Этот складной планшет опередил время, но провалился в продаже

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Артем Сутягин 0

Пандемия вызвала большой всплеск интереса к планшетам. До этого он рос с переменным успехом, становясь то более выраженным, то менее. Было время, когда Sony продавала неплохие планшеты на Android. Линейка планшетов премиум-класса Xperia Z в свое время предлагала некоторые очень хорошие характеристики, но они были довольно дорогими, как и остальная продукция японского бренда. Несмотря на это в этой линейке было все, что вы ожидаете от традиционных планшетов Android, но она закончилась в 2014 году, после всего двух лет существования на рынке. Но было у Sony кое-что, что сейчас можно найти только в музее, но тогда это можно было купить.

Такое устройство просто не могло никого оставить равнодушным. Тем более, выпустила его сама Sony

Первый складной планшет

Амбиции Sony в отношении планшетов не всегда придерживались принятых в индустрии стандартов. Апофеозом линейки планшетов Xperia Z стал Sony Tablet P 2011 года с двумя дисплеями и центральным шарниром, дизайн которого больше напоминал игровой наладонник Nintendo DS. Эта портативная игровая консоль выпускалась с 2004 года. Sony экспериментировала с этим форм-фактором в течение нескольких лет и решила, что не найдет ничего лучше для своего нового планшета. Этот формат даже нашел свое отражение в Sony Vaio P, работавшем под управлением Windows XP. Излишне говорить, что идея не совсем прижилась.

Для своего времени это было очень необычное решение.

Планшет Sony в форм-факторе раскладушки был в значительной степени противоположностью коммерческому успеху. Оглядываясь назад, можно только задаться вопросом, о чем в то время думали инженеры Sony. Я обеими руками поддерживаю эксперименты, но этот был слишком смелым. А еще более странным является то, что он вышел за рамки лаборатории и стал доступен простым пользователям.

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Каким был Sony Tablet P

Что касается аппаратного обеспечения, Sony Tablet P мог похвастаться двумя 5,5-дюймовыми дисплеями, и хотя он и был разработан, чтобы поместиться в вашем кармане, весил внушительные 372 грамма и имел толщину 28 мм в закрытом состоянии. Для такого устройства нужна была скорее сумка, чем карман.

Внутри устройство было оснащено двухъядерным процессором Nvidia Tegra 2 с 1 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной памяти. Многие смартфоны того времени были более производительными, чем это устройство. Например, вышедший в том же году четырехъядерный Samsung Galaxy S3. Тем не менее, у Sony хватило смелости просить 599 долларов за это устройство. Это было больше, чем просили конкуренты, например, за Galaxy Tab Plus 7.0 от Samsung.

Даже задняя стенка была не как у всех.

Sony Tablet P поставлялся с ОС Android 3.2 Honeycomb для планшетов. Sony создала собственные приложения для использования двойного дисплея, но они сами по себе были неоднозначными. Видео и игры, в которые вы играли, отображаются на верхнем дисплее, а элементы управления отображаются на нижнем. Клавиатура Sony заполняла нижний дисплей при отправке сообщений, электронных писем и т. д. Sony даже использовала несколько игр из мира PlayStation для Tablet P, хотя выбор был невелик и никогда не расширялся.

Что еще хуже, в устройстве не было встроенных функций многозадачности. Можно было даже не думать о том, чтобы изучать веб-страницы и смотреть видео одновременно. В то время сторонние приложения явно не поддерживали двухэкранный режим или даже имевшееся соотношение сторон экрана. Они либо оказывались на маленьком верхнем экране, либо неловко растягивались на оба экранах с толстой черной полосой посередине.

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Самый неудачный продукт Sony

Это была новая и даже в чем-то интересная идея, но Sony Tablet P оказался одним из самых больших технологических провалов для компании. В итоге цены упали до 199 долларов всего через несколько месяцев после запуска. Хотя было запланировано и даже объявлено обновление Android 4.0 Jellybean, планшет исчез из продажи еще до того, как это обновление было выпущено.

Рамки были большими, но тогда иначе и быть не могло.

Складные гаджеты

Хотя Sony Tablet P, возможно, потерпел неудачу много лет назад, трудно не проводить сравнения с некоторыми недавними разработками в мобильной индустрии. Некоторые свежие примеры включают Samsung Galaxy Z Flip, LG G8X с его аксессуаром с двумя экранами, немного более нестандартный LG Wing и странный Microsoft Surface Duo.

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Некоторые из этих устройств имеют те же проблемы, что и Tablet P — шарниры, складки, сомнительные программные элементы и не всегда правильное распределение элементов на экране. Однако как аппаратное, так и программное обеспечение значительно улучшились за последнее десятилетие. Гибкие экраны позволили обойти некоторые ограничения прошлого, а улучшения ОС для многооконного режима делают подобные устройства еще более полезными.

Если дополнительное экранное пространство действительно является будущим мобильных устройств, а такие телефоны, как концепт Samsung Galaxy Z Fold 4 и Oppo X 2021, станут мейнстримом, то в следующий раз, когда мы оглянемся на Sony Tablet P, мы, возможно, назовем его продуктом, опередившим время.

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