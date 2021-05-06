Google выпустила обновление для планшетов на Android. Что нового

Для меня никогда не существовало других планшетов, кроме iPad. iOS так легко и логично легла в основу фирменных «таблеток» Apple, что у меня никогда не возникало даже мысли о том, чтобы сменить его на что-нибудь с Android на борту. Несмотря на то что с точки зрения функциональных возможностей планшеты с ОС от Google явно были на голову, а то и две выше, чем iPad, с точки зрения удобства и интуитивности интерфейса Android отставал от iOS на несколько лет вперёд. Переполненный визуальными элементами и настройками, он не притягивал, а, наоборот, отталкивал. Наконец-то, это поняли не только мы, но и дизайнеры Google.

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Google представила Entertainment Space – особую интерфейсную надстройку для планшетов на Android, которая делает его визуальное оформление удобнее для потребления контента. В таком исполнении планшетная версия операционной системы становится похожа на интерфейс Google TV, который используется в Chromecast и ТВ. Звучит странно, но на практике всё получается намного лучше и гармоничнее, чем могло бы показаться.

Что такое Entertainment Space

По сути, Entertainment Space – это системный раздел, который объединяет в себе игры, фильмы, видеосервисы и книги. Там будут как уже приобретённый медиаконтент либо тот, к которому вы имеете доступ по подписке. Таким образом Google планирует вернуть интерес пользователей к одной из важнейших функций планшетов под управлением Android – потреблению контента, о которой многие почему-то уже давно позабыли.

Вы сэкономите время и избавитесь от необходимости переключаться между приложениями, чтобы понять, чем заняться, когда вам скучно. Это может быть просмотр видео, игры или чтение любимых книг. После того, как вы войдёте в свои приложения с оформленной подпиской, Entertainment Space объединит их и покажет весь доступный контент в одном месте и в адаптированном виде, — рассказали в Google.

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Раздел с видео практически полностью скопирован с Google TV на Chromecast, с той лишь разницей, что тут он адаптирован под небольшой размер планшета. Вверху вы увидите баннер с фильмами, сериалами или видео, которые рекомендует выбранный сервис, под ним – иконки сервисов, между которыми можно с удобством переключаться, а ещё ниже – те эпизоды, которые вы уже начали смотреть с возможностью возобновить воспроизведение.

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Раздел с играми выстроен немного иначе. Тут будут не только те игры, которые вы уже скачали, но и те, в которые Google рекомендует поиграть. Для удобства пользователей большая часть рекомендованных игр – инстантные, то есть не требующие загрузки. Их можно запускать прямо по нажатию на кнопку, не дожидаясь скачивания. Это очень удобно, поскольку позволяет протестировать игру, не тратя на подготовку к этому своего времени.

Иронично, что Google уже довольно давно не развивает своё планшетное направление. Так что же произошло, что поисковый гигант изменил своё мнение? Оказывается, за прошедший год аудитория планшетов на базе Android выросла аж на 30%. Очевидно, что поводом для этого стала пандемия – людям просто нужно было устройство для развлечений и потребления контента, которое не было бы телевизором. На роль такового отлично подошёл планшет.

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Поэтому Google решила, что не будет лишним предложить пользователям Android-планшетов удобный инструмент взаимодействия с контентом, а заодно и обновить их. Так Google, по сути, убила двух зайцев одним выстрелом. Правда, распространяться новый Entertainment Space будет постепенно, и в первую очередь он доберётся до планшетов американских пользователей. А вот некоторых сервисов в новом пространстве развлечений Google не будет в принципе. Например, Netflix.