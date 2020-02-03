Я уже много раз писал здесь о том, что обновления не представляют для меня особенной ценности. Это на iOS без апдейтов смартфон или планшет умирает, а на Android их отсутствия можно даже и не заметить. В конце концов, новые функции можно почерпнуть из сторонних приложений, а для того, чтобы мало-мальски обеспечить свою безопасность, достаточно не скачивать абы что из интернета и сторониться сторонних каталогов ПО. Поэтому лично для меня системные обновления являются своего рода указанием на то, что мой смартфон по-прежнему актуален и поддерживается производителем, который о нём помнит. Мелочь, а приятно. Но недавно меня этой мелочи лишили.

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В последние несколько месяцев моим основным смартфоном является Honor View 20. Я купил его летом на волне начавшейся на рынке истерики из-за запрета на использование сервисов Google в смартфонах Huawei. Да, я рисковал, но не слишком в это верил, потому что реальная блокада одного из наиболее влиятельных вендоров тогда казалась мне чем-то несбыточным.

Чем хорош Honor View 20

В Honor View 20 мне нравилось всё, особенно после LeEco Le 2. Полноэкранный дизайн, высокий уровень быстродействия, классная камера, грамотно работающая система распознавания лиц и, что самое удивительное, ежемесячные обновления безопасности, выходившие как по расписанию в начале каждого месяца – всё это сделало меня фанатом китайского бренда. Вишенкой на торте стало прилетевшее в конце осени обновление до Android 10, которому я, ведомый своим самолюбием, тоже радовался, несмотря на то что не был особенно впечатлён нововведениями. Вот только я и представить не мог, что на этом всё закончится.

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Ноябрьский патч, который был включён в состав Magic UI 3.0 (оболочка для смартфонов Honor, построенная на базе Android 10), стал последним обновлением безопасности, который мой смартфон получил к настоящему моменту. Ни декабрьского, ни январского, ни тем более февральского апдейта до меня до сих пор не добралось. Почему? Версий у меня много, и одна страшнее другой.

Сколько должны обновляться смартфоны

Прежде всего нужно отметить, что Honor View 20 вышел всего год назад, а значит, ему полагается ещё как минимум два года обновлений. Поэтому версия о том, что смартфон уже устарел и не поддерживается производителем, отметается сразу.

Тем не менее, я склонен полагать, что в моём случае имеет место именно осознанный – возможно, временный – отказ производителя от дальнейших обновлений Honor View 20, а может быть, и некоторых других смартфонов. Эта мысль посетила меня совсем недавно, когда я решил выполнить поиск обновлений вручную. Тогда я заметил, что китайцы начали прописывать только номер сборки последнего обновления, перестав указывать его месячную принадлежность, как было раньше. Видимо, для того чтобы пользователи не слишком волновались, когда видят, что их смартфон работает на базе версии трёхмесячной давности.

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В чём тут может быть дело? Не знаю, в поддержку Huawei я не обращался, да и зачем? Обычно в таких случаях всё, что может ждать пользователя, — это стандартная отписка о том, что компания заботится о нашей безопасности и планирует в скором времени выпустить обновление. Другое дело, что конкретных сроков в таких ситуациях обычно не называется – опять же на всякий случай. В конце концов, так хотя бы можно оставить себе место для манёвра, ведь если не обещать ничего конкретного, то, соответственно, и требовать что-либо будет бессмысленно.

Почему не обновляются смартфоны Huawei

На мой взгляд, отсутствие обновлений безопасности может быть связано с противостоянием между Huawei и Google. Несмотря на то что поисковый гигант обещал не отключать существующие смартфоны Huawei и Honor от Google Mobile Services, не исключено, что сами китайцы могли где-нибудь напортачить или попросту временно отказаться от идеи адаптации апдейтов, уделив внимание разработке Huawei Mobile Services. Во всяком случае, верить в то, что Huawei просто наплевала на своих пользователей без весомых на то причин, мне не хочется, а смысл в версии о последствиях распрей действительно есть. Но кому какая разница, если смартфон лишили поддержки спустя всего год после выхода?