Какие телефоны Xiaomi не получат MIUI 13.5

Обновление операционной системы — долгожданное событие для огромного количества пользователей. Помимо исправления ошибок и повышения стабильности работы в целом, это еще и возможность получить новые функции. Вот только далеко не все телефоны поддерживают обновления в течение долгого времени, заставляя нас расстраиваться после выхода свежей версии ОС. Xiaomi тоже выпускает обновления, и теперь у нас есть перечень устройств, владельцы которых расстроятся, так и не получив возможность обновиться до MIUI 13.5. А может быть оно того и не стоит?

Обновления Xiaomi

Xiaomi шагнула на новую ступень развития своего скина Android с поколением MIUI 12. Вместо того, чтобы выпустить новую версию, компания представила MIUI 12.5 как промежуточное обновление с важными изменениями и улучшениями. Теперь то же самое произойдет с MIUI 13.

Спустя несколько месяцев после выпуска оболочки, компания готовится представить первое «большое» промежуточное обновление, которое придет в виде MIUI 13.5. В то время, как обновление MIUI 13 будет доступно для большого количества устройств Xiaomi, работающих под управлением Android 11 или Android 12, в случае с MIUI 13.5 все будет не так хорошо.

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Согласно отчету, пользователи Xiaomi, чьи устройства работают на Android 11, не получат обновление MIUI 13.5. Это не просто ограничение обновлений, но серьезный поворот в политике обновлений компании. В прошлых версиях она могла продолжать обновлять MIUI, не обращая внимания на базовую версию Android, а теперь нет.

Что изменилось в Xiaomi

В последние годы мы наблюдаем изменения в компании и сейчас они стали еще более явными. Очевидно, что Xiaomi становится все труднее поддерживать устройства и предлагать для них новые версии MIUI, если они работают на старом Android. Теперь компания окончательно решила отказаться от программной поддержки смартфонов на Android 11. Ниже вы увидите список смартфонов, которые НЕ получат долгожданное обновление MIUI 13.5. Стоит отметить, что этот список не является официальным, так как Xiaomi еще не раскрыла соответствующие устройства, которые не получат MIUI 13.5.

Телефоны, которые получат MIUI 13.5

Xiaomi MI

Mi 9

9 SE

9 Lite

Mi 9 Pro

Mi 9T

9T Pro

Mi CC9

CC9 Meitu

REDMI

Redmi K20

K20 Pro

K20 Pro Premium

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Note 8 Pro

Redmi 9A

Redmi 9AT

9i

9C

POCO

POCO C3

C31

Получат ли MIUI 13.5 телефоны на Android 11

Список состоит из смартфонов, использующих старую версию Android от 2019 года. Поскольку Xiaomi перенимает некоторые функции Android и адаптирует их к MIUI, компании становится все труднее поддерживать устройства со старым программным обеспечением. Поэтому они и не получат MIUI 13.5. А может быть компания просто хочет отказаться от старых устройств? Да, это тоже возможно.

В конце концов, она продолжает выпускать огромное количество смартфонов каждый год. Отказ от старых телефонов дает больше свободного времени команде разработчиков для поддержки новых смартфонов. Именно так работала индустрия в последние годы за некоторыми исключениями. Samsung, например, предлагает впечатляющий уровень поддержки Android для флагманов и нескольких избранных смартфонов среднего класса. Даже Google в Pixel как-то не поспевает за ней.

Отсутствие обновлений MIUI 13.5, безусловно, расстроит некоторых пользователей. Но это обычное поведение для многих брендов. Сложнее всего смириться с отсутствием обновлений будет тем, кто пользуется Redmi K20 (Mi 9T) — они уже несколько месяцев страдают от глюков Android 11.

Очевидно, что в этот список не входят последние устройства, выпущенные с Android 11. Все из-за того, что они будут поддерживать обновления и дальше. Например, смартфоны серии Redmi Note 11 должны получить обновление до Android 12 в ближайшие месяцы, поэтому они получат MIUI 13.5 и как минимум два будущих обновления MIUI.