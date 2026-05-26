В России планомерно ограничивают доступ к онлайн-сервисам: белые списки интернета стали реальностью уже в нескольких регионах. Но пока глобальная сеть еще кое-как работает, есть смысл разобраться с инструментами, которые реально меняют опыт использования Android. Gemini в России — один из таких инструментов. Нейросеть Google, которая заменяет Google Ассистента и умеет значительно больше него. Разбираю, как ее получить и настроить.

Работает ли Gemini в России

Официально — нет. Россия не входит в список стран, где нейросеть Gemini поддерживается Google. Если просто скачать приложение и запустить его без дополнительных настроек, вы увидите сообщение «Эта страна не поддерживается», и дальше дело не пойдет.

Но это не значит, что путь закрыт. Сам факт того, что существуют рабочие способы получить доступ к Gemini в России, говорит о том, что технические ограничения Google не являются абсолютными. Это региональное ограничение на уровне определения вашего местоположения по IP-адресу. Именно поэтому есть обходные пути, и они работают без VPN. Но о них чуть позже.

Как получить Gemini в России

На большинстве современных Android-смартфонов приложение Gemini уже предустановлено, особенно на устройствах 2024-2026 годов выпуска. К примеру, Samsung Galaxy S26 поставляется с Gemini в качестве ассистента по умолчанию. На многих других смартфонах с актуальными версиями Google Play Services приложение тоже есть — просто, возможно, вы его ещё не замечали.

Если приложения нет, его придется установить самостоятельно. Стандартный российский аккаунт Google Play не даст этого сделать: скачать Gemini в России через него не получится, поскольку приложение просто не найдется в поиске. Здесь два варианта.

Вариант 1 — иностранный аккаунт Google. Если у вас есть аккаунт Google с иностранным регионом, просто зайдите в Google Play под ним и установите Gemini. Про то, как создать иностранный аккаунт Google, писал отдельно. Это займет 15-20 минут.

Вариант 2 — APK-файл. Скачайте APK с проверенного источника — например, apkpure.com — и установите вручную, разрешив установку из неизвестных источников в настройках Android. Это быстрее, но требует внимательности при выборе источника.

Системные требования для установки Gemini в России: Android 10 и новее, минимум 2 ГБ оперативной памяти, актуальные Google Play Services.

Как включить Gemini на Android

После установки приложения нужно сделать Gemini ассистентом по умолчанию, иначе по команде «OK Google» будет открываться старый Google Ассистент.

Переключение ассистента:

Откройте «Настройки» на Android. Перейдите в «Приложения» и найдите пункт «Приложения по умолчанию» или «Стандартные приложения». Выберите «Приложение-ассистент» или «Цифровые помощники». В списке выберите Gemini вместо Google. Подтвердите выбор.

Настройка голосовой активации:

Откройте приложение Google. Зайдите в «Настройки — Google Ассистент». Активируйте команду «OK Google» во вкладке Voice Match. Добавьте английский язык (United States) в дополнение к русскому (это нужно для стабильной работы).

После этого Gemini можно вызывать голосом «OK Google» с любого экрана (даже с заблокированного). Это одно из главных его преимуществ перед другими нейросетями: не нужно открывать приложение, достаточно голосовой команды. Про то, что умеет Gemini на Android в деталях, читайте в отдельном материале.

Эта страна не поддерживается в Gemini — что делать

Если после установки и запуска вы видите сообщение «Эта страна не поддерживается», это означает, что Gemini не открывается в России из-за определения вашего IP-адреса как российского. Это не ошибка приложения и не проблема телефона, а просто геоограничение.

Решается это сменой DNS-сервера на такой, который подменяет ваш IP на IP поддерживаемой страны. Никакого VPN не требуется — достаточно изменить одну настройку в телефоне. Среди бесплатных нейросетей, которые работают в России без VPN, Gemini с правильным DNS — один из самых удобных вариантов именно благодаря глубокой интеграции в Android.

DNS для Gemini в России — настройка

Это ключевой шаг. DNS для Gemini в России — это специальный сервер, который при обращении к сервисам Google подменяет ваш российский IP на IP поддерживаемой страны. Работает только для конкретных сервисов, в отличие от VPN, который перенаправляет весь трафик. Настройка частного DNS на Android:

Откройте «Настройки» на смартфоне. В строке поиска введите «DNS» и найдите раздел «Частный DNS-сервер» (на некоторых устройствах называется «Настройки DNS» или «Приватный DNS»). Выберите «Имя хоста провайдера DNS». Введите адрес: dns.comss.one (альтернативный вариант: comss.dns.controld.com). Нажмите «Сохранить». Отключите и снова включите интернет (через шторку уведомлений или режим самолета). Запустите Gemini.

Важно: Gemini на Android в России работает только при активном DNS. Если вы его отключите или сбросите настройки сети, приложение снова покажет ошибку. DNS нужно оставить включенным постоянно. После настройки DNS можно включить Gemini в России и полноценно пользоваться им бесплатно в базовой версии. Она дает доступ к модели Gemini 3.5 Flash — это уже очень мощный инструмент для большинства повседневных задач.

Что делать, если Gemini не работает

Если после всех настроек Gemini не работает в России, это можно исправить несколькими способами. Разберем все возможные варианты.

Ошибка «Эта страна не поддерживается» после настройки DNS:

проверьте, сохранился ли DNS — зайдите в настройки и убедитесь, что адрес на месте;

отключите и включите интернет заново;

попробуйте альтернативный адрес: comss.dns.controld.com ;

; очистите кеш и данные приложения Gemini: «Настройки — Приложения — Gemini — Хранилище».

Gemini не открывается совсем — зависает или вылетает:

убедитесь, что версия Android 10 или новее;

проверьте актуальность Google Play Services — обновите при необходимости;

переустановите приложение заново.

Нейросеть Gemini работает нестабильно через DNS:

DNS-серверы могут испытывать нагрузку в пиковое время (попробуйте позже);

проверьте скорость интернета: Gemini требует стабильного соединения для обработки запросов.

Gemini бесплатно в России в базовой версии работает стабильно при корректно настроенном DNS.