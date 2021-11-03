Этот складной планшет опередил время, но провалился в продаже

Пандемия вызвала большой всплеск интереса к планшетам. До этого он рос с переменным успехом, становясь то более выраженным, то менее. Было время, когда Sony продавала неплохие планшеты на Android. Линейка планшетов премиум-класса Xperia Z в свое время предлагала некоторые очень хорошие характеристики, но они были довольно дорогими, как и остальная продукция японского бренда. Несмотря на это в этой линейке было все, что вы ожидаете от традиционных планшетов Android, но она закончилась в 2014 году, после всего двух лет существования на рынке. Но было у Sony кое-что, что сейчас можно найти только в музее, но тогда это можно было купить.

Первый складной планшет

Амбиции Sony в отношении планшетов не всегда придерживались принятых в индустрии стандартов. Апофеозом линейки планшетов Xperia Z стал Sony Tablet P 2011 года с двумя дисплеями и центральным шарниром, дизайн которого больше напоминал игровой наладонник Nintendo DS. Эта портативная игровая консоль выпускалась с 2004 года. Sony экспериментировала с этим форм-фактором в течение нескольких лет и решила, что не найдет ничего лучше для своего нового планшета. Этот формат даже нашел свое отражение в Sony Vaio P, работавшем под управлением Windows XP. Излишне говорить, что идея не совсем прижилась.

Планшет Sony в форм-факторе раскладушки был в значительной степени противоположностью коммерческому успеху. Оглядываясь назад, можно только задаться вопросом, о чем в то время думали инженеры Sony. Я обеими руками поддерживаю эксперименты, но этот был слишком смелым. А еще более странным является то, что он вышел за рамки лаборатории и стал доступен простым пользователям.

Все, что мы знаем о складном Google Pixel Fold.

Каким был Sony Tablet P

Что касается аппаратного обеспечения, Sony Tablet P мог похвастаться двумя 5,5-дюймовыми дисплеями, и хотя он и был разработан, чтобы поместиться в вашем кармане, весил внушительные 372 грамма и имел толщину 28 мм в закрытом состоянии. Для такого устройства нужна была скорее сумка, чем карман.

Внутри устройство было оснащено двухъядерным процессором Nvidia Tegra 2 с 1 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной памяти. Многие смартфоны того времени были более производительными, чем это устройство. Например, вышедший в том же году четырехъядерный Samsung Galaxy S3. Тем не менее, у Sony хватило смелости просить 599 долларов за это устройство. Это было больше, чем просили конкуренты, например, за Galaxy Tab Plus 7.0 от Samsung.

Sony Tablet P поставлялся с ОС Android 3.2 Honeycomb для планшетов. Sony создала собственные приложения для использования двойного дисплея, но они сами по себе были неоднозначными. Видео и игры, в которые вы играли, отображаются на верхнем дисплее, а элементы управления отображаются на нижнем. Клавиатура Sony заполняла нижний дисплей при отправке сообщений, электронных писем и т. д. Sony даже использовала несколько игр из мира PlayStation для Tablet P, хотя выбор был невелик и никогда не расширялся.

Что еще хуже, в устройстве не было встроенных функций многозадачности. Можно было даже не думать о том, чтобы изучать веб-страницы и смотреть видео одновременно. В то время сторонние приложения явно не поддерживали двухэкранный режим или даже имевшееся соотношение сторон экрана. Они либо оказывались на маленьком верхнем экране, либо неловко растягивались на оба экранах с толстой черной полосой посередине.

Еще два бренда могут сделать складные телефоны в этом году.

Самый неудачный продукт Sony

Это была новая и даже в чем-то интересная идея, но Sony Tablet P оказался одним из самых больших технологических провалов для компании. В итоге цены упали до 199 долларов всего через несколько месяцев после запуска. Хотя было запланировано и даже объявлено обновление Android 4.0 Jellybean, планшет исчез из продажи еще до того, как это обновление было выпущено.

Складные гаджеты

Хотя Sony Tablet P, возможно, потерпел неудачу много лет назад, трудно не проводить сравнения с некоторыми недавними разработками в мобильной индустрии. Некоторые свежие примеры включают Samsung Galaxy Z Flip, LG G8X с его аксессуаром с двумя экранами, немного более нестандартный LG Wing и странный Microsoft Surface Duo.

Google запатентовала планшет в линейке Pixel.

Некоторые из этих устройств имеют те же проблемы, что и Tablet P — шарниры, складки, сомнительные программные элементы и не всегда правильное распределение элементов на экране. Однако как аппаратное, так и программное обеспечение значительно улучшились за последнее десятилетие. Гибкие экраны позволили обойти некоторые ограничения прошлого, а улучшения ОС для многооконного режима делают подобные устройства еще более полезными.

Если дополнительное экранное пространство действительно является будущим мобильных устройств, а такие телефоны, как концепт Samsung Galaxy Z Fold 4 и Oppo X 2021, станут мейнстримом, то в следующий раз, когда мы оглянемся на Sony Tablet P, мы, возможно, назовем его продуктом, опередившим время.