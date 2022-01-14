Здесь все, что известно об Android 13 на данный момент

Прошло уже больше полугода с того момента, как Google официально представила нам Android 12 на конференции для разработчиков Google I/O. Пользователи потихоньку начинают осваивать систему, разработчики выкатывать новые приложения и оптимизировать старые. В это время Google уже вовсю работают над новым проектом — Android 13. Неравнодушные пользователи уже вовсю пытаются раскопать его фишки и разобраться во всех новшествах. Мы собрали для вас все: начиная от прокаченного Material You, заканчивая новыми функциями, которые многим придутся по душе.

Пока Android 12 производит впечатление хорошего обновления. Красивый дизайн с множеством крутых виджетов, новые функции Камеры, которые многим точно понравятся, индикатор камеры и микрофона, улучшенные уведомления. Обо всем этом мы уже вам рассказывали, сейчас же пришло время поговорить о новом Android 13, который должен получить название в честь известного десерта Tiramisu.

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Новый дизайн Android 13

С учетом того, насколько хорошо в Google поработали над Material You в Android 12, ждать чего-то кардинально нового от дизайна Android 13 не стоит. Тем не менее неравнодушным все-таки удалось выцепить некоторые новшества внешнего вида новой операционки.

Думаю, что все в курсе, что в Material You добавили новую фишку, благодаря которой все приложения адаптированы под единую цветовую гамму. Все, начиная с системных окон и заканчивая отдельными значками, подстраивается под ваш смартфон. К сожалению, пока фишка доступна только на фирменных Google Pixel, но сторонние производители, вроде Samsung и Xiaomi, тоже должны подключиться.

Так вот. В Android 13 планируется значительно расширить цветовую гамму и добавить 4 новых динамических темы:

TONAL SPOT

VIBRANT

EXPRESSIVE

SPRITZ

Да, разница выглядит совсем незначительной, но если приглядеться к деталям, количество оттенков все же отличается. Плюс, обратите внимание, число поддерживаемых деталей интерфейса тоже увеличилось. Я думаю, что в будущем Google продвинется в этой идее настолько, что подключит сюда и некоторые сторонние приложения, но пока об этом остается только мечтать.

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Новые функции Android

Дизайн — это лирика. Для нас гораздо важнее новые функции Android 13: улучшенная оптимизация, скорость работы, конфиденциальность. Конечно, пока рано говорить о чем-то конкретно, все-таки впереди еще целый год. Но о некоторых фишках известно уже сейчас.

Кнопка домой на Андроиде

Ожидается, что в Android 13 появится возможность отключения вызова голосового ассистента с помощью физических кнопок. С учетом, что зарубежные голосовые помощники в России работают так себе, а Алису от Яндекса в систему встроить не получится, фишка точно найдет своих пользователей. Плюс, не забывайте про случайные нажатия — теперь мы от них избавимся.

Переключение между Google-аккаунтами

Мы давно привыкли, что у каждого пользователя Android есть свой Google-аккаунт. Обычно мы авторизуемся, когда покупаем смартфон и напрочь о нем забываем. Однако у многих дома есть такие устройства, которыми вы привыкли пользоваться всей семьей. Ну или, как минимум, вдвоем. Яркий пример — планшет.

Ожидается, что в новом Android функция переключения между аккаунтами будет вшита прямо в клавиатуру. Предположим вы взяли планшет, начали вводить пароль и поняли, что аккаунт не ваш. Достаточно будет нажать лишь одну кнопку и зайти через себя.

QR-коды на Android

Теперь уже всем понятно, что QR-коды с нами останутся надолго. В этом смысле смартфон для нас — лучший помощник. Однако качественных нативных инструментов для добавления QR-кода в Android все еще нет. Конечно, можно добавить его в Google Pay, но сколько лишних движений.

В будущем обновлении операционки Google решила упростить доступ к QR-кодам. Ожидается, что QR-scanner появится прямо на главном экране. Вполне вероятно, что он будет работать примерно так же, как и бесконтактная оплата. Нажали на кнопку питания, предъявили документ, убрали смартфон.

Как транслировать музыку с телефона

Думаю, что многие знают о фишке в айфоне, благодаря которой вы без проблем можете транслировать музыку на другие устройства Apple. Фича очень крутая: берете айфон, нажимаете пару кнопок и слушаете любые песни через динамики компьютера Mac.

Скорее всего, в Android 13 тоже появится такая функция. Пока неизвестно, с какими устройствами она будет работать, но Android Police утверждает, что информация пришла из надежного источника.

О других интересных фишках, которые появятся в Android 13, читайте в материале автора AndroidInsider.ru Ивана Кузнецова. Я лишь резюмирую:

Улучшенный режим энергосбережения.

Выбор языка для каждого приложения отдельно.

Размещение сразу трёх приложений на одном экране.

Самые интересные телефоны, представленные в начале года на CES 2022.

Как считаете, удастся Google удивить пользователей новой версией Android? Или Android 12 заберет все на себя? Обязательно поделитесь своим мнением в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже. Будет интересно прочесть.