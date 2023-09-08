Почему Google решила поменять логотип Android, и что это значит

Android, как операционная система, довольно консервативна, но по ее поведению в последнее время становится заметно, что на какие-то изменения она все же готова пойти. Пример тому изменение основного дизайна и переход на Material You пару лет назад. Всегда было известно, что ОС открыта для экспериментов, предоставляя людям отличную основу для разработки, а затем позволяя им работать с ней так, как они хотят. Теперь компания решила, что надо что-то сделать с логотипом, Он должен стать более современным и понятным, чтобы быть более ”дружелюбным”. Что же мы в итоге получим и когда?

Новый 3D-логотип Android- bugdroid

Логотип Bugdroid занимает важное место в истории Android. То, что началось с полноразмерного логотипа, сначала немного обновилось в цвете, а затем в 2019 году было проведено более существенное изменение дизайна. С этого момента мы видели не весь логотип, а только его голову, которая выглядела более выразительно. Казалось, что Bugdroid не будет меняться долгие годы, но сейчас компания решила его обновить и сделать более привлекательным для пользователей. В связи с этим, Google официально анонсировала новый 3D-аватар Bugdroid, который возвращает остальную часть ”тела” робота.

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Google заявляет, что новый логотип «черпает вдохновение из материального дизайна и дополняет палитру бренда Google, а также может быть адаптируемым». Внешний вид робота в полный рост ориентирован на то, чтобы позволить ему легко переходить между цифровой и реальной средой. Новый логотип появится в большем количестве мест, особенно там, где собирается много поклонников или просто потенциальных пользователей Android. А так же ему найдется место на официальных мероприятиях и тематических сходках. В общем, везде, где речь будет идти об Android, и люди будут понимать, что означает его логотип.

Как выглядит новый логотип Android

Как мы видели, новый логотип Bugdroid Android также динамичен и имеет разные скины, как и сама платформа. Мы видели несколько аватаров в предыдущих анонсах, и нам не терпится увидеть, как дизайнеры будут творить чудеса с этим новым логотипом.

Было бы нелогично поменять только логотип, ведь ему должно соответствовать и остальное оформление. Именно поэтому решение внести визуальные изменения коснулось и официального написания. Раньше слово «android» всегда было в нижнем регистре. Теперь Google пишет букву «A» с заглавной буквы и немного скругляет буквы «n» и «r», давая нам новый текстовый знак, который лучше дополняет логотип и текстовый знак Google. Видимо, теперь производители, которые писали свое название с маленькой буквы, тоже поменяют написание.

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Как будет называться новый Android

Помимо всего этого, Google также подтвердила более простой брендинг Android. Android 14 — это просто «Android 14», и удаление общедоступного десертного названия призвано облегчить понимание релизов и решить различные проблемы, время от времени возникающие в отдельных регионах, где отношение к тому или иному десерту могло отличаться от того, что изначально закладывали в него маркетологи Google. Кодовые названия десертов по-прежнему используются внутри компании, а в некоторых случаях они добавляют отсылку к ним в пасхалку Android, которую можно найти в настройках телефона.

Зачем Гугл поменяла логотип Андроид

Таким образом мы в очередной раз получили изменение логотипа от одного из крупных брендов. Периодически это происходит, и как правило, мало что меняет для простых пользователей. Но порой такие изменения дают нам понимание нового направления развития компании. Ведь логотип может быть только вершиной изменений, которых в глубине будет скрыто огромное количество.

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Как вам новый логотип Google? Вы можете рассказать об этом в нашем Telegram-чате. Мне кажется, идея неплохая, но, возможно, не стоило все менять так резко.