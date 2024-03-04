5 крутых фишек HyperOS, на которые вы не обратили внимание, когда обновили свой Xiaomi

  2. Темы
  3. OS
Герман Вологжанин

К марту обновление HyperOS успело прийти на многие смартфоны Xiaomi. И, поскольку разговоры об этой прошивке идут с конца прошлого года, кажется, что мы знаем все о ее функциях. Если вы установили апдейт, то наверняка уже попробовали настройки экрана блокировки, а еще оценили визуальные изменения системы. Однако в обновлении есть фишки HyperOS, незаметные при беглом взгляде. Я покопался в недрах системы и нашел несколько классных функций, которые вы обязательно должны попробовать или по крайней мере взять на заметку.

5 крутых фишек HyperOS, на которые вы не обратили внимание, когда обновили свой Xiaomi. Вряд ли вы заметили эти функции после обновления Xiaomi. Фото: Beebom. Фото.

Вряд ли вы заметили эти функции после обновления Xiaomi. Фото: Beebom

Скриншот в рамке телефона

После обновления до HyperOS, сделав скриншот на Xiaomi, вы можете поместить снимок экрана в рамку, стилизованную под дизайн вашего смартфона. Посмотрите, как это сделать:

  1. Сделайте скриншот любым удобным способом (например, комбинацией кнопки питания и уменьшения громкости).
  2. Нажмите на миниатюру снимка экрана.
  3. Выберите опцию «Добавить изображение устройства».
  4. Сохраните картинку.
Скриншот в рамке телефона. Теперь скриншоты выглядят круче. Фото.

Теперь скриншоты выглядят круче

Вряд ли от этой опции есть практическая польза для рядовых владельцев Xiaomi, но тем, кто занимается подготовкой инструкций, скриншот в рамке точно покажется интересным нововведением, позволяющим красиво визуализировать снимок экрана.

Обзор HyperOS на смартфонах Xiaomi

Плавающие окна и разделение экрана Xiaomi

Режим многозадачности в лице функций разделения экрана и плавающих окон Xiaomi не является чем-то новыми. Подобные опции на китайских смартфонах есть уже довольно давно. Однако в HyperOS окна запущенных приложений получили кнопку в виде трех точек. Нажав на нее, можно переключиться из режима плавающих окон в разделение экрана или вовсе закрыть одну из запущенных программ.

Плавающие окна и разделение экрана Xiaomi. Управлять плавающими окнами и разделением экрана стало удобнее. Фото.

Управлять плавающими окнами и разделением экрана стало удобнее

Но для начала вам понадобится включить разделение экрана или открыть приложение в плавающем окне. О том, как это сделать, я рассказывал в тексте про многозадачность на Андроид. А вот на планшетах Xiaomi с HyperOS никаких дополнительных действий предпринимать не нужно: там заветные три точки появляются сразу при запуске хотя бы одного приложения.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Распознавание текста на фото одним касанием

В MIUI 14 появилась функция распознавания текста на фото. А в HyperOS она получила важное обновление. Теперь вам не нужно выделять текст вручную. Система может самостоятельно распознать его:

  1. Откройте фото в галерее.
  2. Нажмите кнопку в виде трех точек.
  3. Выберите опцию «Распознать текст».
Распознавание текста на фото одним касанием. В HyperOS можно распознать сразу весь текст. Фото.

В HyperOS можно распознать сразу весь текст

Распознанный текст с картинки можно сразу сохранить в заметках или, например, отправить сообщением, что очень удобно. Но, как и в случае с MIUI 14, на Xiaomi с HyperOS функция так и не обзавелась поддержкой русского языка.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Как включить вспышку на уведомления

Эта фишка является частью операционной системы Android 14, на которой базируется оболочка HyperOS. Теперь вы можете включить вспышку на уведомления, сделав следующее:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Мерцать при получении уведомлений».
  3. Активируйте переключатель «Вспышка».
  4. Также можно включить мерцание экрана и проверить эффект, нажав кнопку «Предпросмотр».
Как включить вспышку на уведомления. Эта функция прячется глубоко в настройках. Фото.

Эта функция прячется глубоко в настройках

Кстати, вспышка на звонок работает уже давно. Если вы хотите активировать ее в этом сценарии, то прочитайте наш текст, посвященный данной настройке.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как настроить громкость уведомлений

Еще одна фишка Android 14, позаимствованная оболочкой HyperOS, — настройка громкости уведомлений. Да, теперь разрешается отдельно менять параметры для звонков и оповещений:

  1. Откройте настройки Xiaomi.
  2. Перейдите в раздел «Звук и вибрация», а затем — «Расширенные настройки».
  3. Активируйте переключатель «Управление звуками уведомлений».
  4. Вернитесь в раздел «Звук и вибрация» и настройте громкость оповещений на свое усмотрение.
Как настроить громкость уведомлений. Громкость уведомлений можно поменять отдельно от громкости звонка. Фото.

Громкость уведомлений можно поменять отдельно от громкости звонка

Разумеется, это далеко не все функции HyperOS. Чтобы узнать о дополнительных фишках, обязательно познакомьтесь с полноценным обзором новой оболочки Xiaomi, где вы тоже найдете много интересного.

Теги
Лонгриды для вас
Как на Android-смартфоне запускать игры и приложения из Google Play без скачивания и установки

Современные игры и приложения на Андроид весят непозволительно много. Данный факт является причиной возникновения сразу двух серьезных проблем. Во-первых, довольно быстро на телефоне заканчивается место. Во-вторых, программы очень долго скачиваются и устанавливаются. Впрочем, вот уже седьмой год владельцы Android-смартфонов с магазином Google Play на борту могут пользоваться бесплатными приложениями без скачивания. Посмотрите, как это работает.

Читать далее
Как олеофобное покрытие делает смартфон круче, и можно ли его восстановить, когда оно сотрется

Поскольку владельцы взаимодействуют со своими смартфонами чуть ли не весь день, производители стараются сделать все возможное, чтобы тактильный контакт с устройством оставлял у пользователя исключительно приятные ощущения. С этой целью тщательно подбираются материалы корпуса, а еще на лицевую панель, где располагается дисплей, наносится олеофобное покрытие. Разберемся, какую роль оно выполняет, сколько держится, и можно ли его восстановить в случае стирания.

Читать далее
Как вы убиваете аккумулятор своего Android-смартфона, даже не подозревая об этом

Обычно принять решение о покупке нового смартфона человека заставляет аккумулятор старого устройства, который уже не в состоянии обеспечить высокий уровень автономности и разряжается в самый неподходящий момент. Его срок службы ограничен, и многие люди, сами того не подозревая, делают все возможное, чтобы он закончился как можно скорее. Объясняем, чего боится аккумулятор смартфона, и почему нарушение банальных правил приводит к его поломке раньше времени.

Читать далее