Это самый необычный планшет, который можно купить. Но он должен существовать

Huawei впервые анонсировала MatePad Paper на Mobile World Congress 2022. Планшет с электронными чернилами позже был запущен в Китае и поступил в продажу. Но MatePad Paper был доступен только в черном варианте. Теперь это изменилось, когда китайский технический гигант выпустил белую версию устройства. Может показаться, что в этом нет ничего особенного, но это не так, ведь новый гаджет представляет из себя нечто большее, чем просто электронную книгу. Неверное, можно смело сказать, что это самый необычный планшет из тех, что сейчас массово выпускаются.

Новый Huawei MatePad Paper

По сравнению с черной моделью, белая изменилась тактильно и стала более мягкой. А еще она более яркая. Новинку пока нельзя купить. Она находится на стадии предзаказа на Jingdong (JD.com), зато благодаря этому сейчас цена устройства сильно снижена и составляет 2899 юаней (примерно 36 000 рублей по курсу).

Планшет с экраном на электронных чернилах

Характеристики Huawei MatePad Paper выглядят довольно интересно. Он оснащен 10,3-дюймовым экраном, отображающим только оттенки серого, как и положено классическому E-Ink экрану. Его разрешение составляет 1872 x 1404 пикселей, а плотность пикселей — 227 PPI.

Из особенностей дисплея можно отметить чрезвычайно низкий уровень синего света, отсутствие мерцания, широкий угол обзора и характеристики отображения почти как у обычной бумаги. То есть такой экран отлично смотрится на солнце и обеспечивает намного более комфортное использование при ярком освещении. А еще это первый дисплей подобного рода, который получил сертификацию TÜV Rheinland. То есть его можно считать настолько безопасным для глаз, насколько это вообще возможно.

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Что умеет MatePad Paper

Из возможностей, которые предлагает этот гаджет, можно назвать такие, как создание заметок на разделенном экране, рукописный ввод, возможность перевода голоса в текст. При этом ввод текста, который всегда был проблемой на экранах с электронными чернилами, в этом случае стал более простым и быстрым. Удобнее стало и перелистывание страниц.

В то же время Huawei MatePad Paper оснащен стилусом M-Pencil второго поколения, который поддерживает 4096 степеней нажатия и плавное отслеживание. Оптимальная задержка составляет всего 26 мс. Благодаря этому запись получается очень плавной.

Есть у этого гаджета свойственные электронным книгам атрибуты. Оно имеет тонкие рамки сверху, снизу и справа, а левый край немного шире, чтобы им было удобнее пользоваться одной рукой и держать перед собой, как открытую книгу. Несмотря на утолщение рамки с одной из сторон, устройство все равно имеет соотношение экрана к корпусу 86,3%. Это довольно неплохой результат для столь специфического устройства.

MatePad Paper оснастили шестиядерным процессором в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Планшет поставляется с поддержкой WiFi 6+ и Bluetooth 5.2. Так как это не устройство для топовых игр, подобных характеристик должно хватить обычному пользователю.

За автономность MatePad Paper отвечает батарея емкостью 3625 мАч, которая, как утверждается, обеспечивает до 28 дней автономной работы в режиме ожидания. Как и положено современному гаджету, есть даже быстрая зарядка. Хотя ее мощность и не дотягивает до лучших смартфонов, но 22,5 Вт тоже неплохой результат. Всего полтора часа на такой зарядке и планшет позволит читать с него в течение 6 дней. А еще есть обратная зарядка и разблокировка по сканеру отпечатков пальцев. Сам сканер встроен в кнопку питания, позволяя не задумываться о его работе.

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Планшет или электронная книга

Может быть это и нельзя назвать полноценным планшетом, но MatePad Paper все равно им является. У него есть рукописный ввод, все средства коммуникации и большой экран. Это больше, чем просто ридер. Такие устройства должны быть. Жаль, что другие производители не пытаются делать такие гибриды. Было бы интересно посмотреть на противостояние производителей в таком классе читалок/планшетов. Как думаете, другие подхватят? Пишите свое мнение в комментариях или в нашем Telegram-чате.