Как работает сканер отпечатков в телефоне и какими они бывают

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Артем Сутягин 0

Еще 3-4 года назад мы смотрели, как кто-то прикладывает палец к экрану телефона и тот разблокируется, как на что-то фантастическое. Сейчас этим никого не удивишь даже в бюджетных моделях. Благодаря таким технологиям сканирования, именно отпечаток пальцев до сих пор остается главным ключом к данным, хранящимся в телефоне. Мало кто задумывается, что такие сканеры бывают разными. Они по-разному работают, имеют разную скорость отклика и обработки, а так же обеспечивают разный уровень безопасности. Давайте разберемся, чем они отличаются и какой лучше выбрать.

отпечаток

Основных типов сканеров отпечатков в смартфонах три.

Какие сканеры отпечатков пальцев бывают

Сканеры отпечатков пальцев можно разделить на три типа: оптические, емкостные, ультразвуковые. Дальше надо понимать, что сам по себе сканер не разблокирует телефон. Он лишь запускает сложный механизм, в основе которого лежит сообщение о том, что экрана коснулся палец с такими-то параметрами. Дальше данные сопоставляются с эталонными, а система безопасности принимает решение о разблокировке.

Говоря о том, что сопоставляются именно данные, а не картинка пальца, я не ошибаюсь. Точная фотография может не совпадать, ведь палец можно приложить под разным углом и с разным нажимом, а на нем могут быть повреждения или жирный налет от чебурека. Поэтому система сверяет именно данные контрольных точек, которые все равно уникальны для каждого человека. Особенно, если взять их побольше.

Приложил палец и готово. Это позволяет нам не вводить пароли. но быть в безопасности.

Почему надо несколько раз сканировать отпечаток

Поэтому нас и просят приложить палец несколько раз, чтобы найти и зафиксировать как можно больше уникальных особенностей. Их количество может переваливать за сотню, если все сделано правильно.

В начале я уже сказал, что типов датчиков может быть три. Время от времени в разных моделях доминируют то одни, то другие. Ультразвуковой сенсор работает за счет сканирования рельефного узора кожи при помощи ультразвука.

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Какой сканер отпечатков для телефона лучше

Ультразвуковой сканер отпечатков

Этот тип сканирования пальца в телефонах самый молодой. Он применяется всего около трех лет, а благодарить за его появление стоит компанию Qualcomm, которая позволила установить его в телефон своего давнего партнера — Samsung. Это была модель Galaxy S10.

S10

Galaxy S10 — первый телефон с ультразвуковым сканером отпечатков.

Чтобы телефон мог сканировать отпечатки при помощи ультразвука, его оснащают пьезоэлектриком. Он имеет непосредственную связь между электрическим током и формой. То есть, если на него нажать, то вырабатывается заряд. А если воздействовать на него электрическим полем, то он сам меняет форму.

Перед сканированием отпечатка датчик начинает вибрировать с высокой частотой. В результате появляются ультразвуковые волны, которые проходят через стекло, по-разному отражаются от рельефа пальца и возвращаются обратно. Создавая давление на пьезоэлектрик, они заставляют его создавать уникальное электрическое поле, соответствие которого эталонному и говорит о том, что перед экраном палец хозяина.

Такой способ позволяет строить объемную модель отпечатка, прежде чем ”брать его в работу”. То есть его почти невозможно обмануть, что и является его преимуществом перед, например, оптическим датчиком.

Почему не работает сканер отпечатков пальцев.

Оптический сканер отпечатков в телефоне

Последний, как не сложно догадаться из названия, работает с изображением, которое в черно-белом снимается через стекло. Это если совсем просто, но в реальности некоторые особенности будут сложнее.

Такие сканеры совместимы только с OLED-экранами. И размещаются только в строго определенном месте. А еще для их работы экран в зоне контакта подсвечивает палец, чтобы датчик лучше ”увидел” его.

палец

В экран можно встроить только оптический сканер.

Первые модели оптических сканеров не отличались скоростью работы, но сейчас начали работать не только быстро, но и стабильно. Правда, качество их работы до сих пор сильно зависит от качества стекла, состояния пальца и грязи или воды, которые есть между ними. Это все сильно влияет на процесс сканирования и в какой-то момент может привести к тому, что оно будет просто невозможным.

Емкостный сканер отпечатков

Третий тип сканеров самый старый и применяется в телефонах уже довольно давно. Но его преимуществом перед оптическими сканерами является то, что наравне с ультразвуковыми, они создают объемный скан пальца, а из-за того, что работает он только с ”живым” пальцем, как и сенсорный экран, использование любых заменителей просто невозможно.

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В основе такого сенсора лежат токопроводящие пластины очень маленького размера. Они меньше линий папиллярного узора пальца. В пластинах хранится заряд тока, который меняется, когда вы подносите палец. Наше тело проводит через себя этот небольшой ток и тем самым меняет картину на сенсоре в тех метах, где его касаются выступы узора пальца. Это изменение сравнивается с эталонным и, если все правильно, смартфон разблокируется.

Сканеры отпечатков до сих пор являются самым популярным способом разблокировки.

Такие сканеры относительно простые в производстве и стоят не так дорого, как оптические или ультразвуковые. Кроме этого, они срабатывают быстрее остальных и для них не являются помехой, скажем, мокрые руки.

К сожалению, такой сканер нельзя встроить в экран, так как они будут мешать работе друг друга. А еще некоторые производители экономят и используют сенсоры с меньшим количеством пластин. В результате разрешение сканирования становится ниже, а сам процесс тормозит или становится менее безопасным.

Даже сейчас, когда технологии уже показали свои плюсы и минусы, а производители научились делать их хорошо, говорить о том, что какой-то сканер лучше остальных бессмысленно. Для каждого есть своя сфера применения и свои плюсы/минусы. Поэтому просто интересуйтесь, какой сканер установлен в выбранном вами телефоне. Запомните преимущества и недостатки каждого, а заодно поделитесь статьей с друзьями, вдруг они тоже не задумывались о том, насколько важен правильный выбор сканера отпечатков.

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