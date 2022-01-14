Galaxy Note 21 выйдет, но под другим именем

Слухи о планах Samsung отказаться от линейки Galaxy Note поползли ещё около года назад. Тогда ни о каком дефиците комплектующих не было и речи, а значит, на решение об отказе от модельного ряда повлиял не только недостаток процессоров. Скорее всего, компания не вынесла разделения модельного ряда флагманов, из-за чего ни одна, ни другая линейки не могли больше обеспечить рекордных продаж. Поэтому, чтобы не распыляться между ними, Samsung просто решила сделать ставку на что-то одно. Так, по крайней мере, всем казалось. Но, как выяснилось совсем недавно, Galaxy Note 21 всё-таки быть.

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Новый Galaxy Note выйдет в этом году, вопреки фактически подтверждённой информации о полном закрытии модельного ряда. Нет, Samsung не передумала, и линейка Galaxy Note действительно будет свёрнута. Просто смартфон, который должен был называться Galaxy Note 21, выйдет под другим именем и в составе другой линейки.

Когда выйдет новый Galaxy Note

Он будет называться Galaxy S22 Ultra, а смартфон, который должен был носить это название, не выйдет. К чему такие перестановки, спросите? Samsung не могла на ровном месте отказаться от проекта Galaxy Note, поэтому, чтобы не терять наработок и не разочаровывать публику, привыкшую к смартфонам со стилусом, было решено провести вот такую рокировку.

Сомнений в том, что Galaxy S22 Ultra — это утраченный Galaxy Note 21, сомнений нет. Достаточно просто посмотреть на его внешность, и всё становится понятно. Мало того, что S22 Ultra получил квадратный корпус, характерный именно для линейки Note и абсолютно нехарактерный для модельного ряда Galaxy S, так он ещё и выглядит совершенно иначе, нежели остальные аппараты линейки.

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Не нужно быть гением, чтобы понять, что это разные устройства. Нет, Galaxy S22 и Galaxy S22+ — одного поля ягоды. Если не брать в расчёт размер, то можно с уверенностью сказать — это если не один и тот же смартфон, то по крайней мере два родных брата. Просто один чуть старше, а другой младше. Но Galaxy S22 Ultra им даже не двоюродный. Он вообще из другого семейства.

А ведь всё так и есть. Об этом же свидетельствует и желание Samsung развивать его именно как Galaxy Note. Во-первых, он получит умный стилус, который будет не просто поставляться в комплекте. Он будет вставлять в его корпус снизу, как у оригинальных Galaxy Note. Во-вторых, перо для Galaxy S22 Ultra, по слухам, будет самым продвинутым за всю историю существования S Pen.

Смартфон Samsung со стилусом

Перо из комплекта Galaxy S22 Ultra получит самую высокую в классе чувствительность. Пока неизвестно, сколько именно градаций нажатия он будет распознавать, но сомнений в том, что писать и рисовать им можно будет почти как обычным карандашом, попросту нет. В конце концов, Samsung знает, что потребителям это по-прежнему нужно.

Но все ли поймут, что Galaxy S22 Ultra — это переименованный Galaxy Note 21? Очевидно, что нет. Конечно, стилус в комплекте и внешность, явно указывающая на родство новинки с почившей линейкой фаблетов, будет объективным свидетельством, что желающим заполучить новый Galaxy Note, следует покупать именно этот смартфон.

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Но большинству, как ни странно, нужно говорить обо всём в лоб. Поэтому я не удивлюсь, если Samsung назовёт Galaxy S22 Ultra, как мы его именуем сейчас, Galaxy S22 Note или — для надёжности S22 Ultra Note. Ну, а что? Одно лишнее слово нейминг явно не испортит (куда уж больше?), но зато потребитель безошибочно поймёт, что ему продают.

Честно ли это по отношению к потребителю? Думаю, вполне. Samsung предстояло оптимизировать модельный ряд, чтобы не размывать спрос на свои смартфоны. Она это сделала. Но, если мы с вами от этого никак не страдаем — ведь смартфоны-то, по сути, остаются теми же самыми, — то какая нам разница, как они называются? На мой взгляд, никакой.