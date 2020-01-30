Консорциум Unicode выпустил 13 версию emoji, куда были добавлены 62 новых символа и 55 различных эмоджи с разнообразными вариантами цвета кожи и гендера. В этот раз в консорциуме сделали упор на гендерной инклюзивности и трансгендерности. Также были добавлено эмоджи животных и даже русская матрешка. В материале мы рассмотрим все новые символы. Также отметим, что первые обновления для операционных систем с поддержкой новых эмоджи 13-ой версии появятся уже в сентябре-октябре этого года. Вероятно, речь идёт о новых iPhone и iOS 14.



Итак, список всех новых emoji:

Улыбающееся лицо со слезой

лицо с маской

итальянский жест с собранными пальцами

анатомическое сердце

легкие

ниндзя

человек в смокинге

человек с вуалью

женщина, кормящая ребенка

мужчина, кормящий ребенка

человек, кормящий ребенка

трансгендерный Санта-Клаус

объятия людей

черная кошка

бизон

мамонт

бобер

полярный медведь

Маврикийский дронт (додо)

перо

тюлень

жук

таракан

муха

червь

растение в горшке

черника

оливки

болгарский перец

лепешка

Тамале

фондю

заварочный чайник

чай с шариками тапиоки

скала

древесина

хижина

пикап

роликовые коньки

волшебная палочка

мексиканская игрушка Пиньята

матрешка

швейная иголка

узел

пляжные сандалии

военный шлем

аккордеон

латиноамериканский длинный барабан

монета

бумеранг

отвертка

крюк

лестница

лифт

зеркало

окно

плунжер

мышеловка

ведро

зубная щетка

надгробная плита

трафарет

трансгендерный символ

трансгендерный флаг

Символы уже разосланы всем крупным компаниям, которые с сентября будут представлять новые версии операционных систем с обновленными эмоджи. Моим коллегам кажется, что их стало слишком много. Я считаю, что это забавно, и чем больше новых эмоджи, тем разнообразнее и интереснее диалоги. Однако некоторые думают иначе. Кто-то считает, что нам не нужно эмоджи лестницы или отвертки, и здесь есть один нюанс — эмоджи сильно помогают в работе. Например, их удобно встроить в рабочие заметки, чтобы по ним легко ориентироваться. Например в Notion каждой заметке можно задать свой эмоджи, и это позволяет не читать текст самой заметки, а по визуальному восприятию быстро переходить по ней. То же касается и веб-сайтов: эмоджи позволяют избавиться от необходимости использовать различные svg-картинки в дизайне, что делает сайт легче и быстрее.

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Да и в диалогах разнообразные эмоджи позволят быстрее и выразительное изобразить свои эмоции, ведь порой текстом это не так просто сделать. Интересно узнать, какие эмоджи понравились вам больше всего. Мне, например, понравилось эмоджи улыбки со слезой. Мнением делитесь в комментариях к данной публикации и не забывайте про наш чат Телеграм.

Ранее по animoji своё мнение описал наш коллега Олег Свиргстин на сайте AppleInsider.ru. Также Google готовится, помимо внедрения новых emoji, выпустить мессенджер на основе Gmail, Google Drive и Hangouts.

А не так давно я отказался от компактных телефонов, чтобы как можно больше новых трансгендерных эмоджи помещались на экране моего смартфона. Также, если вам интересно, в чём смартфоны Xiaomi уступают более дорогим телефонам, можете почитать нашу недавнюю публикацию. Эмоджи красивы, но насколько прекрасны вы? Об этом скажет новое приложение, которое на основе нейросетей выставляет баллы по шкале красоты.