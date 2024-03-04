5 крутых фишек HyperOS, на которые вы не обратили внимание, когда обновили свой Xiaomi

К марту обновление HyperOS успело прийти на многие смартфоны Xiaomi. И, поскольку разговоры об этой прошивке идут с конца прошлого года, кажется, что мы знаем все о ее функциях. Если вы установили апдейт, то наверняка уже попробовали настройки экрана блокировки, а еще оценили визуальные изменения системы. Однако в обновлении есть фишки HyperOS, незаметные при беглом взгляде. Я покопался в недрах системы и нашел несколько классных функций, которые вы обязательно должны попробовать или по крайней мере взять на заметку.
Содержание
Скриншот в рамке телефона
После обновления до HyperOS, сделав скриншот на Xiaomi, вы можете поместить снимок экрана в рамку, стилизованную под дизайн вашего смартфона. Посмотрите, как это сделать:
- Сделайте скриншот любым удобным способом (например, комбинацией кнопки питания и уменьшения громкости).
- Нажмите на миниатюру снимка экрана.
- Выберите опцию «Добавить изображение устройства».
- Сохраните картинку.
Вряд ли от этой опции есть практическая польза для рядовых владельцев Xiaomi, но тем, кто занимается подготовкой инструкций, скриншот в рамке точно покажется интересным нововведением, позволяющим красиво визуализировать снимок экрана.
Обзор HyperOS на смартфонах Xiaomi
Плавающие окна и разделение экрана Xiaomi
Режим многозадачности в лице функций разделения экрана и плавающих окон Xiaomi не является чем-то новыми. Подобные опции на китайских смартфонах есть уже довольно давно. Однако в HyperOS окна запущенных приложений получили кнопку в виде трех точек. Нажав на нее, можно переключиться из режима плавающих окон в разделение экрана или вовсе закрыть одну из запущенных программ.
Но для начала вам понадобится включить разделение экрана или открыть приложение в плавающем окне. О том, как это сделать, я рассказывал в тексте про многозадачность на Андроид. А вот на планшетах Xiaomi с HyperOS никаких дополнительных действий предпринимать не нужно: там заветные три точки появляются сразу при запуске хотя бы одного приложения.
⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым
Распознавание текста на фото одним касанием
В MIUI 14 появилась функция распознавания текста на фото. А в HyperOS она получила важное обновление. Теперь вам не нужно выделять текст вручную. Система может самостоятельно распознать его:
- Откройте фото в галерее.
- Нажмите кнопку в виде трех точек.
- Выберите опцию «Распознать текст».
Распознанный текст с картинки можно сразу сохранить в заметках или, например, отправить сообщением, что очень удобно. Но, как и в случае с MIUI 14, на Xiaomi с HyperOS функция так и не обзавелась поддержкой русского языка.
❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате
Как включить вспышку на уведомления
Эта фишка является частью операционной системы Android 14, на которой базируется оболочка HyperOS. Теперь вы можете включить вспышку на уведомления, сделав следующее:
- Откройте настройки смартфона.
- Перейдите в раздел «Мерцать при получении уведомлений».
- Активируйте переключатель «Вспышка».
- Также можно включить мерцание экрана и проверить эффект, нажав кнопку «Предпросмотр».
Кстати, вспышка на звонок работает уже давно. Если вы хотите активировать ее в этом сценарии, то прочитайте наш текст, посвященный данной настройке.
🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс
Как настроить громкость уведомлений
Еще одна фишка Android 14, позаимствованная оболочкой HyperOS, — настройка громкости уведомлений. Да, теперь разрешается отдельно менять параметры для звонков и оповещений:
- Откройте настройки Xiaomi.
- Перейдите в раздел «Звук и вибрация», а затем — «Расширенные настройки».
- Активируйте переключатель «Управление звуками уведомлений».
- Вернитесь в раздел «Звук и вибрация» и настройте громкость оповещений на свое усмотрение.
Разумеется, это далеко не все функции HyperOS. Чтобы узнать о дополнительных фишках, обязательно познакомьтесь с полноценным обзором новой оболочки Xiaomi, где вы тоже найдете много интересного.