Почему мы сами виноваты в том, что у нас есть только Apple и Google

Все мы знакомы со словом ”монополия”, и нет смысла объяснять, что это такое. Но есть еще такое понятие, как ”дуополия”, которое обозначает ситуацию, в которой два поставщика доминируют на рынке товара или услуги. Такое слово встречается не часто, но именно это то, что мы сейчас наблюдаем на мобильном рынке. У нас есть Apple и Google — две мощные силы, которые борются друг с другом с переменным успехом. С этим довольно сложно спорить. Они обеспечивают своим программным обеспечением почти все телефоны в мире за редчайшим исключением, которым можно пренебречь. Согласитесь, даже самый крутой iPhone 13 Pro Max или Samsung Galaxy Z Fold 3 без софта просто кусок технологичного мусора. Но мы сами виноваты в том, что получили.

Плохо ли, когда нет конкуренции

Практически во всех случаях дуополия — это очень плохо. Часто это даже хуже, чем чистая монополия. Это ограничивает выбор потребителей, дает возможность контролирующим сторонам вступать в сговор и формировать рынок в свою пользу, а также приводит к росту цен.

Дни покупки хорошего телефона на Windows за 150 долларов прошли навсегда и уже никогда не вернутся. Даже робкие попытки Huawei с ее Harmony OS едва ли вырастут во что-то большее, хотя и хочется верить в то, что компания выстрелит. Но мы долго добивались, чтобы не было других игроков на этом рынке, и победили. А некоторые и до сих пор стараются привести к тому, чтобы у нас был один поставщик софта. Для этого достаточно почитать комментарии, в которых в настолько грубой форме высказываются пожелания Apple перестать выпускать смартфоны, что их авторов приходится банить.

Мы хотим единообразия и постоянно выбираем одно и то же, как бы нам не хотелось доказать обратное. Мы хотим, чтобы из года в год у нас была одна привычная ОС на всех устройствах. Именно поэтому у нас и осталось только два крупных производителя софта.

iPhone или Android

Для многих первым смартфоном был iPhone или телефон Android. И этим людям может показаться безумием, что другие действительно хорошие операционные системы для смартфонов существовали до iOS и Android. И у BlackBerry, и у Windows Mobile были периоды, когда они добивались большего успеха, чем другие бренды. Тем не менее, ни одна из первых операционных систем не набрала достаточно поклонников, чтобы заставить разработчиков и дальше ими заниматься.

Как на Android включить защиту от слежки в приложениях из iOS.

Теперь у нас есть ностальгирующие пользователи, которые неохотно берут в руки свои iPhone или Android-смартфоны, оплакивая потерю конкуренции. Есть и те, кто рад почти полной унификации. Как обычно, обе группы и правы, и ошибаются одновременно.

Удача тоже важна, и Google или Apple повезло не просто так. Маркетинг, стратегические партнерские отношения с операторами и лояльность к бренду — все это сыграло большую роль. Но даже этого не всегда достаточно, как мы видим на примере телефонов от Amazon и Facebook. Кто-то должен был ”выиграть войну приложений”, и ни один фактор не мог гарантировать победу. Добавьте немного удачи к правильным решениям, принятым Apple, и вы снова и снова будете приходить в ту точку, в которой мы находимся сегодня.

Важен ли магазин приложений

”Война приложений” действительно сыграла большую роль, с моей точки зрения. Вы можете не согласиться, но я убежден, что преимущество Android и iOS над Windows Phone и другими преложениями заключается в магазине приложений. Простота использования, безопасность или даже функциональность не могут сравниться с возможностью скачать приложение банка, игрой в Angry Birds или отличным клиентом для YouTube. И это тоже требования клиентов и те самые наши с вами хотелки, которые больше всего меняют рынок.

Если вы разрабатываете приложение сегодня, вы хотите сделать его доступным как для Android, так и для iOS, потому что в большинстве случаев вы делаете это с целью заработка. Вы понимаете, что получите больше денег, если ваше приложение будет доступно большему количеству людей. Логично же, что вложение сил и средств в создание версии для платформы с десятикратно меньшим количеством пользователей неактуально?

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Значит, меньше приложений — меньше клиентов — меньше приложений — меньше клиентов. И так далее. На каждом витке это будет нисходящей спиралью, и такая платформа просто закончит свое существование. Как говорится, ”ибо для кого?”. Вы же как разработчик пойдете к Appel и Google, которым пусть и надо платить большую комиссию, но и заработать там можно больше. Отсюда и рост популярности.

Создать лучший смартфон с лучшими приложениями по более выгодной цене — это главная цель, которой практически невозможно достичь. Возможно, штрафы, изменения в законах или обеспечение конкуренции помогли бы решить проблему, но если давить слишком сильно, то получится то, что многие очень критикуют у нас в стране, когда оказывается всяческая поддержка местным производителям, а покупатели все равно выбирают иностранные продукты. И хотя такой слепой подход, не дающий шанса внутренним игрокам рынка, мне не нравится, но такой пример хорошо описывает ситуацию.

Apple и Google будут штрафовать, новые производители все равно не появятся, а мы с вами просто оплачиваем расходы гигантов на эти штрафы. Создание новой платформы, даже при полном отсутствии сопротивления со стороны Google и Apple, это годы труда и переговоров с разработчиками, миллиарды долларов и лишь призрачные шансы на успех. Мало кто захочет с этим связываться.

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Почему есть только две операционные системы для смартфонов

Производителей можно понять. Допустим, вы сделали хороший телефон и у вас выбор: сделать его на Android или на неизвестной платформе, с которой его просто никто не купит. Ваш выбор предрешен еще не стадии разработок и определили его будущие покупатели.

Как видим, именно мы, покупатели, голосуем рублем/долларом/евро за то, чтобы у нас было только два, а то и меньше, поставщиков. Отсюда повышение цен и снижение темпов появления новых идей. Можно сколько угодно с этим бороться, но в сложившейся ситуации виноваты мы с вами. Хотя сначала связь может показаться не такой очевидной.