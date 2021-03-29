Как Apple обманывает пользователей iOS, а они терпят

Для любого пользователя Android является нормой установка приложений не из Google Play. Даже если вы не пользуетесь альтернативными каталогами, сам факт, что такая возможность есть, многих очень успокаивает. Поэтому неважно, пропускает Google нужное вам приложение в Google Play или нет, и доступно оно в вашем регионе или нет, вы в любом случае сможете его скачать. Однако у пользователей iOS такой возможности нет и никогда не было, если не считать периода, когда был популярен джейлбрейк и Cydia. Вот только Apple продолжает исправно врать своим клиентам и утверждать, что конкурентов у App Store – хоть отбавляй.

Приложения — вот, чем iOS принципиально отличается от Android

Apple считает, что Google Play, Galaxy Apps от Samsung, Epic Store от Epic Games, Steam, AppStream, Chrome Web Store, Setapp и Microsoft Store являются прямыми конкурентами App Store. Такое заявление представители Apple сделали на судебном заседании по делу о монополизации рынка приложений для iOS в Австралии.

Какие есть аналоги у App Store

Официальная позиция компании состоит в том, что всё это такие же магазины программного обеспечения, как и App Store, которые борются за долю на рынке, стремясь распространить своё влияние в том числе и на аудиторию iOS. Звучит красиво, но как-то неправдоподобно и слишком уж притянуто.

Ведь если подумать, то по большому счёту к роли конкурента App Store нельзя притянуть даже Google Play. Нет, я понимаю, о чём говорят юристы Apple. Они ссылаются на то, что Google имеет свою операционную систему, которая пытается противостоять iOS, равно, как Google Play – App Store. Однако тут защитники Apple явно подменяют понятия.

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Ведь конкурировать можно, только играя на одном поле и имея равные возможности для привлечения аудитории. Но ни Google Play, ни Galaxy Apps, ни Chrome Web Store на iOS недоступны, а значит, не в состоянии привлекать пользователей iPhone. Это как называть конкурентами военные корабли и контейнеровозы, ссылаясь на то, что и те, и другие ходят по воде.

Казалось бы, ну привели в качестве конкурента Google Play и привели. На этой стратегии можно было проехать ещё какое-то время, учитывая, что фактическая борьба за долю между iOS и Android действительно есть. Однако в Купертино решили, что этого недостаточно. Поэтому юристы компании рассказали, что пользователи iOS вольны скачивать приложения не только из App Store, но и из интернета.

Чем заменить App Store на iOS

Apple пояснила, что речь идёт о прогрессивных веб-приложениях, которые фактически являются веб-сайтами, за тем лишь исключением, что они оптимизированы таким образом, чтобы выглядеть на мобильных устройствах как приложения. Они имеют характерный для ПО интерфейс и не обезображены элементами, характерными для сайтов. Другое дело, что у PWA, как их ещё называют, очень много ограничений. Подробнее о них вы можете почитать по этой ссылке, а если говорить в двух словах, то:

Во-первых, сама Apple ограничивает работу некоторых из них через Safari, вынуждая пользователей переходить на альтернативные браузеры;

Во-вторых, нормальное приложение или игру невозможно перенести в веб и заставить работать так же быстро и слаженно, как обычное приложение;

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В-третьих, PWA не так хорошо оптимизированы, а потому расходуют больше ресурсов, чем традиционные приложения, сильнее нагружая систему;

В-четвёртых, PWA – это чрезвычайно нераспространённая штука, о которой не знает подавляющее большинство пользователей хоть iOS, хоть Android.

К чему это я всё? А к тому, что Apple наглым образом пытается обманывать пользователей, подсовывая им совершенно не то, что они бы хотели. То ли дело Google. Поисковый гигант никоим образом не препятствует тому, чтобы пользователи скачивали софт из альтернативных источников, предлагая им защитные механизмы, которые смогли бы в случае чего обезопасить их. Говорят, что это небезопасно. Но, если мы посмотрим на iOS, то там с безопасностью ничуть не лучше, а со свободой использования – куда хуже.