3 самых продаваемых планшета в мире. Угадаете какие?

Наверное, если я вас спрошу, какой планшет, как вам кажется, является самым продаваемым, вы безошибочно ответите, что им является iPad. Тут даже не надо проявлять чудеса логики или аналитики. Устройство, название которого стало именем нарицательным, просто не может занимать другие позиции, кроме лидирующей. Но если я попрошу вас назвать устройства, которые расположились на втором и третьем местах, тут уже возможны варианты. А еще вы наверняка не догадывались, что есть производитель, который вопреки всем прогнозам и любой логике сильно улучшил свои позиции на этом рынке. Просто ради интереса и чисто для себя назовите сейчас первую тройку, как вам кажется она распределилась, а потом продолжайте читать и посмотрите, насколько вы угадали.

Самые популярные планшеты

Спрос на планшеты резко вырос во время пандемии, поскольку миллионы людей перешли на работу из дома. Даже те, кто не работает на этом устройстве, все равно купили его для того, чтобы пользоваться им в свободное время, которого стало больше. Тенденция роста спроса наблюдалась не только в течение прошлого года, но и в начале этого — 2021 года. Последний отчет Counterpoint Research красочно иллюстрирует это заявление и раскрывает кое-какую другую полезную информацию.

В период с января по март 2021 года мировые поставки планшетов выросли на 53%, если сравнивать их с аналогичным периодом прошлого года. Именно такое сравнение кажется самым правильным, так как позволяет исключить сезонные факторы, например, рождественские праздники или спад продаж, который за ними следует.

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По итогам проведенного исследования выяснилось, что такие бренды, как Apple, Samsung и Lenovo, извлекли наибольшую выгоду из возросшего спроса, но удивительным образом не так много потеряла Huawei, которую многие уже полностью списали со счетов.

Стоит ли покупать iPad

Если говорить предметно и в цифрах, то на долю Apple приходилось 37% поставок планшетов за трехмесячный период по сравнению с долей рынка в 30% годом ранее. Производительность iPad улучшила продажи очень существенно и больше трети всех планшетов мира — это iPad разных моделей. Особенно удивительно статистика выглядит на фоне того, что iPhone — только каждый десятый смартфон в мире. Но с большой долей вероятности связано это со спецификой устройства. По этой же причине Huawei смогла не так сильно потерять в продажах несмотря на санкционное давление, но об этом поговорим в конце статьи. Поэтому читайте до конца.

iPad Pro, Huawei MatePad Pro, Samsung Galaxy Tab S7+: что лучше?

Возвращаясь к лидеру, в Японии iPad достиг рекордного уровня продаж. Это последовало за новостями о том, что и iPhone в Японии в этом году продавался лучше, чем когда-либо до этого. Чем обусловлен такой спрос и популярность в стране восходящего солнца, сказать сложно.

Самый популярный iPad

Базовый iPad был самой популярной моделью в мире, что неудивительно, если учесть его низкую цену и тот факт, что он считается одним из лучших планшетов для покупки. Counterpoint Research сообщает, что на iPad 8-го поколения в первом квартале пришлось 56% от общего объема продаж iPad.

Относительно новый iPad Air (2020 г.) стал второй по популярности моделью с долей 19%. В отчете говорится, что планшет ”пользовался огромным успехом у потребителей, ищущих экономическую эффективность, а также высокие технические характеристики”.

Линейка iPad Pro занимает третье место с 18% продаж. Ожидается, что доля самых дорогих планшетов Apple увеличится до 25% ко второй половине 2021 года по мере увеличения предложения. Оставшиеся 7% поставок iPad были разделены между iPad mini, обновление которого запланировано на конец этого года, и более старыми моделями.

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Самые популярные планшеты на Android

Кроме Apple, уверенный рост продемонстрировали Samsung и Lenovo. Эти два бренда традиционно показывают неплохие продажи во многом за счет имени бренда (Samsung) и недорогих моделей (Lenovo).

Samsung заняла второе место по продажам с результатом 20% отгрузок, против 16% годом ранее. Третье получила Lenovo — 9% против 5% в прошлом году.

Даже такой относительно локальный планшетный бренд, как Amazon, смог продемонстрировать рост продаж. В первые три месяца 2021 года доля его отгрузок составила 9% против 8% годом ранее.

Стоит ли покупать планшет Huawei

А вот падение Huawei оказалось существенным на фоне остальных брендов, но не таким провальным, как мы могли бы ожидать, учитывая то, что происходит с компанией в последние пару лет.

Китайская компания заняла только 5% рынка против 11% в прошлом году. Казалось бы, что без Android ее планшеты вообще никому не нужны, но ситуация с iPad доказывает, что для планшета операционная система не так важна. Пользователям достаточно браузера, медиаплеера и буквально пары приложений. А значит, и устройства с поддержкой только AppGallery им будет достаточно.

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Естественно, в Китае это вообще не имеет значения и во многом компания ”выезжает” за счет домашнего рынка, но и в мире статистика продаж ее планшетов не нулевая. И это даже несмотря на нарушение цепочек поставок, которые только дополняют запрет на использование Android.