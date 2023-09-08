Почему Google решила поменять логотип Android, и что это значит

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Артем Сутягин

Android, как операционная система, довольно консервативна, но по ее поведению в последнее время становится заметно, что на какие-то изменения она все же готова пойти. Пример тому изменение основного дизайна и переход на Material You пару лет назад. Всегда было известно, что ОС открыта для экспериментов, предоставляя людям отличную основу для разработки, а затем позволяя им работать с ней так, как они хотят. Теперь компания решила, что надо что-то сделать с логотипом, Он должен стать более современным и понятным, чтобы быть более ”дружелюбным”. Что же мы в итоге получим и когда?

Почему Google решила поменять логотип Android, и что это значит. Новый логотип и новое написание Android. Фото.

Новый логотип и новое написание Android

Новый 3D-логотип Android- bugdroid

Логотип Bugdroid занимает важное место в истории Android. То, что началось с полноразмерного логотипа, сначала немного обновилось в цвете, а затем в 2019 году было проведено более существенное изменение дизайна. С этого момента мы видели не весь логотип, а только его голову, которая выглядела более выразительно. Казалось, что Bugdroid не будет меняться долгие годы, но сейчас компания решила его обновить и сделать более привлекательным для пользователей. В связи с этим, Google официально анонсировала новый 3D-аватар Bugdroid, который возвращает остальную часть ”тела” робота.

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Google заявляет, что новый логотип «черпает вдохновение из материального дизайна и дополняет палитру бренда Google, а также может быть адаптируемым». Внешний вид робота в полный рост ориентирован на то, чтобы позволить ему легко переходить между цифровой и реальной средой. Новый логотип появится в большем количестве мест, особенно там, где собирается много поклонников или просто потенциальных пользователей Android. А так же ему найдется место на официальных мероприятиях и тематических сходках. В общем, везде, где речь будет идти об Android, и люди будут понимать, что означает его логотип.

Как выглядит новый логотип Android

Как мы видели, новый логотип Bugdroid Android также динамичен и имеет разные скины, как и сама платформа. Мы видели несколько аватаров в предыдущих анонсах, и нам не терпится увидеть, как дизайнеры будут творить чудеса с этим новым логотипом.

Как выглядит новый логотип Android. Новый логотип стал полноразмерным, а не просто головой. Фото.

Новый логотип стал полноразмерным, а не просто головой

Было бы нелогично поменять только логотип, ведь ему должно соответствовать и остальное оформление. Именно поэтому решение внести визуальные изменения коснулось и официального написания. Раньше слово «android» всегда было в нижнем регистре. Теперь Google пишет букву «A» с заглавной буквы и немного скругляет буквы «n» и «r», давая нам новый текстовый знак, который лучше дополняет логотип и текстовый знак Google. Видимо, теперь производители, которые писали свое название с маленькой буквы, тоже поменяют написание.

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Как будет называться новый Android

Помимо всего этого, Google также подтвердила более простой брендинг Android. Android 14 — это просто «Android 14», и удаление общедоступного десертного названия призвано облегчить понимание релизов и решить различные проблемы, время от времени возникающие в отдельных регионах, где отношение к тому или иному десерту могло отличаться от того, что изначально закладывали в него маркетологи Google. Кодовые названия десертов по-прежнему используются внутри компании, а в некоторых случаях они добавляют отсылку к ним в пасхалку Android, которую можно найти в настройках телефона.

Как будет называться новый Android. Новый Android получит просто порядковый номер, но логотип будет хорошо кастомизироваться. Фото.

Новый Android получит просто порядковый номер, но логотип будет хорошо кастомизироваться.

Зачем Гугл поменяла логотип Андроид

Таким образом мы в очередной раз получили изменение логотипа от одного из крупных брендов. Периодически это происходит, и как правило, мало что меняет для простых пользователей. Но порой такие изменения дают нам понимание нового направления развития компании. Ведь логотип может быть только вершиной изменений, которых в глубине будет скрыто огромное количество.

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Как вам новый логотип Google? Вы можете рассказать об этом в нашем Telegram-чате. Мне кажется, идея неплохая, но, возможно, не стоило все менять так резко.

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