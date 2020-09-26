Как Huawei невольно переосмыслила обновления для Android

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Иван Кузнецов 0

Обновления Android всегда были для меня чем-то таким, без чего просто не может обойтись ни один смартфон. Если производитель прекращал программную поддержку своих аппаратов, для меня это было равносильно списыванию в утиль. Это значило, что их начинка уже максимально устарела и не годится для того, чтобы вытянуть новую версию операционной системы. Да, в душе я понимал, что производителям в большинстве своём просто лень обновлять фирменные устройства, но заставить себя изменить мнение относительно важности обновлений я не мог. К счастью, это сделала Huawei.

Huawei

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В этом году Huawei, которой запретили обновлять Android на своих смартфонах, отказалась выпускать Android 11. Теоретически китайцы могли дождаться релиза новой версии ОС, взять исходный код, который Google публикует у себя на сайте, и на его основе слепить EMUI 11. Но дело в том, что разработка обновлений занимает не 2 и даже не 3 месяца, а если бы Huawei решила дождаться выхода Android 11, она бы рискнула задержать обновление собственной прошивки на полгода и даже больше. Поэтому разработчики просто взяли за основу новой сборки EMUI прошлогоднюю Android 10 и пообещали внедрить в неё некоторые функции Android 11.

Как Huawei будет обновлять свои смартфоны

EMUI

EMUI 11 построена на базе Android 10, а не Android 11

Как им это удастся? С их слов, очень просто:

Разработчики Huawei уже внесли довольно много изменений во внутреннее устройство Android. Так много, что Google о них даже не подозревала. В перспективе это позволит удобнее развивать собственную платформу, а впоследствии откроет дополнительные возможности для перехода на Harmony OS. После того, как обе стороны исполнят условия, прописанные в заключённом контракте, мы сможем запустить масштабный трансфер наших смартфонов на Harmony OS 2.0, которая начнётся в следующем году и, несомненно подарит пользователям новые впечатления.

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Получается, разработчики Huawei взяли исходный код Android, который Google предоставляет всем желающим, и буквально до неузнаваемости изменили его, подстроив все аспекты под себя. Это было необходимо для того, чтобы затем продолжать апгрейдить EMUI без оглядки на Google. Ведь, как ни крути, но у Huawei больше нет свободного доступа к обновлениям, а выпускать новые сборки ОС для пользователей, которые ждут их на постоянной основе, ей жизненно необходимо, чтобы не растерять уже накопившийся авторитет.

Почему Huawei не выпустила Android 11

EMUI 11

Huawei пообещала внедрить новые функции Android 11 в свою EMUI 11

В целом Huawei не производит революцию, отказываясь от Android 11 и сохраняя Android 10 в качестве основы EMUI. Ведь многие производители уже имеют свои собственные оболочки и развивают их практически параллельно с классическим Android, внедряя новые функции даже раньше, чем Google. Huawei собирается просто продолжать делать то же самое. Но поскольку обновления не сводятся только к освоению новых функций, а заключаются ещё и в изменении самой системы путём внедрения новых файловых систем, инструментов безопасности и других механизмов, у Huawei, которая давно с этим экспериментирует, есть неплохой шанс выжить и без апдейтов Android.

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Если у Huawei получится, это будет настоящей победой. Конечно, сейчас для многих пользователей всё выглядит так, будто китайцы опрофанились и оставили свои смартфоны без поддержки. Но, если разобраться, то получится, что Huawei просто смогли, трудясь в тылу врага, добиться независимости от него. Всё-таки, если память мне не изменяет, пока ещё никто не решался внедрять в фирменную прошивку на базе Android собственную файловую систему, а Huawei это удалось. Стало быть, получится и всё остальное.

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