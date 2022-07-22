Стало известно, когда выйдет MIUI 14. Дата выбрана неслучайно

Xiaomi – это очень интересная компания, которая при выпуске каждой новой версии операционной системы руководствуется чем-то своим, и неподготовленный человек не всегда понимает эту связь и порядок вещей. Особенно, когда возникает нестыковка между версиями Android и версиями MIUI. Сейчас не будем ввлезать в эти дебри, а поговорим о том, что нас ждет в ближайшее время. А именно о том, когда выйдет новая версия MIUI 14, почему именно в этот день, а не в какой-то другой, и стоит ли ждать от нее чего-то выдающегося. Спойлер: ждать осталось недолго, но информация пока не официальная.

Новая операционная система Xiaomi

Выход MIUI 13 в свое время ожидался с большим нетерпением, и хотя в отчетах говорится о промежуточном обновлении MIUI 13.5, уже есть некоторые свидетельства появления MIUI 14. Это только «первая ласточка» и в ближайшее время нас ждет много новой информации о большом номерном обновлении операционной системы смартфонов XIaomi.

Теперь, когда двери открыты, мы ожидаем, что в ближайшие дни появится множество утечек. И все это на фоне того, что некоторые модели телефонов до сих пор так и не получили MIUI 13. Учитывая это, неудивительно, что Xiaomi старается проводить работу без особой огласки. Но не стоит забывать и о том, что компании редко открыто много говорят о новой операционной системе до того, как она появится.

Еще больше интересных статей об операционных системах вы сможете найти в нашем Яндекс Дзен

Новая версия MIUI

Тем не менее, ребята из Xiaomiui.net нашли доказательства предстоящего обновления. Они декомпилировали некоторые системные приложения из кодовой базы программного обеспечения и нашли ссылки на MIUI 14. В этой утечке появляется кодовое имя «nuwa», которое принадлежит грядущему Xiaomi 13.

После декомпиляции системных приложений разработчики обнаружили доказательства обновления MIUI 14. Судя по всему, Xiaomi проводит внутреннее тестирование MIUI 14 на поддерживаемых устройствах, а также на некоторых, которые еще только находятся в разработке — таких как Xiaomi 13. Хотя до выпуска этого устройства остается еще несколько месяцев, мы можем не сомневаться, что компания уже работает над ним. Возможно, даже есть готовые тестовые образцы, которые проходят начальные стадии проверки и готовятся к запуску.

Выйдет ли MIUI 13.5

Согласно отчету, Xiaomi может подготовить неожиданное развертывание MIUI 14. Неожиданность заключается в том, что MIUI 13.5 все-таки не будет, а четырнадцатая версия выйдет сразу после тринадцатой.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Когда выйдет NIUI 14

Сообщается, что MIUI 14 выйдет 16 августа. Можно увидеть в этом некоторый посыл, ведь именно в этот день, но двенадцатью годами ранее, на свет появилась первая версия MIUI, которая тогда даже не имела отношения к смартфонам компании, но положила начало большому пути и стремительному взлету Xiaomi до тех вершин, на которых она находится сейчас.

Именно поэтому Xiaomi может готовить особое событие в честь этой даты. Конечно, пока это только слухи пополам с предположениями, но до 16 августа осталось всего несколько недель, а значит информации стремительно будет становиться все больше и больше. Сама компания, скорее всего, начнет маркетинговую кампанию за некоторое время до анонса, если действительно собирается что-то выпустить. В этом случае до появления первой официальной информации осталось буквально несколько дней.

Что нового будет в MIUI 14

Пока нет никакой информации о том, что особенного будет в новой версии операционной системы. Но можно не сомневаться, что появятся некоторые новые элементы дизайна, свежие анимации, новые виджеты и дополнительные функции. Впрочем, какими именно они будут, мы узнаем только после запуска или из официальных тизеров компании.

Пока можете поделиться своим мнением относительно того, что вы ждете или что хотели бы увидеть в новой версии MIUI. Пишите об этом в комментариях или в нашем Telegram-чате.