Даже несмотря на то, что Huawei не может официально работать с сервисами Google, ими все равно можно пользоваться. Сервисы не работают именно нативно, на системном уровне. Ну, и конечно, нет магазина приложений Google. Есть разной степени успешности способы вернуть сервисы Google в свой Huawei или Honor. В крайнем случае, ими можно пользоваться в браузере. Но с оплатой проблемы до этого времени было не решить. Смартфоны этих брендов никак нельзя было заставить работать с платежными системами. Но вот время прошло и теперь пользователи Huawei снова смогут платить телефоном. Все очень просто.

Можно ли платить телефоном Huawei

Пока такой возможности у пользователей нет, так как компания попала под санкции правительства США и не может работать с Google и ее сервисами. Не вдаваясь в подробности, Google Pay была единственной функцией, которую нельзя было вернуть в смартфоны Huawei. Теперь появилась альтернатива.

Называется она Кошелек Pay. Из названия не сложно догадаться, что сервис имеет российские корни. Это действительно так и возможность оплаты реализована на базе приложения ”Кошелек”, которое позволяет хранить в одном месте скидочные, бонусные и другие карты, которые обычно люди носят в кошельке. Совсем скоро в приложение можно будет добавить и платежную карту. А скачать само приложение из AppGallery можно уже сейчас.

Когда заработает Huawei Pay

Пока рано говорить именно о Huawei Pay, но функция бесконтактной оплаты телефоном будет доступна пользователям, начиная с 10 апреля 2020 года. Воспользоваться ей смогут владельцы смартфонов Huawei серии P40, у которых есть карта одного из 40 банков-партнеров. Среди них есть все самые крупные и популярные: ВТБ, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Тинькофф, Открытие, Россельхозбанк и другие. Как это ни странно, Сбербанк, который есть у всех, пока не поддерживается.

Функция оплаты не будет ограничена территорией России. Оплатить покупки таким способом можно будет по всему миру — везде, где принимаются банковские карты. Для оплаты, как и в смартфонах с Google Pay, будет использоваться технология NFC.

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Единственным ограничением будет то, что пока поддерживаются только карты MasterCard. Возможно, поддержка других платежных систем появится позже.

Как платить телефоном Huawei

Если в вашем телефоне предустановлены сервисы Google, то вы можете оплачивать покупки, используя Google Pay и NFC. Но если ваш смартфон попал под санкции, то сначала надо будет скачать приложение ”Кошелек” из AppGallery. В новых устройствах оно будет предустановлено (пока его надо скачать). Вам потребуется только зайти в приложение, нажать плюсик и внести данные банковской карты. Весь процесс займет не более минуты. К сожалению, на Huawei P40 Pro я не смог этого проверить. Приложение вылетало. Возможно, дело в сырой прошивке, или есть проблемы с самим приложением, но это должны поправить. Я больше склоняюсь к первому, так как у меня и с другими приложениями были трудности именно на этом смартфоне.

Пока точно сказать, как работает это процесс, сложно, надо будет дождаться 10 апреля. Но, скорее всего, для оплаты потребуется произвести дополнительное действие. Надо будет запустить приложение, используя для идентификации отпечаток пальца или сканирование лица. После чего уже привычно просто приложить смартфон к терминалу.

Что такое приложение кошелек

Кошелек это очень известное кросплатформенное приложение, которое есть как для Android, так и для iOS. Так же на Android оно доступно и в фирменном магазине приложений Huawei.

Пока мы тут обсуждаем бесконтактную оплату Huawei, наш Иван Кузнецов нашел способ защититься от коронавируса при помощи Google Pay.

Приложение ”Кошелек” используется для хранения банковских, дисконтных карт, сертификатов и купонов. В некоторые смартфоны Huawei и Honor оно уже предустановлено. Например, в Huawei P40 Pro, которым я сейчас пользуюсь.

Аудитория сервиса составляет 12 миллионов человек, которые привязали более 190 миллионов карт. Статистика впечатляет, но есть ощущение, что теперь пользователей станет еще больше, если этот способ так и останется единственным для оплаты смартфонами Huawei и Honor.

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Зачем нужно платить телефоном, если есть карта

Иногда действительно намного проще просто приложить к терминалу банковскую карту. Но все мы привыкли к тому, что смартфон стал нашим спутником на каждый день. Мы с ним просыпаемся, мы пользуемся им перед сном и всегда носим с собой. Где-то я даже натыкался на статистику, что подавляющее большинство людей ни разу за день не оказывается от своего смартфона больше чем в пяти метрах.

Вот и ответ. Уходя из дома карту можно забыть, а наличие в кармане ключей и телефона все проверяют первым делом. Даже если вы иногда забываете телефон, но никогда не забываете карту, у вас на всякий случай всегда будут два способа оплаты. Это очень удобно и вы почти никогда не останетесь без денег, выйдя их дома.

В случае с Huawei наблюдать за развитием событий становится все интереснее. Она запустила свой магазин приложений (пусть ему еще и надо немного подрасти), выкатила своего голосового ассистента и офисные приложения. А с 10 апреля решится вопрос с оплатой для смартфонов Huawei серии P40. Они молодцы, не сдаются. Возможно, совсем скоро ей действительно вообще не нужен будет Google. Вот это будет интересное время.