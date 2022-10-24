Собрали в одном месте самые интересные функции One UI 5, которая скоро выйдет

Samsung подтвердила, что стабильная версия One UI 5 появится на устройствах Galaxy S22 в конце октября, а это значит, что у нас осталось лишь несколько дней томительного ожидания. Длительное обязательство компании по обновлению означает, что огромное количество устройств в какой-то момент получит One UI 5, поэтому нет необходимости покупать телефон серии Galaxy S22, если вы хотите получить обновление на базе Android 13. Хотите узнать больше о серьезном обновлении Samsung? Тогда мы познакомим вас с наиболее примечательными функциями новой операционной системы. Нам интереснее всего посмотреть в реальной жизни именно на них.
Содержание
- 1 Ответ на звонки текстом
- 2 Автоматическое изменение режима телефона
- 3 Настройки конфиденциальности Samsung
- 4 Видеообои на телефоне
- 5 Что еще нового будет в One UI 5 Samsung также предлагает несколько дополнительных функций, таких как более интуитивно понятные уведомления, новое отображение всплывающих окон, новые виджеты и предложения интеллектуальных виджетов. А еще будет новое меню подключенных устройств и возможность извлекать текст из изображений. Эти настройки добавлены к существующим функциям Android 13, которые мы ожидаем увидеть в One UI 5. Специальные функции Android 13, которые мы ожидаем увидеть, включают языковые элементы управления для каждого приложения, уведомления о подписке для сторонних приложений и кое-какие другие. Присоединяйтесь к нам в Telegram!» rel=»noopener» target=»_blank»> Какие телефоны Samsung получат One UI 5
Ответ на звонки текстом
Google известна тем, что использует машинное обучение для создания новых возможностей для звонков, таких как Direct My Call и Call Screening. Но Samsung также решила отметиться на этом поле, подготовив функцию Bixby Text Call. Естественно, работать она будет не везде, но не обратить на нее внимание просто нельзя.
Эта функция позволяет вам ответить на вызов, набрав сообщение, а Bixby затем преобразует сообщение в аудио, чтобы вызывающий абонент мог его услышать. И да, звук звонящего будет преобразован в текст, чтобы вы могли продолжить разговор. Samsung говорит, что это идеально подходит для таких условий, как общественный транспорт или концерт. Но на деле функция интереснее как явление, чем как практический элемент.
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Bixby Text Call уже доступен в Корее как часть более раннего обновления One UI, но английская версия появится в начале 2023 года. Другие языки придется подождать еще некоторое время.
Автоматическое изменение режима телефона
Ранее мы видели, как LG и Apple предлагают функции интеллектуальных настроек звукового профиля. Так же можно было настраивать некоторые другие параметры в зависимости от вашего местоположения и других факторов. Функция «Режимы» в One UI 5, похоже, делает еще один шаг вперед, присоединяясь к функциям Bixby Routines.
Samsung предлагает режимы для различных ситуаций, таких как сон, физические упражнения и вождение. Например, активируйте режим упражнений, и ваши телефонные уведомления будут отключены, чтобы вас ничто не отвлекало. Активируйте спящий режим, и звуки вашего телефона выключатся, а яркость снизится. Это выглядит довольно удобно.
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Настройки конфиденциальности Samsung
Google объявила при запуске Pixel 7, что в будущем на телефонах Pixel появится новая панель управления безопасностью и конфиденциальностью. Но Samsung тоже понимает, что надо это делать, и реализует свое видение функции в One UI 5, предлагая собственную панель управления.
Одним быстрым взглядом вы можете получить краткий обзор безопасности вашего устройства и найти предложения и предупреждения в зависимости от статуса — пояснили в компании.
Это не единственное дополнение к оболочке Android, связанное с конфиденциальностью, так как One UI 5 также предупредит вас на панели общего доступа, если вы собираетесь поделиться фотографией, содержащей конфиденциальную личную информацию (например, данные кредитной карты, водительские права, паспорт и другие).
Видеообои на телефоне
Производитель смартфонов под брендом Galaxy уже давно предлагает функцию видеообоев в своем приложении Lockstar Good Lock. Теперь Samsung добавляет эту функцию в One UI, позволяя вам обрезать видео и добавлять его на экран блокировки.
Про функцию стало известно в рамках программы бета-тестирования One UI 5. Пока сложно сказать, как функция будет реализована на самом деле и что с ней будет дальше. Но пока можно сделать вывод, что Samsung вдохновлялась тем, что сделала Apple, и даже кое-что позаимствовала у нее.
Эта функция One UI 5 может изменить подход к созданию смартфонов.
Что еще нового будет в One UI 5
Samsung также предлагает несколько дополнительных функций, таких как более интуитивно понятные уведомления, новое отображение всплывающих окон, новые виджеты и предложения интеллектуальных виджетов. А еще будет новое меню подключенных устройств и возможность извлекать текст из изображений.
Эти настройки добавлены к существующим функциям Android 13, которые мы ожидаем увидеть в One UI 5. Специальные функции Android 13, которые мы ожидаем увидеть, включают языковые элементы управления для каждого приложения, уведомления о подписке для сторонних приложений и кое-какие другие.
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Какие телефоны Samsung получат One UI 5
Samsung уже подтвердила, что стабильная версия One UI 5 появится в серии Galaxy S22 в октябре. У нас нет окон запуска для других устройств, но бренд представил бета-версии One UI 5 для таких телефонов, как: линейка Galaxy S21, Galaxy S20 и Galaxy A52. Поэтому само собой разумеется, что эти телефоны также получат стабильное обновление.
В дополнение к этому можно сказать, что обещания Samsung по обновлению предполагают выход новинки для серий Galaxy Note 20, Galaxy S20 FE, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold 2. Естественно, более поздние версии смартфонов этих серий также получат Android 13. Заявления Samsung также означают, что Galaxy A71, Galaxy A51 и некоторые другие телефоны серии должны получить One UI 5.
К сожалению, похоже, что серия Galaxy S10, семейство Galaxy Note 10 и Galaxy Fold не будут иметь права на новую операционную систему в этом году.
Samsung также предлагает несколько дополнительных функций, таких как более интуитивно понятные уведомления, новое отображение всплывающих окон, новые виджеты и предложения интеллектуальных виджетов. А еще будет новое меню подключенных устройств и возможность извлекать текст из изображений.
Эти настройки добавлены к существующим функциям Android 13, которые мы ожидаем увидеть в One UI 5. Специальные функции Android 13, которые мы ожидаем увидеть, включают языковые элементы управления для каждого приложения, уведомления о подписке для сторонних приложений и кое-какие другие.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!» rel=»noopener» target=»_blank»>
Какие телефоны Samsung получат One UI 5
Samsung уже подтвердила, что стабильная версия One UI 5 появится в серии Galaxy S22 в октябре. У нас нет окон запуска для других устройств, но бренд представил бета-версии One UI 5 для таких телефонов, как: линейка Galaxy S21, Galaxy S20 и Galaxy A52. Поэтому само собой разумеется, что эти телефоны также получат стабильное обновление.
В дополнение к этому можно сказать, что обещания Samsung по обновлению предполагают выход новинки для серий Galaxy Note 20, Galaxy S20 FE, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold 2. Естественно, более поздние версии смартфонов этих серий также получат Android 13. Заявления Samsung также означают, что Galaxy A71, Galaxy A51 и некоторые другие телефоны серии должны получить One UI 5.
К сожалению, похоже, что серия Galaxy S10, семейство Galaxy Note 10 и Galaxy Fold не будут иметь права на новую операционную систему в этом году.