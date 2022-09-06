Когда мой телефон получит Android 13? Разбираем основные бренды

Некоторое время назад наконец-то вышло стабильное обновление Android 13. Google выпустила новую версию ОС 15 августа и развернула ее на своих телефонах Pixel в первый же день. Но для пользователей остальных моделей пока остается больше вопросов, чем ответов. Многие из них так и не понимают, когда они смогут обновиться до свежей версии. В первую очередь надо помнить, что не все устройства будут обновляться до Android 13, но если в целом обновление для них планируется, то ниже приведены сроки, когда это случится. Ищите свой телефон в этой статье.

Когда Asus обновится до Android 13

Asus выпустила первое стабильное обновление Android 11 примерно через два месяца после того, как ОС стала доступна. История была почти такой же с Android 12: компания отправила его на серию Zenfone 8 через два месяца после его выпуска. Имея это в виду, мы ожидаем, что график Asus останется прежним в этом году, то есть компания должна выпустить Android 13 ближе к концу октября.

Можно не сомневаться, что Asus сначала обновит серию Zenfone 9 до Android 13, прежде чем распространит ее на другие устройства. К сожалению, Asus не очень быстро выпускает обновления для своей линейки телефонов ROG. Судя по предыдущим годам, нам, вероятно, придется ждать обновления около шести месяцев, но будем надеяться, что это случится до конца года.

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Andrpid 13 для Google Pixel

Как обычно, телефоны Pixel первыми получают стабильную версию нового Android. Google начала развертывание обновления в первый же день, хотя и не на всех своих телефонах. Обновление одобрено только для моделей Google от Pixel 4 и новее. Теперь их пользователи могут загрузить новую ОС. Те, у кого есть Pixel 3 или более старая модель, не получат обновление Android 13, поскольку поддержка программного обеспечения для этих телефонов прекращена. Впрочем, можно будет проискать сторонние сборки, но это будет не нативная установка.

Обновление Android для LG

LG не занимается мобильным бизнесом, но все же планирует обновить несколько своих телефонов до Android 13. Компания заявила, что сделает это для моделей Wing, Velvet и Velvet LTE. Не уверен, что их очень много в России, но если у вас такой, о вас не забыли.

Компания не сообщила, когда пользователи получат обновление, но глядя на график выхода Android 12, можно увидеть, что первое обновление было выпущено через пять месяцев. А это значит, что придется набраться терпения. Вряд ли в этом году получится сделать это раньше. Особенно учитывая, что LG больше не заботит рынок смартфонов. При этом LG обычно сначала выпускает обновления Android в Южной Корее, а затем последовательно выпускает их в США, Европе и других регионах.

Нокиа и Андроид 13

Nokia довольно медленно выпускала обновления Android 11, поскольку первая стабильная версия начала приходить только через пять месяцев после дебюта. Компания работала быстрее с Android 12 и справилась всего за два месяца.

Официальной информации о дате выхода нет, но логично было бы предположить, что как и в прошлом году, ждать придется примерно пару месяцев с даты дебюта Android 13. Поэтому ориентируемся на октябрь-ноябрь 2022 года.

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Получит ли Nothing Android 13

Nothing Phone (1), вышедший пару месяцев назад, работает под управлением Android 12. Компания объявила, что обновление Android 13 для телефона находится в разработке, однако до его выпуска пройдет некоторое время. Пока по всему можно сделать вывод, что обновление выйдет только в первой половине 2023 года. То есть, ждать придется еще не меньше полугода.

Новый Андроид для OnePlus

OnePlus довольно быстро обновляется, и тенденция должна продолжиться уже в этом году. Компания выпустила обновление Android 11 примерно через месяц после того, как ОС вышла официально. С Android 12 получилось немного медленнее, но относительно остальных производителей сроки все равно получились очень сжатыми. Исходя из этого можно ожидать, что компания выпустит первое обновление Android 13 уже в сентябре или октябре.

Серия OnePlus 12, вероятно, будет первой, кто получит обновление, за ней последуют другие модели высокого и среднего класса. Всего OnePlus планирует обновить больше десяти своих телефонов до Android 13. Вот модели, которые вообще получат обновление:

OnePlus 8, OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 9, OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 9RT

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10R

OnePlus 10T

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE

OnePlus Nord CE 2

OnePlus Nord CE 2 Lite

Когда Оппо получит обновление

Oppo потребовался всего месяц, чтобы выпустить первую стабильную версию Android 11, что сделало ее одной из самых быстрых компаний, вообще сделавших это. С Android 12 было немного медленнее, так как потребовалось два месяца, чтобы выпустить первое стабильное обновление. Исходя из этого, можно рассчитывать, что Android 13 для некоторых моделей Oppo выйдет не позже октября.

Компания уже анонсировала ColorOS 13 на базе Android 13 и упомянула, что в течение года развернет ее почти на 35 телефонах.

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Будет ли Realme обновляться до Android 13

Realme выпустила Android 11 примерно через три месяца после того, как она стала доступна. С Android 12 получилось чуть дольше и потребовалось ждать примерно пять месяцев с момента дебюта.

Realme еще не поделилась графиком обновления Android 13. Однако, основываясь на данных за предыдущие годы и надеясь, что Realme в этом году будет быстрее, чем в прошлом, можно рассчитывать на первое стабильное обновление Android 13 от компании примерно в ноябре или декабре.

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Когда можно будет скачать Android 13 на Samsung

Кажется, что Samsung становится быстрее с каждым годом и каждым свежим обновлением Android. Впервые Android 11 была выпущена через три месяца после ее запуска. С Android 12 получилось намного быстрее и ждать пришлось всего один месяц. Скорее всего, в этом году история будет похожей, а это означает, что компания выпустит свое первое обновление Android 13 не позднее конца сентября.

Телефоны Galaxy S22, скорее всего, получат обновление первыми, за ними последуют модели линейки Galaxy Z и несколько более старых устройств высокого класса. Вы также можете ожидать, что обновление появится на многих устройствах Galaxy A и M.

Новая ОС для Sony

Скорее всего, Xperia 1 IV от Sony станет первым телефоном, получившим обновление Android 13, за ним последуют более старые Xperia 1 III и Xperia 5 III.

Sony еще не поделилась своими планами относительно Android 13, но мы ожидаем, что технический гигант выпустит новинку примерно через три месяца после дебюта операционной системы, как это было с Android 12. Поэтому ориентируемся примерно на ноябрь 2022 года.

Будет ли Vivo работать на Android 13

Vivo потребовалось около двух месяцев, чтобы выпустить первое стабильное обновление Android 12. И нет причин в этом году делать что-то иначе. Скорее всего, сроки будут примерно такими же. Стало быть, ждем Android 13 примерно к концу октября.

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Можно ли скачать Android 13 на Xiaomi

Xiaomi не самая быстрая компания, когда дело доходит до обновлений Android, и мы не ожидаем, что это изменится в текущем году. Основываясь на графике выпуска Android 12, можно предположить, что первое стабильное обновление Android 13 будет выпущено в ноябре — через три месяца после дебюта новой операционной системы.

Компания, скорее всего, сначала сосредоточится на своей флагманской серии Xiaomi 12, а затем перейдет на другие телефоны, в том числе под брендом Redmi.