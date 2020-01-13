За что пользователи так любят смартфоны Google Pixel? Явно не за быстродействие и функциональность, которых аппаратам производства Google явно недостаёт, если напрямую сравнивать их с решениями конкурентов. Дизайн у «пикселей», даже у самых дорогих, как правило, тоже оказывается откровенно на любителя. Значит, остаются только обновления. Именно за них миллионы пользователей готовы платить большие деньги, надеясь, что так они покупают себе место под солнцем и гарантию своевременного выхода всех свежих апдейтов. Но, как оказалось, это не совсем так.

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В последнее время Google как-то странно распространяет свежие патчи безопасности, которые смартфоны Pixel обычно получали в первую неделю каждого месяца, а теперь вынуждены ждать месяцами. Об этом рассказали сами владельцы смартфонов. По словам многих из них, в декабре обновление вышло с большой задержкой, а январское не вышло до сих пор. При этом часть пользователей апдейт всё-таки получила, что довольно странно, учитывая, что обычно Google не делает никаких исключений для жителей разных стран, выпуская ежемесячные обновления точно в срок для всех и сразу.

Почему не обновляется Google Pixel

Но мало того, что Google взяла моду выпускать обновления с задержкой, она ещё сломала системный механизм поиска свежих сборок. Во всяком случае, пользователи некоторых моделей Google Pixel пожаловались, что соответствующая кнопка не подсвечивается, оставаясь неактивной и не позволяя запросить к ним доступ на серверах компании. С чем именно это связано, сказать сложно, тем более что проблема проявляется выборочно и, судя по всему, совершенно не зависит от модели устройства.

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«В Настройках моего Google Pixel 3a XL ясно сказано, что последнее обновление, которое для него предназначалось, датируется 5 декабря 2019 года. Я думал, что смогу запросить апдейт вручную, но кнопка, которая отвечает за принудительный поиск свежих версий операционной системы, оказалась неактивной. Она просто не подсвечивается, а остаётся блёклой и не реагирует на нажатия. Ума не приложу, в чём тут может быть дело», — написал один из пользователей.

Поиск обновлений Android

Получается, что в том, как распространяются обновления Android, виновата Google. В конце концов, кого ещё винить в том, что её фирменные смартфоны не получают свежих патчей безопасности либо получают их, но с большой задержкой. А вот у остальных производителей, судя по всему, проблем с этим нет. Та же Samsung в последнее время, напротив, ставит рекорды. Она не просто выпускает апдейты раньше Google, но делает все новые патчи доступными за несколько дней до наступления месяца, к которому они относятся.

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Что именно произошло с Google и почему она так безответственно подходит к вопросу распространения обновлений, ради которых её смартфоны, собственно, и покупают, непонятно. Конечно, всё дело может быть в каком-то сбое, который произошёл на серверах компании, но обычно такие проблемы исправляются если не в первый день, то по крайней мере в первую неделю, а тут, как мы видим, исправлений не было больше месяца. Значит, недоработка имеет куда более сложный характер, раз Google потребовалось так много времени.