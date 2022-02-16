Не покупайте быструю зарядку Samsung для новых телефонов! Вот пруф

Быстрая зарядка является чуть ли не самой полезной функцией телефонов. Пусть они не могут работать очень долго, но тогда пускай хотя бы быстро заряжаются. Китайские модели телефонов приучили нас к тому, что можно зарядить телефон на 100% всего за 25-30 минут. Некоторые перспективные разработки и вовсе обещают зарядку за 8-10 минут. Только представьте, что вы заварили себе чай, а за это время телефон полностью зарядился. Samsung предлагает свое видение быстрой зарядки, и пусть оно не такое быстрое, как у китайских производителей, но его скорости все равно хватает. Уверены? Оказывается, это не так, и обещание быстрее заряжать новые S22 от более мощной зарядки оказались очередным преувеличением.

Быстрая зарядка Samsung

Galaxy S22 Ultra, как и его предшественник, поставляется без зарядного устройства. Многих пользователей это устроит, если у них уже есть стандартный блок Samsung мощностью 25 Вт. Но в этом году S22 Ultra предлагается с возможностью быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Она стоит дороже, чем обычный зарядник, который у многих уже есть. Ребята из Sammobile решили проверить, насколько быстрее телефон заряжается тем или иным способом, и результат получился очень странным. Скажем так, многие после него точно откажутся от покупки быстрой зарядки на 45 Вт, которая стоит 3 790 рублей. Для сравнения: обычные блоки питания на 25 Вт в том же магазине Samsung можно купить всего за 1 590 рублей.

Специалисты протестировали флагманский телефон, сравнив его возможности зарядки с адаптером на 45 Вт со скоростью зарядки стандартным зарядником на 25 Вт после заявления Samsung. Компания утверждала, что зарядка мощностью 45 Вт при использовании с S22+ и S22 Ultra может зарядить их батареи до 50% менее чем за 20 минут. Предполагается, что компания внесла некоторые улучшения в систему зарядки и в сами батареи по сравнению с предыдущими флагманами.

Насколько быстрая зарядка быстрее обычной

Как видно из видео теста выше, хотя 45 Вт действительно быстрее, разница между ним и 25 Вт незначительна. S22 Ultra заряжается до 45% с помощью зарядного устройства на 45 Вт через 20 минут. С вдвое более дешевым адаптером питания за это время удается набрать 39%. Как видим, разница в скорости составляет менее 6%, а смартфон за 20 минут при любой зарядке не доходит до половины емкости батареи.

Эта разница остается более или менее постоянной, когда заряд достигает 100%, при этом зарядка с использованием блока мощностью 45 Вт происходит всего на 4 минуты быстрее, чем с аналогом на 25 Вт, который, напомню, стоит более чем в два раза дешевле.

Samsung схитрила на презентации Galaxy S22 и втихаря ухудшила новые телефоны.

Стоит ли покупать быструю зарядку

Результаты тестирования наглядно демонстрируют, что в этом случае покупка более дорогой зарядки не имеет никакого смысла. Проще заряжать телефон тем адаптером, который остался от предыдущего телефона, или купить тот, мощность которого составляет 25 Вт. При такой цене телефона экономия получится не очень критичной, но она точно будет.

Если бы Samsung предлагала с Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra зарядник на 45 Вт в комплекте, им можно было бы пользоваться, пусть и немного, но выигрывая в скорости зарядки. В той ситуации, которая есть сейчас, совет более чем однозначный — не стоит покупать более дорогое зарядное устройство.

При этом я по-прежнему призываю покупать оригинальны аксессуары или те, что выпущены известными брендами. Даже если вы хотите купить зарядное устройство для телефона на AliExpress, все равно стоит выбирать не самое дешевое и отдавать предпочтение именитым брендам, которые имеют свои магазины, большой модельный ряд продукции и много положительных отзывов. Правда, в этом случае они будут не на много дешевле оригинальных решений. Зато телефон будет в безопасности и батарея не выйдет из строя раньше времени.