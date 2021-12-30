Чем старые смартфоны Samsung лучше новых Xiaomi

Возможно ли, чтобы старый смартфон на Android, которому вот-вот стукнет 2 года, был в чём-то лучше нового? Ну, если сравнивать аппараты из топового сегмента, то маловероятно, если только один из них не является какой-то эксклюзивной версией в корпусе из титана или не оснащён сразу 10-ю камерами. В конце концов, каким бы крутым ни был прошло- или тем более позапрошлогодний флагман, новая модель гарантированно будет и выглядеть современнее, и производительность выдавать более высокую, а работать она будет на более новой версии ОС. Но, как выяснилось, это не всегда так.

Вышел Xiaomi 12. Кажется, это лучший смартфон 2022 года

Прошлогодние флагманы Samsung из линеек Galaxy S и Galaxy Note уже начали обновляться до Android 12. Распространение апдейта ещё только началось, а потому его получили далеко не все пользователи. Однако факт остаётся фактом — первые счастливчики уже смогли обновиться и оценить новые функции новой версии ОС. А вот флагманам Xiaomi 2021 года повезло куда меньше, потому что они по-прежнему работают на Android 11.

Почему Xiaomi не обновляется

Несмотря на то что Xiaomi Mi 11, Mi 11T и другие аппараты Xiaomi 11-й серии относятся к 2021 модельному году, они всё ещё работают на MIUI 12.5, в основе которой лежит Android 11. Причина произошедшего до банальности проста и заключается в том, что Xiaomi банально не успела подготовить MIUI 13 к релизу одновременно со своим новым смартфоном.

Если помните, летом Xiaomi объявила о перевыпуске MIUI 12.5 с индексом Enhanced. Запуск ремастера был продиктован проблемами в исходной версии прошивки, которая была буквально переполнена всевозможными багами и недоработками. Поэтому, вместо того чтобы представить публике MIUI 13, китайцы второй раз выпустили MIUI 12.5.

Скрытые функции смартфонов Xiaomi, о которых должен знать каждый

Обновлённая версия MIUI предлагала исправление большинства известных пользователям проблем, а также ощутимо повышала стабильность работы совместимых устройств и их быстродействие. А, чтобы ничего не испортить следующим обновлением, разработчикам пришлось частично переделать MIUI 13, учтя все изменения MIUI 12.5 Enhanced, из-за чего релиз полноценного обновления несколько задержался.

Впрочем, уже сейчас, как мы можем видеть, работы над MIUI 13 подошли к концу, и разработчикам осталось добавить несколько незначительных штрихов. Однако в этом году ждать релиза уже не имеет смысла. Обновление выйдет только в январе, да и то в виде бета-версии. Так что фактически запуск финальной версии может состояться даже позднее. А ведь Samsung к тому времени планирует начать обновлять даже бюджетные смартфоны.

Какие смартфоны Xiaomi получат MIUI 13

В первую очередь, само собой, обновятся именно те самые флагманы 11-й серии, а затем и все остальные в порядке очереди:

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11T

Xiaomi Mi 11T Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mix 4

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Пока список не выглядит богатым, но очевидно, что обновление в конечном итоге доберётся почти до всех смартфонов, вышедших после 2020 года. Другой разговор, что, пока Xiaomi доберётся до флагманов прошлого года, Samsung уже обновит старые модели из бюджетного ценового сегмента. Так что сомнений в том, что корейцы превосходят китайцев на поприще обновления, нет и быть не может.

Самые популярные проблемы смартфонов Xiaomi

А ведь мы ещё не вспомнили про то, что Samsung теперь обновляет большую часть всех своих смартфонов не по 2, а по 3 года. Таким образом Android 12 получат даже смартфоны, вышедшие в 2019 году. Это очень круто, потому что в их число входит ряд довольно популярных моделей. Тут вам и Galaxy S10, и Galaxy A50. В своё время они были чрезвычайно популярными, и их пользователи явно будут рады, что производитель не бросил их на произвол судьбы.

У Xiaomi такого правила нет не только для бюджетных смартфонов, но и для абсолютного большинства флагманских моделей. Чтобы не слишком отставать от Samsung, китайцы объявили, что будут обновлять по 3 года только Xiaomi Mi 11T и 11T Pro, а все остальные аппараты по-прежнему будут получать апдейты Android только в течение двух лет. В общем, замах получился на рубль, а удар на копейку. Но это же Xiaomi. Её любят не за это.