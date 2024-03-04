5 крутых фишек HyperOS, на которые вы не обратили внимание, когда обновили свой Xiaomi

К марту обновление HyperOS успело прийти на многие смартфоны Xiaomi. И, поскольку разговоры об этой прошивке идут с конца прошлого года, кажется, что мы знаем все о ее функциях. Если вы установили апдейт, то наверняка уже попробовали настройки экрана блокировки, а еще оценили визуальные изменения системы. Однако в обновлении есть фишки HyperOS, незаметные при беглом взгляде. Я покопался в недрах системы и нашел несколько классных функций, которые вы обязательно должны попробовать или по крайней мере взять на заметку.

Скриншот в рамке телефона

После обновления до HyperOS, сделав скриншот на Xiaomi, вы можете поместить снимок экрана в рамку, стилизованную под дизайн вашего смартфона. Посмотрите, как это сделать:

Сделайте скриншот любым удобным способом (например, комбинацией кнопки питания и уменьшения громкости). Нажмите на миниатюру снимка экрана. Выберите опцию «Добавить изображение устройства». Сохраните картинку.

Вряд ли от этой опции есть практическая польза для рядовых владельцев Xiaomi, но тем, кто занимается подготовкой инструкций, скриншот в рамке точно покажется интересным нововведением, позволяющим красиво визуализировать снимок экрана.

Обзор HyperOS на смартфонах Xiaomi

Плавающие окна и разделение экрана Xiaomi

Режим многозадачности в лице функций разделения экрана и плавающих окон Xiaomi не является чем-то новыми. Подобные опции на китайских смартфонах есть уже довольно давно. Однако в HyperOS окна запущенных приложений получили кнопку в виде трех точек. Нажав на нее, можно переключиться из режима плавающих окон в разделение экрана или вовсе закрыть одну из запущенных программ.

Но для начала вам понадобится включить разделение экрана или открыть приложение в плавающем окне. О том, как это сделать, я рассказывал в тексте про многозадачность на Андроид. А вот на планшетах Xiaomi с HyperOS никаких дополнительных действий предпринимать не нужно: там заветные три точки появляются сразу при запуске хотя бы одного приложения.

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Распознавание текста на фото одним касанием

В MIUI 14 появилась функция распознавания текста на фото. А в HyperOS она получила важное обновление. Теперь вам не нужно выделять текст вручную. Система может самостоятельно распознать его:

Откройте фото в галерее. Нажмите кнопку в виде трех точек. Выберите опцию «Распознать текст».

Распознанный текст с картинки можно сразу сохранить в заметках или, например, отправить сообщением, что очень удобно. Но, как и в случае с MIUI 14, на Xiaomi с HyperOS функция так и не обзавелась поддержкой русского языка.

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Как включить вспышку на уведомления

Эта фишка является частью операционной системы Android 14, на которой базируется оболочка HyperOS. Теперь вы можете включить вспышку на уведомления, сделав следующее:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Мерцать при получении уведомлений». Активируйте переключатель «Вспышка». Также можно включить мерцание экрана и проверить эффект, нажав кнопку «Предпросмотр».

Кстати, вспышка на звонок работает уже давно. Если вы хотите активировать ее в этом сценарии, то прочитайте наш текст, посвященный данной настройке.

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Как настроить громкость уведомлений

Еще одна фишка Android 14, позаимствованная оболочкой HyperOS, — настройка громкости уведомлений. Да, теперь разрешается отдельно менять параметры для звонков и оповещений:

Откройте настройки Xiaomi. Перейдите в раздел «Звук и вибрация», а затем — «Расширенные настройки». Активируйте переключатель «Управление звуками уведомлений». Вернитесь в раздел «Звук и вибрация» и настройте громкость оповещений на свое усмотрение.

Разумеется, это далеко не все функции HyperOS. Чтобы узнать о дополнительных фишках, обязательно познакомьтесь с полноценным обзором новой оболочки Xiaomi, где вы тоже найдете много интересного.