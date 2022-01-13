Самые интересные телефоны, представленные в начале года на CES 2022

Крупнейшим событием в мире смартфонов является мировой мобильный конгресс (MWC), проводимый ежегодно в Испании. Есть так же его аналоги, которые проходят в других частях света, но они не привлекают столько внимания со стороны производителей, а стало быть и со стороны пользователей мобильной электроники. На втором месте по значимости, наверное, стоит выставка IFA, которая традиционно проводится осенью в Германии. На ней чуть меньше внимания уделено смартфонам и чуть больше просто электронике. Но есть еще и выставка потребительской электроники CES, проходящая в США и так же дарящая миру достаточное количество гаджетов, в частности, смартфонов.

Samsung Galaxy S21 FE — новый телефон Samsung

Наверное, Samsung Galaxy S21 FE является претендентом на звание лучшего телефона на выставке CES 2022. Ну, или как минимум, его можно назвать самым ожидаемым телефоном. Ведь ждали мы его с сентября прошлого года. Сейчас у него лучшее соотношение характеристик и цены среди всех, представленных на выставке, устройств. В России этот смартфон можно купить чуть больше, чем за 50 000 рублей при официальной цене 55 000 рублей. Для такого устройства это совсем недорого.

Как и ожидалось, Galaxy S21 FE — что означает «Fan Edition» — очень похож на базовый Galaxy S21. Он заимствует эстетику дизайна и большинство характеристик, включая процессор Snapdragon 888. Тем не менее, чтобы снизить цену, часть характеристик урезана. Например, у базовой модели всего 6 ГБ оперативной памяти, массив камер немного слабее, а датчик отпечатков пальцев оптический, а не ультразвуковой.

Тем не менее, у телефона есть кое-что лучше даже по сравнению с Galaxy S21. Он имеет большую батарею (4500 мАч) и больший дисплей, а поставляется он с Android 12 из коробки. А это говорит о том, что он будет обновляться на год дольше базовой модели. Таким образом, в этом вопросе он обойдет даже Galaxy S21 Ultra.

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OnePlus 10 Pro — самый крутой OnePlus

Хотя OnePlus 10 Pro «запустился» на выставке CES 2022, но это был только первый шаг из двух. Уже позже мы узнали все полные характеристики, о чем рассказали в отдельной статье. Изначально компания просто продемонстрировала внешний вид телефона и его технические характеристики. Но формально он был представлен именно на выставке. А значит, заслуженно попал в этот список.

Если коротко, то OnePlus 10 Pro получил новый уникальный модуль задней камеры, работает под управлением Snapdragon 8 Gen 1 и заряжается очень быстро. Теперь мощность его зарядки 80 Вт вместо 65 Вт в предыдущем поколении.

Подробнее о новом OnePlus 10 Pro, его характеристиках, ценах и прочих особенностях можно узнать в большой отдельной статье, которую написал мой коллега Иван Кузнецов.

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TCL V30 — недорогой телефон TLC

TCL представила два бюджетных смартфона на CES 2022. TCL 30V — лучший из пары, а TCL 30XE настолько маломощен, что должен понравиться только покупателям с самым ограниченным бюджетом.

TCL 30V имеет под капотом Snapdragon 480 и поддерживает все современные форматы связи, хотя из-за не самого широкого распространения это не имеет большого смысла. Но если покупать телефон на перспективу, то в этом может быть определенный смысл.

Остальные характеристики TCL V30 несколько типичны для телефона этого класса: 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ постоянной встроенной памяти, а также система с тремя камерами со сверхширокоугольным и макрообъективом. Однако реальная особенность телефона заключается в том, что он предлагает оба стандарта 5G в бюджетном сегменте. Правда, цена, дата начала продаж и рынки сбыта пока не названы, но одно можно сказать точно. Судя по характеристикам, она будет очень невысокой.

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Nokia G400 — новая Нокия

Как и в случае с TCL 30V, Nokia G400 существует в первую очередь как недорогой способ доступа к сетям 5G. Всего за 239 долларов (примерно 18 000 рублей по курсу) покупателям с ограниченным бюджетом дадут действительно современное устройство.

Однако, в отличии от TCL 30V, Nokia G400 не поддерживает соединения mmWave (только ниже 6 ГГц). Вместо этого HMD Global добавила несколько приятных характеристик, таких, как огромная батарея емкостью 5000 мАч и 6,6-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц.

За такую сравнительно невысокую стоимость получить большую батарею, частоту обновления 120 Гц и подключение 5G, безусловно, выгодно. Это может оказаться одним из лучших бюджетных устройств 2022 года, если HMD сможет сохранить эту цену или не поменяет характеристики к моменту запуска.