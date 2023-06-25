Правда ли, что Android удобнее iOS? Оказывается, еще как!

На днях издание Green Smartphones опубликовало исследование, целью которого было выяснить, что лучше: Андроид или Айфон. Для этого основатель портала Том Патон сравнил частоту запросов в Google на территории США, касающихся выполнения базовых задач от процесса создания снимка экрана до настройки голосовой почты на смартфоне. Логика исследования проста: чем больше обращений за помощью со стороны пользователей одной из операционных систем, тем менее удобной она является.

Оказалось, что Android удобнее iOS на 58%. Именно настолько чаще владельцы Apple iPhone ищут дополнительные инструкции, помогающие им осуществить, казалось бы, очень простые действия. Однако исследование вызывает вопросы, главный из которых — как можно считать объективным показатель обращений к Google, если на территории США, где проводилось сравнение, пользователей Android меньше, чем почитателей iOS?

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В вечных спорах об Android и Apple мы все равно никогда не сможем докопаться до истины, поскольку объективных показателей для проведения авторитетного сравнения нет. Тем не менее, результаты исследования greensmartphones.com и его методология заставили меня самостоятельно проверить: а что, действительно на Айфоне все настолько неудобно? Для этого я сравнил процесс выполнения базовых операций, которые анализирует Green Smartphones, на обеих платформах и теперь готов представить собственное мнение. А вы можете поделиться своим в телеграм-чате AndroidInsider.ru.

Как сделать скриншот на телефоне

При подготовке материалов с инструкциями я регулярно прибегаю к помощи функции создания снимка экрана телефона и могу с уверенностью сказать, что на обеих платформах она реализована примерно одинаково. Как на Android, так и на iOS для получения скриншота нужно одновременно нажать клавишу питания и кнопку уменьшения громкости. Также доступны альтернативные варианты вроде постукивания по крышке iPhone или жеста тремя пальцами по экрану условного смартфона Xiaomi.

Однако исследование Green Smartphones показывает, что у пользователей Android выполнение этой простой операции вызывает больше вопросов, нежели у владельцев Apple iPhone. Мне сложно чем-либо объяснить расхождение в 66%, но, возможно, вам удастся найти обоснование и поделитесь им в телеграм-чате AndroidInsider.ru.

Как сделать запись экрана на телефоне

А вот тут преимущество всецело на стороне Android. Согласно данным исследования Green Smartphones, сделать запись экрана Айфона на 250% сложнее, и я могу полностью подтвердить эти цифры своим опытом эксплуатации. На Android мне достаточно опустить шторку уведомлений и нажать кнопку «Запись экрана». А что же с Apple iPhone?

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В инструкции, как сделать запись экрана на Айфоне, опубликованной на сайте AppleInsider.ru, мой коллега Кирилл Пироженко подробно описал всю сложность выполнения задачи:

Сначала нужно открыть настройки смартфона. Затем перейти в раздел «Пункт управления». Нажать кнопку «Добавить» и выбрать функцию «Запись экрана». Только после этого кнопка записи появится в Центре управления.

Я не встречал ни одного Android-смартфона, где бы этой кнопки не было изначально. И даже если допустить, что на каких-то моделях она отсутствует, добавить ее в Центр управления намного легче на каком-нибудь Samsung или Xiaomi. Ведь для этого необходимо нажать кнопку редактирования прямо в шторке, а затем — выбрать ту самую кнопку. И ни в каких настройках копаться не нужно.

Запись разговора на телефоне

На 130% чаще владельцы устройств на iOS пытаются выяснить, как включить запись разговора, и это вполне объяснимо. Знаете, почему? Да потому что нет этой функции на iPhone, в то время как обладателю Android-смартфона достаточно нажать кнопку «Запись разговора» в окне стандартной звонилки.

Нет, конечно, можно найти обходные варианты, позволяющие записать телефонный разговор на Айфоне, однако все они настолько костыльные, что даже удаление стандартных приложений Андроид выглядит куда более простой задачей. Пользователям iOS предлагают включить диктофон на втором устройстве или установить платное приложение, которое подключает вас с собеседником к сервисному номеру для записи разговора через аудио-конференцию. И после этого кто-то еще будет называть фанатов Android колхозниками?

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Конечно, ортодоксальный яблофан скажет вам, что все дело в защите персональных данных, ведь нельзя вторгаться в личное пространство своего собеседника, пытаясь записать разговор без его ведома. Хорошо, но почему тогда компания Google в своей звонилке активирует голосовое предупреждение перед записью, а Apple просто отказывается от полезной функции, которая является незаменимой для многих людей?

Почему Android лучше iOS

Всего для подготовки исследования специалисты Green Smartphones сравнили 12 запросов, почти по каждому из которых операционная система Android оказалась лучше. Но завершить это субъективное сравнение я хотел бы главным неудобством, о существовании которого западное издание просто не знает.

После того, как из магазинов Google Play для Android и App Store для iOS пропали отдельные российские приложения, а некоторые игры и программы заблокировали на территории нашей страны, новыми красками заиграли альтернативные способы установки. Владелец realme, HONOR и любого смартфона на Android с легкостью выйдет из ситуации:

либо воспользовавшись другим магазином приложений;

либо установив программу вручную.

А что делать убежденному эпловоду? Ну, в качестве выхода ему могут предложить установку веб-версий приложений, то есть, по сути, добавления главной страницы сайта удаленного сервиса (например, Сбербанка) на рабочий стол в виде ярлыка. Гениально!

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Еще круче обстоят дела с бесконтактными платежами на iPhone. Apple не может допустить, чтобы кто-то пользовался альтернативой App Store, которой после 2022 года для россиян мог бы стать сервис Mir Pay. Поэтому наши банки придумали еще одну гениальную идею — наклеить карточку (простите, платежный стикер) на крышку смартфона, чтобы платить им в магазине как в старые добрые времена.

Долгие годы фанаты Apple оправдывали закрытость iOS ее шикарной оптимизацией, удобством и наличием всех необходимых функций без лишних костылей, в отличие от Android. Но на практике мнимое удобство оказалось пшиком, а разрекламированная безопасность — стремлением Apple заработать как можно больше денег на собственных проектах. Будучи частной компанией, внутри своей экосистемы она в праве делать все, что угодно, но давайте больше не поднимать тему сравнения iOS и Android, поскольку в плане User eXperience вывод очевиден.