, во-вторых, о сроках выхода бета-версии обновления.

Какие устройства обновятся до EMUI 10.1

Huawei Mate 20/Mate 20 Pro/Mate 20 RS Porsche Design/Mate 20 X 4G

Huawei Nova 6/Nova 6 5G/Nova 6 SE

Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad M6 10.8

Huawei MediaPad M6 8.4

Huawei MediaPad M6 Turbo Edition

Huawei P30/P30 Pro

Huawei Mate 30 4G/Mate 30 5G/Mate 30 Pro 4G/Mate 30 Pro 5G/Mate 30 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate Xs

Huawei Mate X

Huawei Nova 5/Nova 5 Pro/Nova 5i Pro/Nova 5z

Huawei Enjoy 10S

Honor V30/V30 Pro

Honor View 20

Honor 20/20 Pro/20S/20 Lite

Honor Magic 2

Honor 9X/9X Pro

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Когда выйдет EMUI 10.1

Для части устройств из этого списка Huawei уже запустила программу бета-тестирования. Она заработала сегодня ночью. Однако из-за закрытости принять в ней участие смогут только те, кому пришло официальное приглашение от самой Huawei. Набор бета-тестеров будет производиться сериями и продлится вплоть до конца апреля. Из этого можно сделать вывод, что если на само тестирование обновления уйдёт хотя бы месяц или полтора, то первые устройства начнут получать релизную версию уже ближе к маю, а все последующие получат её ещё до конца лета.

Что нового в EMUI 10.1

EMUI 10.1 – это довольно масштабное обновление, которое будет включать в себя множество дизайнерских усовершенствований интерфейса прошивки, а также ряд новых функций, до этого пользователям фирменных смартфонов Huawei недоступный.

Голосовой ассистент Celia (поддерживает только английский, французский и испанский языки);

Сервис для видеозвонков MeeTime (аналог Duo от Google и FaceTime от Apple);

Расширенные возможности экосистемы (функция принятия и совершения звонков с компьютера, удалённый доступ к файлам и т.д.);

Расширенные возможности технологии обмена данными Huawei Share;

Поддержка функции Drag & Drop для быстрого переноса файла между разными приложениями;

Специальная интерфейсная панель для управления умным домом.

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Как видно, чем дольше Huawei живёт без сервисов Google, тем больше она крепчает и тем большим количеством собственных служб обрастают её смартфоны. Взять того же ассистента и сервис видеозвонков MeeTime. Ещё год назад китайцы даже не планировали запускать их, а теперь, когда особенной надежды на возвращение Google Mobile Services в фирменные смартфоны нет, разработчикам компании приходится выкручиваться из сложившейся ситуации самостоятельно. Поэтому лично мне бы очень хотелось, чтобы так продолжалось и дальше, а Google не получила лицензию на сотрудничество с Huawei, чтобы у той появился дополнительный стимул к развитию свой экосистемы.