Ради чего большинство пользователей покупает флагманские смартфоны на Android? Явно не ради быстродействия или камеры, потому что у современных аппаратов в ценовом сегменте от 25 тысяч рублей они плюс-минус одинаковы. Значит, остаются только обновления. Ведь если купить топовый смартфон, можно рассчитывать как минимум на две новых версии Android и дополнительный год ежеквартальных патчей безопасности. Другое дело, что нет никаких гарантий, что производитель соблюдёт установленные Google правила и не объявит вчерашний флагман моделью с устаревшим железом, которая не потянет свежее обновление. Поэтому некоторые пользователи стараются как можно раньше выяснить, светит им вообще апдейт или нет.

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Android 11, чей релиз состоится осенью 2020 года, гарантированно будет доступен смартфонам Realme сразу двух линеек: Realme X и Realme Pro. Об этом генеральный директор китайской компании Мадхав Шет написал в своём Твиттере, отвечая на вопросы пользователей. По его словам, Realme в полной мере следует требованиям Google и поддерживает свои смартфоны никак не меньше двух лет. Несмотря на то что аппараты Realme X и Realme Pro не принадлежат к флагманскому модельному ряду, их владельцы могут смело рассчитывать на получение предстоящей версии операционной системы.

Смартфоны, которые обновятся до Android 11

Realme X2 Pro

Realme X2

Realme XT

Realme X

Realme 2 Pro

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На самом деле это не все смартфоны, которые принадлежат к линейкам, обозначенным руководителем Realme, однако почему-то он упомянул только их. Возможно, он просто-напросто не учёл ещё как минимум две модели – Realme 3 Pro и Realme 5 Pro, — а потому рассчитывать на их обновление, скорее всего, тоже можно. Во всяком случае, как отметил генеральный директор компании, ассортимент фирменных аппаратов разросся так быстро, что разработчики буквально боятся упустить какую-нибудь модель из виду.

Бюджетные смартфоны с поддержкой Android 11

Несмотря на то что обещание производителя обновить смартфоны до новой версии Android, которая ещё даже не вышла, неизменно вызывает ажиотаж среди поклонников бренда, гендиректор Realme зашёл дальше других и пообещал продолжить поддержку не только флагманов, но и недорогих моделей. Почему это так важно? Да потому что многие вендоры до последнего момента тянут с обновлением и либо выпускают его с такой задержкой, что многие уже теряют надежду, либо не выпускают его вообще, как часто практикует Huawei.

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Впрочем, я по-прежнему придерживаюсь мнения относительно обновлений, которое сформировал пару лет назад. Ведь если безопасностью Android компания Google практически не занимается, а все функциональные нововведения можно получить из приложений, которые обновляются вполне исправно, то и смысла особого в новых версиях ОС, не говоря уже об обновлениях безопасности, лично я не вижу. Поэтому рекомендую и вам не заморачиваться на этот счёт, а просто пользоваться своим смартфоном, ведь обновление вряд ли сделает его лучше, чем он был, когда вы его только купили.