Samsung выпустила стабильную One UI 5 на Android 13 для некоторых телефонов

Samsung наконец-то выпустила столь долгожданное обновление. Теперь некоторые пользователи ее смартфонов получили возможность скачать свежую версию One UI 5 на базе Android 13. К сожалению, пока не все смартфоны получили обновление, и некоторым пользователям придется подождать, но кое-кто уже может попробовать все преимущества новой операционной системы. Давайте разберемся более подробно, кто уже имеет доступ к One UI 5, а кому еще придется подождать. Список не очень большой, но, возможно, вы уже в числе избранных.
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Вышла One UI 5
Samsung объявила о выпуске One UI 5 на Android 13. Это делает ее телефоны более современными, а большой набор функций, которые можно настраивать так, как надо пользователю, делают смартфоны действительно передовыми.
Где можно скачать обновление Samsung
Согласно SamMobile, Samsung выпускает стабильную сборку One UI 5 для владельцев Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra. Многие европейские страны, такие как: Австрия, Хорватия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Польша, Португалия, Сербия, Словения, Швейцария, Чехия и Великобритания видят версию прошивки S90xBXXU2BVJA для One UI 5.
Обновление также распространяется в других странах, но номер версии будет иной. Это зависит от модели, рынка продаж, а если телефон был с привязкой к оператору, то может отличаться и в зависимости от того, какой это оператор.
В тех странах, где обновление еще не вышло, оно появится чуть позже на этой неделе. Если оно не появляется автоматически и у вас нет уведомления о том, что обновление доступно для скачивания, проверьте его вручную. В случае с Samsung это обычная практика и обновления часто работают именно так.
Сколько весит обновление Samsung
SamMobile также сообщает, что хотя бета-тестеры One UI 5 должны получить только небольшой патч, чтобы повысить их до стабильной версии Android 13, другие, использующие Android 12, увидят гораздо более значительное обновление. Надо иметь в виду, что оно будет иметь довольно большой объем. Скорее всего, вам придется скачать пакет размером около одного гигабайта перед его установкой.
Подробных разборов One UI 5 в Сети было довольно много. Из них можно заметить, что Samsung стремится расширить настраиваемые параметры для пользователей, чтобы их телефоны были еще более интуитивными, понятными и подстроенными под каждого пользователя.
Трейлер новой операционной системы:
Что нового в One UI 5
Среди функций, которые отмечают пользователи, установившие бета-версию операционной системы, также отмечается возможность выбирать между новыми стилями часов для экранов блокировки и всплывающих окон с уведомлениями, а также использовать видео по своему выбору для его украшения. Мы тоже писали о самых ожидаемых функциях новинки. Более подробно познакомиться с ними вы можете в этой статье.
Мы также узнали о новых мерах безопасности для устройств Galaxy. Новая версия программного обеспечения будет предупреждать пользователей, если они собираются поделиться изображением, которое может содержать личную информацию, такую как их кредитная карта, удостоверение личности или паспорт. Наверное, это одна из самых полезных функций. Ведь у многих такое бывало, и те, кому это было не положено, случайно получали непредназначенные для них фотографии.
Есть еще функция Bixby Text Calling, которая позволяет переводить в текст слова того, кто вам позвонил, а потом воспроизводить ответ, который вы напишете. Это даст возможность общаться текстом с тем, кто вам позвонил. Функция довольно узкая, но технически она довольно интересна. Правда, когда она появится в России, пока непонятно. Сейчас она работает только в Южной Корее. На английском языке она появится до 2023 года и прилетит на телефон с обновлениями. Что будет с другими языками, пока сказать сложно, но попробовать Bixby Text Calling было бы интересно.
Когда выйдет Une UI 5 для других телефоно
Для других моделей телефонов Samsung новая операционная система появится в течение нескольких месяцев. Более подробно о датах можно узнать в этой статье.