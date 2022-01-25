Нашел пять планшетов, которые можно смело покупать в 2022 году

Как вы, возможно, заметили, в последние месяцы поступают слухи о новых планшетах от производителей телефонов, таких, как Vivo, OPPO и даже Google. Сама по себе категория этих устройств сильно выросла за последнее время. Особенно большое влияние оказала на это пандемия, закрывшая людей по домам и заставившая их искать новые типы устройств для отдыха и работы. А еще планшеты стали очень доступными и их стало много. Варианты есть буквально на любой вкус и кошелек. В разных категориях модели были и раньше, но сейчас выбор стал еще больше. Осталось только сделать его. Хотя бы среди этих пяти моделей, если не хочется изучать весь рынок.

Apple IPAD PRO 2021 — лучший планшет

Начнем с самого мощного (и дорогого) планшета в списке — iPad Pro 11/12.9 (2021). Это устройство способно обеспечить производительность ноутбука благодаря невероятно мощному чипу Apple M1 в паре с 8 ГБ или 16 ГБ ОЗУ. Для первого объема оперативки предлагается 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Для второго — 1 ТБ или 2 ТБ.

iPad Pro 11/12.9 (2021) не разочаровывает и в плане экрана благодаря ультравысококачественной панели размером 11 и 12,9 дюймов с плотностью пикселей 264 ppi, частотой обновления 120 Гц и поддержкой Apple Pencil (2-го поколения).

Планшет также может делать фотографии высокого качества с двумя задними камерами 12 Мп и 10 Мп (сверхширокоугольный). В то время, как спереди разместилась 12 Мп камера с функцией слежения за лицом.

Что касается автономности, то планшет Apple оснащен батареями на 28,65 Вт-ч и 40,88 Вт-ч для 11-дюймового и 12,9-дюймового дисплея соответственно. Я сам пользуюсь 11-дюймовой версией и полностью ей доволен. На нем можно не только смотреть сериалы, но и работать. Я обрабатываю на нем RAW-фотографии и даже монтирую видео в Luma Fusion. Планшет дорогой, но с точки зрения мощности и работоспособности сейчас действительно лучше ничего нет.

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Xiaomi Pad 5 Pro — лучший планшет на Android

Если вам все еще нужно что-то с хорошей производительностью, но на Android, то Xiaomi Pad 5 Pro должен вам подойти. Планшет оснащен мощным чипсетом Snapdragon 870 5G наряду оперативкой до 8 ГБ и постоянной памятью до 256 ГБ.

Что касается дисплея, то Mi Pad 5 Pro оснащен 11-дюймовой ЖК-панелью IPS с разрешением 2560 x 1600 и частотой обновления 120 Гц. Из дополнительных приятных особенностей можно назвать Dolby Atmos, Hi-Res Audio и 8 стереодинамиков для высококачественного звука.

Для фотографии устройство оснастили двумя задними камерами с разрешением 13 и 5 мегапикселей. Спереди разместилась 8-мегапиксельная селфи-камера.

Наконец, Xiaomi Pad 5 Pro оснащен большой батареей емкостью 8600 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

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Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 — лучший планшет Lenovo

Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 оснащен таким же мощным чипсетом Snapdragon 870, как и Xiaomi Pad 5 Pro. Как следует из названия, планшет оснащен очень большой 12,6-дюймовой панелью AMOLED Samsung E4 с разрешением 2560 x 1600 и частотой обновления 120 Гц. А еще есть 4 динамика JBL и Dolby Atmos для хорошего звучания.

Планшет оснащен основной 13 Мп камерой в сочетании с 5 Мп камерой для сверхширокоугольных снимков. Фронталка получила разрешение 8 Мп, а работает планшет от аккумулятора на 10200 мАч с быстрой зарядкой на 45 Вт. Так же есть NFC.

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Teclast T40 Pro — лучший недорогой планшет

Если вы ищете что-то более доступное, последний Teclast T40 Pro может оказаться именно тем, что вам нужно. Планшет оснащен процессором Unisoc Tiger T618, работающим в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ расширяемой постоянной памяти.

Что касается экрана, то в T40 Pro используется 10,4-дюймовая панель с разрешением 2K, вокруг которого расположились 4 динамика. Для фотографии вам предложат 13 Мп основную камеру и 8 Мп фронталку. Аккумулятор у планшета не очень большой с емкостью всего 7000 мАч. Быстрая зарядка тоже не самая мощная — 18 Вт (PD). Зато устройство получило поддержку двух SIM-карт 4G.

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Blackview Tab 11 — дешевый большой планшет

И еще одна модель, о которой нельзя не сказать — Blackview Tab 11. Как и предыдущий планшет, Tab 11 оснащен процессором Unisoc Tiger T618 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной расширяемой памяти.

Blackview Tab 11 получил 10,53-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и стереодинамиками. Основной модуль камеры имеет разрешение 13 Мп и он всего один. Одна и фронталка, но ее разрешение составило 8 Мп.

Наконец, устройство оснащено аккумулятором емкостью 6580 мАч, имеет Widevine L1 (потоковый просмотр 4K контента) для просмотра Netflix. Поддержка двух 4G симок тоже есть.