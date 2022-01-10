Это тот планшет, который можно купить ребенку

Редкие производители выпускают отдельные версии своих устройств для детей. Обычно это или целая линейка устройств для детей, или и вовсе производитель, который специализируется на производстве товаров для детей. На фоне этого интересным кажется решение Samsung выпустить специальную версию одного из своих планшетов, которая направлена именно на эту категорию потребителей. Он не только получил яркий чехол, но и может похвастаться специальным программным обеспечением, направленным на развитие ребенка и дающим возможность родителям контролировать потребляемый контент. Учитывая, сколько времени современные дети проводят со смартфонами и планшетами, такой гаджет может быть очень своевременным и полезным.

Планшет для ребенка

Компания Samsung уже не в первый раз выпускает планшет, который рекомендован для использования детьми школьного и даже дошкольного возраста. Подобные гаджеты выходили и раньше. Но они всегда базировались на какой-нибудь недорогой модели для того, чтобы сделать устройство доступным для семей с самым разным уровнем дохода, и для того, чтобы если ребенок его сломает, его было не так жалко. Хотя сломать его будет довольно проблематично, но об этом чуть позже.

Можно возразить, что этот планшет ошибочно сделан более дешевым, мол, пользователь не получит полноценного приятного опыта. Допустим, если до этого у вас был Samsung Galaxy Tab S7, вы действительно будте ощущать, что перед вами бюджетное устройство, но для детей это будет первый опыт, и они получат тот вау-эффект, который нужен. Да и сами по себе бюджетные модели сильно подтянулись, чтобы не переживать за их работоспособность.

Обзор Galaxy Tab a7 Lite Kids Edition

Продается гаджет в большой яркой коробке со Смешариками, которая просто не даст усомниться в том, для кого он создан. Внешняя часть снимается как суперобложка, дальше большая коробка, которую надо открыть. В ней лежит чехол и коробка с планшетом. Она такая же, как у отдельного Galaxy Tab A7 Lite. В ней и лежит сам планшет, зарядка и кабель. Ах да, есть еще лист наклеек со Смешариками.

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Именно чехол, о котором я сказал выше, является главной особенностью этого устройства. Он позволяет абсолютно не переживать за планшет. Толстые боковые грани защищают планшет от практически любого падения, а экран невозможно поцарапать, если только не поставить себе такую задачу и не делать это специально.

Планшет с защитой

Защита очень мягкая, а значит, за Galaxy Tab a7 Lite Kids Edition переживать тоже не стоит. А еще детским рукам будет очень удобно его держать. На задней стенке есть специальные углубления, а мощное откидное ”кольцо” позволит не только держать планшет, но и ставить его в любой ориентации под двумя углами. Все технологические отверстия под зарядку, наушники, кнопки, камеру и динамики есть. Добавлю только, что чехол очень приятный на ощупь.

Именно версия с чехлом позволяет не только обезопасить планшет от грубого использования, но и превращает его из строгого гаджета в настоящую игрушку. Пусть такая версия и стоит на пару тысяч дороже, но уже один чехол сам по себе стоит этого, даже если не считать остальные функции.

Характеристики Galaxy Tab a7 Lite Kids Edition

Планшет работает на процессоре MediaTek P22, что не делает его самым производительным, но для ускорения работы его лишили многих вещей, которые нужны взрослым. Оперативной памяти 3 ГБ, а постоянной можно было бы сделать чуть больше. Многим может не хватить 32 ГБ для загрузки любимых мультфильмов и приложений. Тем более, что изначально под систему и штатные приложения уже использовано около 14 ГБ из этого объема. Впрочем, есть поддержка карт памяти.

Экран получил диагональ 8.7 дюйма и разрешение 1340х800 точек. Тут мы имеем дело с TFT матрицей. Пусть она и не выдает самую высокую контрастность в отрасли, но зато у нее нет столь губительной для зрения ШИМ, от которой сильно устают глаза. Даже если дети будут пользоваться планшетом достаточно долго, это будет относительно безопасно. Как минимум это точно будет лучше, чем если вы дадите им свой смартфон с OLED-экраном.

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Играть в топовые игры на таком планшете будет не очень удобно, но он и создавался не для этого. Поэтому покупка более производительного устройства не будет альтернативой. Это будет просто другое устройство, в котором вы не получите высокого уровня защиты, возможности контроля со стороны родителей и специальной детской оболочки. Впрочем, с учетом отсутствия опыта использования большого количества устройств, с которыми можно сравнивать, вряд ли дети будут сильно жаловаться на производительность. Поэтому надо решить, для чего вам нужен это планшет, прежде чем покупать его.

Чем детский планшет отличается от детского

Говорить отдельно про функции родительского контроля едва ли стоит. Их можно настроить на любом устройстве, работающем на Android (и не только). Про чехол мы тоже уже поговорили, а значит, осталось подробнее остановиться на еще одной составляющей, которая делает планшет именно детским — ПО.

По сути, вы получаете отдельную оболочку, которая предлагает вам собственный детский интерфейс. В него вынесены игры, развивающие приложения и различные приложения для развлечений (рисовалки, звук и прочее).

Для того, чтобы получить к этому доступ, надо запустить Samsung Kids и не выходить из него. В этом случае каждый раз после включения планшета вы будете получать симпатичный детский интерфейс и строго ограниченное количество приложений. Чтобы выйти из этого режима и сделать планшет обычным, надо будет ввести пароль, который будете знать только вы. То есть ребенок не сможет сам выйти из ”песочницы”.

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Можно ли детским планшетом пользоваться взрослым

Если вы захотите воспользоваться устройством для своих целей, надо будет просто выйти из детского режима и перейти к своим офисным или развлекательным приложениям. В обычном режиме это стандартный планшет.

Можно ли давать планшет ребенку

Мы сейчас не говорим о том извечном вопросе, надо ли давать ребенку планшет или не стоит этого делать. У каждого будет свое мнение. Лично я не поддерживаю, когда родители дают ребенку планшет, чтобы просто ”выключить” его на пару часов, передавая его воспитание гаджету. Но совсем избегать гаджетов в наше время тоже неправильно. Значит, надо правильно им пользоваться. В частности, ограничивать ребенка от лишней информации и пользоваться планшетом вместе с ним. Тем более, в Galaxy Tab a7 Lite Kids Edition достаточно развивающих игр, в которые можно играть вместе с ребенком.

Если планшет будет именно помощником в воспитании, проблем не будет, а такие специализированные устройства могут помочь в этом. Возможно, цена около 15 000 многим покажется слишком высокой, чтобы купить просто игрушку для ребенка. Но покупая такую версию, вы получаете обычный планшет, которым сможете пользоваться сами, и набор аксессуаров и софта для ребенка. Например, если вы дадите ему свой обычный планшет, который он разобьет, лучше никому не будет. А тут мы получаем более универсальный вариант на все случаи жизни.