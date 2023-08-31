Лучшие функции iOS 17, которых нет в Android

В отличие от прошлого года, когда Apple представила серию визуальных изменений в интерфейсе iOS 16, выпуск iOS 17, по-видимому, ориентирован на равенство функций с лучшими телефонами Android и устранение разрыва с помощью ряда дополнений, которые давно просили пользователи. Более того, некоторые функции, наоборот, должны стать намного лучше, чем то, что есть на Android. До выхода новой операционной системы осталась буквально пара недель. А значит близок час, когда многие захотят сменить свой смартфон. Из-за чего это может произойти?

Новые функции в iOS 17

Конечно, я уже попробовал что-то из этого в бета-версиях на своем iPhone, но именно выход релизной версии позволяет оценить все, так сказать, в товарном виде. И ведь именно с выходом релиза львиная доля пользователей впервые оценит, что же нового есть в iOS. А многие, почитав обзоры, захотят поменять телефон.

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Смартфон вместо настольных часов

В прошлом году Apple представила режим Always On Display с iOS 16. В этом году компания дополняет его специальным режимом ожидания, который активируется, когда телефон находится в альбомной ориентации во время зарядки. В этом режиме смартфон выполняет функцию часов, календаря или станции виджетов для отображения важных уведомлений. Однако не все идеально.

Во-первых, только в последних моделях iPhone 14 Pro дисплей режима ожидания может быть включен постоянно — даже во время зарядки. Все остальные модели ограничены 20-секундным отключением дисплея. Вам придется снова коснуться экрана, чтобы просмотреть дисплей режима ожидания.

Во-вторых, для использования этой функции нужно иметь подставку с зарядкой. Если телефон будет просто лежать, от нее будет мало толку. Но в любом случае, главное, чтобы Apple держала все под контролем и следила за поддержанием единого стиля во всем, что касается этой функции.

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Интерактивные виджеты на Айфоне

Честно говоря, я удивлен, что интерактивным виджетам потребовалось так много времени, чтобы добраться до iOS. В Android это появилось в самых ранних версиях. Однако там это давно забыто, а Apple решила продвигать идею и вдохнула в понятие виджетов новую жизнь. Пока их не очень много, но посмотрим, что сделает Apple. Тем более, у нее уже получается лучше, чем у Android.

Автоматическое сообщение о том, что ты дома

Если и есть одно свежее дополнение к iOS 17, ориентированное на безопасность, то это оно. Суть заключается в том, что когда вы возвращаетесь домой и вас просят написать, как доберетесь, вы точно не забудете этого сделать.

Новая функция «Check In» создана специально для того, чтобы убрать всю рутинную работу, связанную с уведомлениями. После активации система отслеживает ваше местоположение и автоматически отправляет текстовые сообщения на выбранные номера, как только вы вернетесь домой.

А если вы по дороге надолго остановитесь в одном месте или сильно отклонитесь от маршрута, телефон отправит вашим друзьям экстренное сообщение с важной информацией, такой, как ваше текущее местоположение, маршрут, уровень заряда батареи и уровень сигнала. Постоянно следить за вами никто не будет, да и функцию можно отключить, но с точки зрения безопасности — это очень хорошее решение.

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Клавиатура с искусственным интеллектом

Я всегда отключал автоматическую корректировку слов на клавиатуре iPhone. Она работала максимально плохо и меняла слова совсем не на те, которые были нужны. Теперь, как обещает Apple, функция станет намного более умной. За ее работу будет отвечать ИИ, а корректировка будет более качественной и правильной. Заодно слова будут более индивидуальными.

Я уже давно пользуюсь AirTag — сразу после того, как Apple объявила об их запуске. Это был не первый мой Bluetooth-трекер, но точно самый удобный. Как минимум из-за того, что сеть устройств, которые ищут метку, давно перевалила за миллиард устройств. У меня эти метки висят на ключах, рюкзаке, велосипеде и мотоцикле. Но теперь пользоваться ими смогу не только я.

Совместное использование AirTags имеет смысл для общих вещей, таких как ключи, багаж или даже домашние животные. Если я кому-то дам попользоваться своим чемоданом, я смогу вместе с ним отдать и метку. Поделиться AirTag можно будет очень легко. Так даже AirTag станет лучше с выходом iOS 17.

Правда ли, что Android удобнее iOS? Оказывается, еще как!

Удобно ли пользоваться AirDrop

Как человек, хорошо знакомый с экосистемой Apple, я использую AirDrop несколько раз в день. Если мне надо снять что-то по работе и потом перекинуть это на компьютер, я делаю это именно на iPhone, так как я пользуюсь Mac и передаю фотографии на него в один клик. Даже гигабайтный ролик улетает буквально за несколько секунд, в отличие от передачи по проводу или через Telegram, где у нас есть свой чат с читателями.

AirDrop в iOS 17 позволяет продолжить передачу, даже если вы вышли из зоны прямого беспроводного подключения. Теперь файлы могут передаваться через домашнюю сеть, если вы уйдете с телефоном в другую комнату, пока передача не завершится.

Автоматическое удаление одноразовых паролей

В настройках паролей спрятана еще одна интересная настройка iOS 17. Цифровые платежи часто оставляют за собой огромное количество сообщений с одноразовыми паролями. После активации новая функция автоматически удаляет одноразовые пароли из ваших сообщений и электронной почты.

Правда, пока это работает только с паролями, которые были использованы для автозаполнения. Но, возможно, в будущем что-то поменяется.

Новая операционная система для Айфона

Конечно, это далеко не все нововведения iOS 17. Всего их будут десятки, но часть из них не интересные, а некоторые не будут полноценно работать в России. Мы рассмотрели только самые интересные, которые могут пригодиться каждому пользователю. А еще они могут заставить колеблющихся перейти на новый телефон.