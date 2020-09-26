Как Huawei невольно переосмыслила обновления для Android

Обновления Android всегда были для меня чем-то таким, без чего просто не может обойтись ни один смартфон. Если производитель прекращал программную поддержку своих аппаратов, для меня это было равносильно списыванию в утиль. Это значило, что их начинка уже максимально устарела и не годится для того, чтобы вытянуть новую версию операционной системы. Да, в душе я понимал, что производителям в большинстве своём просто лень обновлять фирменные устройства, но заставить себя изменить мнение относительно важности обновлений я не мог. К счастью, это сделала Huawei.

Google официально выпустила Android 11. Что нового и какие устройства обновятся

В этом году Huawei, которой запретили обновлять Android на своих смартфонах, отказалась выпускать Android 11. Теоретически китайцы могли дождаться релиза новой версии ОС, взять исходный код, который Google публикует у себя на сайте, и на его основе слепить EMUI 11. Но дело в том, что разработка обновлений занимает не 2 и даже не 3 месяца, а если бы Huawei решила дождаться выхода Android 11, она бы рискнула задержать обновление собственной прошивки на полгода и даже больше. Поэтому разработчики просто взяли за основу новой сборки EMUI прошлогоднюю Android 10 и пообещали внедрить в неё некоторые функции Android 11.

Как Huawei будет обновлять свои смартфоны

Как им это удастся? С их слов, очень просто:

Разработчики Huawei уже внесли довольно много изменений во внутреннее устройство Android. Так много, что Google о них даже не подозревала. В перспективе это позволит удобнее развивать собственную платформу, а впоследствии откроет дополнительные возможности для перехода на Harmony OS. После того, как обе стороны исполнят условия, прописанные в заключённом контракте, мы сможем запустить масштабный трансфер наших смартфонов на Harmony OS 2.0, которая начнётся в следующем году и, несомненно подарит пользователям новые впечатления.

Huawei рассказала, какие смартфоны обновятся до Harmony OS

Получается, разработчики Huawei взяли исходный код Android, который Google предоставляет всем желающим, и буквально до неузнаваемости изменили его, подстроив все аспекты под себя. Это было необходимо для того, чтобы затем продолжать апгрейдить EMUI без оглядки на Google. Ведь, как ни крути, но у Huawei больше нет свободного доступа к обновлениям, а выпускать новые сборки ОС для пользователей, которые ждут их на постоянной основе, ей жизненно необходимо, чтобы не растерять уже накопившийся авторитет.

Почему Huawei не выпустила Android 11

В целом Huawei не производит революцию, отказываясь от Android 11 и сохраняя Android 10 в качестве основы EMUI. Ведь многие производители уже имеют свои собственные оболочки и развивают их практически параллельно с классическим Android, внедряя новые функции даже раньше, чем Google. Huawei собирается просто продолжать делать то же самое. Но поскольку обновления не сводятся только к освоению новых функций, а заключаются ещё и в изменении самой системы путём внедрения новых файловых систем, инструментов безопасности и других механизмов, у Huawei, которая давно с этим экспериментирует, есть неплохой шанс выжить и без апдейтов Android.

Что не так с дешёвыми смартфонами на Android

Если у Huawei получится, это будет настоящей победой. Конечно, сейчас для многих пользователей всё выглядит так, будто китайцы опрофанились и оставили свои смартфоны без поддержки. Но, если разобраться, то получится, что Huawei просто смогли, трудясь в тылу врага, добиться независимости от него. Всё-таки, если память мне не изменяет, пока ещё никто не решался внедрять в фирменную прошивку на базе Android собственную файловую систему, а Huawei это удалось. Стало быть, получится и всё остальное.