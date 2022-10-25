Samsung выпустила стабильную One UI 5 на Android 13 для некоторых телефонов

Samsung наконец-то выпустила столь долгожданное обновление. Теперь некоторые пользователи ее смартфонов получили возможность скачать свежую версию One UI 5 на базе Android 13. К сожалению, пока не все смартфоны получили обновление, и некоторым пользователям придется подождать, но кое-кто уже может попробовать все преимущества новой операционной системы. Давайте разберемся более подробно, кто уже имеет доступ к One UI 5, а кому еще придется подождать. Список не очень большой, но, возможно, вы уже в числе избранных.

Вышла One UI 5

Samsung объявила о выпуске One UI 5 на Android 13. Это делает ее телефоны более современными, а большой набор функций, которые можно настраивать так, как надо пользователю, делают смартфоны действительно передовыми.

Где можно скачать обновление Samsung

Согласно SamMobile, Samsung выпускает стабильную сборку One UI 5 для владельцев Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra. Многие европейские страны, такие как: Австрия, Хорватия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Польша, Португалия, Сербия, Словения, Швейцария, Чехия и Великобритания видят версию прошивки S90xBXXU2BVJA для One UI 5.

Обновление также распространяется в других странах, но номер версии будет иной. Это зависит от модели, рынка продаж, а если телефон был с привязкой к оператору, то может отличаться и в зависимости от того, какой это оператор.

В тех странах, где обновление еще не вышло, оно появится чуть позже на этой неделе. Если оно не появляется автоматически и у вас нет уведомления о том, что обновление доступно для скачивания, проверьте его вручную. В случае с Samsung это обычная практика и обновления часто работают именно так.

Сколько весит обновление Samsung

SamMobile также сообщает, что хотя бета-тестеры One UI 5 должны получить только небольшой патч, чтобы повысить их до стабильной версии Android 13, другие, использующие Android 12, увидят гораздо более значительное обновление. Надо иметь в виду, что оно будет иметь довольно большой объем. Скорее всего, вам придется скачать пакет размером около одного гигабайта перед его установкой.

Подробных разборов One UI 5 в Сети было довольно много. Из них можно заметить, что Samsung стремится расширить настраиваемые параметры для пользователей, чтобы их телефоны были еще более интуитивными, понятными и подстроенными под каждого пользователя.

Трейлер новой операционной системы:

Что нового в One UI 5

Среди функций, которые отмечают пользователи, установившие бета-версию операционной системы, также отмечается возможность выбирать между новыми стилями часов для экранов блокировки и всплывающих окон с уведомлениями, а также использовать видео по своему выбору для его украшения. Мы тоже писали о самых ожидаемых функциях новинки. Более подробно познакомиться с ними вы можете в этой статье.

Мы также узнали о новых мерах безопасности для устройств Galaxy. Новая версия программного обеспечения будет предупреждать пользователей, если они собираются поделиться изображением, которое может содержать личную информацию, такую ​​как их кредитная карта, удостоверение личности или паспорт. Наверное, это одна из самых полезных функций. Ведь у многих такое бывало, и те, кому это было не положено, случайно получали непредназначенные для них фотографии.

Есть еще функция Bixby Text Calling, которая позволяет переводить в текст слова того, кто вам позвонил, а потом воспроизводить ответ, который вы напишете. Это даст возможность общаться текстом с тем, кто вам позвонил. Функция довольно узкая, но технически она довольно интересна. Правда, когда она появится в России, пока непонятно. Сейчас она работает только в Южной Корее. На английском языке она появится до 2023 года и прилетит на телефон с обновлениями. Что будет с другими языками, пока сказать сложно, но попробовать Bixby Text Calling было бы интересно.

Когда выйдет Une UI 5 для других телефоно

Для других моделей телефонов Samsung новая операционная система появится в течение нескольких месяцев. Более подробно о датах можно узнать в этой статье.