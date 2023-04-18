Новый планшет Xiaomi Pad 6 — лучшее, что придумала Xiaomi: экран 144 Гц, USB 3.2 и мощный процессор

18 апреля в Китае состоялась большая презентация Xiaomi, на которой, в частности, показали смартфон Xiaomi 13 Ultra и фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8. Этим устройствам было приковано совновное внимание, однако самыми долгожданными новинками стали планшет Xiaomi Pad 6 и его старший брат Pad 6 Pro. Почему именно они? Да потому что предыдущее поколение было анонсировано почти 2 года назад. С тех пор утекло немало воды, оттого интересно понять, как за это время изменились планшеты Xiaomi.

Новый планшет Xiaomi Pad 6

Хотя предыдущее поколение тоже было представлено двумя моделями, на глобальном рынке появился только планшет Xiaomi Pad 5, который до сих пор продается в нашей рознице примерно за 30 000 ₽. Возможно, в случае с новинками тоже придется ограничиться базовой моделью, а потому характеристики Xiaomi Pad 6 кажутся более интересными, чем начинка «прошки».

Характеристики Xiaomi Pad 6 Экран 11 дюймов, IPS (2880х1800), 144 Гц Основная камера 13 Мп Фронтальная камера 8 Мп Процессор Snapdragon 870 Память 6/128, 8/128 или 8/256 Гб Аккумулятор 8840 мАч Зарядка 33 Вт

Новинка стала легче своего предшественника (490 г. вместо 511 г.), но диагональ экрана осталась прежней: 11 дюймов. Xiaomi не рискнула оснастить новинку AMOLED-матрицей, однако дисплей значительно изменился. К примеру, подросла плотность пикселей (309 ppi вместо 275 ppi) за счет более высокого разрешения, а также увеличилась частота обновления. Теперь она составляет 144 Гц, а не 120 Гц. Частота обновления экрана Xiaomi Pad 6 изменяется в диапазоне 30-144 Гц в зависимости от отображаемого контента.

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Камера осталась без изменений. Это простейший набор из сенсоров на 13 и 8 Мп. То же самое готов предложить дешевый смартфон Redmi 9A. Но за счет процессора субфлагманского уровня камера Xiaomi Pad 6 определенно снимает лучше, позволяя даже записывать видео в разрешении 4K.

Кстати, о чипсете. Здесь установлен процессор Snapdragon 870, который пришел на смену Snapdragon 860. Это далеко не новый камень, однако его производительности до сих пор хватает для решения любых задач. Нагрев почти не проявляется, а результат Xiaomi Pad 6 в AnTuTu должен переступает отметку в 700 тысяч баллов.

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Емкость аккумулятора немного подросла и составила 8840 мАч, но в комплекте до сих пор лежит адаптер на далеко не рекордные 33 Вт. Как бы то ни было, главное изменение касается не скорости зарядки, а версии USB. Xiaomi Pad 6 использует новый стандарт USB 3.2, позволяющий невероятно быстро передавать файлы на компьютер по проводу. Увы, поддержка симок и карт памяти не предусмотрена.

Характеристики Xiaomi Pad 6 Pro

Планшет Xiaomi Pad 6 Pro является улучшенной версией базовой модели. В целом, отличия заключаются только в процессоре, камере и скорости зарядки. Больше подробностей вы узнаете, взглянув на таблицу с характеристиками Xiaomi Pad 6 Pro.

Характеристики Xiaomi Pad 6 Pro Экран 11 дюймов, IPS (2880х1800), 144 Гц Основная камера 50/2 Мп Фронтальная камера 20 Мп Процессор Snapdragon 8+ Gen 1 Память 8/128, 8/256, 12/256 или 12/512 Гб Аккумулятор 8600 мАч Зарядка 67 Вт

Процессор Snapdragon 8+ Gen 1 — одно из лучших решений на рынке мобильных устройств. Чипсет выгодно отличается от Gen 1 и более нового Gen 2 менее выраженным троттлингом, благодаря чему производительность на уровне свыше 1 100 000 баллов в AnTuTu не падает даже во время видеомонтажа или хардкорного гейминга.

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В качестве основной камеры Xiaomi Pad 6 Pro использует сенсор Samsung JN1, чьи возможности можно оценить в обзоре vivo Y35, а фронталка позаимствована у смартфона Xiaomi 12T и массы других моделей китайского производителя, оснащенных аналогичным сенсором. Снимает планшет определенно лучше младшей версии, но это и близко не уровень телефона Xiaomi 13 Ultra, представленного в этот же день.

Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 6 Pro базируются на операционной системе Android 13, работающей в обрамлении фирменной оболочки MIUI 14 в специальной версии для планшетов. В дополнение к новинкам предлагают беспроводную клавиатуру и стилус второго поколения. Аксессуары нужно приобретать отдельно.

Где купить Xiaomi Pad 6

Дата выхода Xiaomi Pad 6 — 18 апреля, а Pro-версия появится в магазинах 21 апреля. Обе новинки доступны только для китайского рынка. Цена Xiaomi Pad 6 в зависимости от объема памяти составляет:

1 999 юаней (~ 23 600 ₽) — 6/128 Гб;

2 099 юаней (~ 25 000 ₽) — 8/128 Гб;

2 399 юаней (~ 28 500 ₽) — 8/256 Гб.

Цена Xiaomi Pad 6 Pro предсказуемо оказалась выше. Но на фоне предыдущего поколения она не изменилась:

2 499 юаней (~ 29 600 ₽) — 8/128 Гб;

2 799 юаней (~ 33 100 ₽) — 8/256 Гб;

3 099 юаней (~ 36 700 ₽) — 12/256 Гб;

3 399 юаней (~ 40 300 ₽) — 12/512 Гб.

Когда появится Xiaomi Pad 6 в России и на глобальном рынке, неизвестно. Но можно с уверенностью сказать, что стоимость планшета увеличится минимум на 30%. Тем не менее, это уровень Xiaomi Pad 5, а потому стоит поблагодарить производителя за сохранение старой цены, которая для нас меняется только из-за колебания курса валют.