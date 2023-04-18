Новый планшет Xiaomi Pad 6 — лучшее, что придумала Xiaomi: экран 144 Гц, USB 3.2 и мощный процессор

  2. Темы
  3. Планшеты
Герман Вологжанин

18 апреля в Китае состоялась большая презентация Xiaomi, на которой, в частности, показали смартфон Xiaomi 13 Ultra и фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8. Этим устройствам было приковано совновное внимание, однако самыми долгожданными новинками стали планшет Xiaomi Pad 6 и его старший брат Pad 6 Pro. Почему именно они? Да потому что предыдущее поколение было анонсировано почти 2 года назад. С тех пор утекло немало воды, оттого интересно понять, как за это время изменились планшеты Xiaomi.

Новый планшет Xiaomi Pad 6 — лучшее, что придумала Xiaomi: экран 144 Гц, USB 3.2 и мощный процессор. Внешне новый планшет напоминает смартфоны серии Xiaomi 13. Фото.

Внешне новый планшет напоминает смартфоны серии Xiaomi 13

Новый планшет Xiaomi Pad 6

Хотя предыдущее поколение тоже было представлено двумя моделями, на глобальном рынке появился только планшет Xiaomi Pad 5, который до сих пор продается в нашей рознице примерно за 30 000 ₽. Возможно, в случае с новинками тоже придется ограничиться базовой моделью, а потому характеристики Xiaomi Pad 6 кажутся более интересными, чем начинка «прошки».

ХарактеристикиXiaomi Pad 6
Экран11 дюймов, IPS (2880х1800), 144 Гц
Основная камера13 Мп
Фронтальная камера8 Мп
ПроцессорSnapdragon 870
Память6/128, 8/128 или 8/256 Гб
Аккумулятор8840 мАч
Зарядка33 Вт

Новинка стала легче своего предшественника (490 г. вместо 511 г.), но диагональ экрана осталась прежней: 11 дюймов. Xiaomi не рискнула оснастить новинку AMOLED-матрицей, однако дисплей значительно изменился. К примеру, подросла плотность пикселей (309 ppi вместо 275 ppi) за счет более высокого разрешения, а также увеличилась частота обновления. Теперь она составляет 144 Гц, а не 120 Гц. Частота обновления экрана Xiaomi Pad 6 изменяется в диапазоне 30-144 Гц в зависимости от отображаемого контента.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Камера осталась без изменений. Это простейший набор из сенсоров на 13 и 8 Мп. То же самое готов предложить дешевый смартфон Redmi 9A. Но за счет процессора субфлагманского уровня камера Xiaomi Pad 6 определенно снимает лучше, позволяя даже записывать видео в разрешении 4K.

Новый планшет Xiaomi Pad 6. Частота обновления экрана как у игрового смартфона. Фото.

Частота обновления экрана как у игрового смартфона

Кстати, о чипсете. Здесь установлен процессор Snapdragon 870, который пришел на смену Snapdragon 860. Это далеко не новый камень, однако его производительности до сих пор хватает для решения любых задач. Нагрев почти не проявляется, а результат Xiaomi Pad 6 в AnTuTu должен переступает отметку в 700 тысяч баллов.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Емкость аккумулятора немного подросла и составила 8840 мАч, но в комплекте до сих пор лежит адаптер на далеко не рекордные 33 Вт. Как бы то ни было, главное изменение касается не скорости зарядки, а версии USB. Xiaomi Pad 6 использует новый стандарт USB 3.2, позволяющий невероятно быстро передавать файлы на компьютер по проводу. Увы, поддержка симок и карт памяти не предусмотрена.

Характеристики Xiaomi Pad 6 Pro

Характеристики Xiaomi Pad 6 Pro. Внешне Xiaomi Pad 6 Pro неотличим от младшей версии. Фото.

Внешне Xiaomi Pad 6 Pro неотличим от младшей версии

Планшет Xiaomi Pad 6 Pro является улучшенной версией базовой модели. В целом, отличия заключаются только в процессоре, камере и скорости зарядки. Больше подробностей вы узнаете, взглянув на таблицу с характеристиками Xiaomi Pad 6 Pro.

ХарактеристикиXiaomi Pad 6 Pro
Экран11 дюймов, IPS (2880х1800), 144 Гц
Основная камера50/2 Мп
Фронтальная камера20 Мп
ПроцессорSnapdragon 8+ Gen 1
Память8/128, 8/256, 12/256 или 12/512 Гб
Аккумулятор8600 мАч
Зарядка67 Вт

Процессор Snapdragon 8+ Gen 1 — одно из лучших решений на рынке мобильных устройств. Чипсет выгодно отличается от Gen 1 и более нового Gen 2 менее выраженным троттлингом, благодаря чему производительность на уровне свыше 1 100 000 баллов в AnTuTu не падает даже во время видеомонтажа или хардкорного гейминга.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

В качестве основной камеры Xiaomi Pad 6 Pro использует сенсор Samsung JN1, чьи возможности можно оценить в обзоре vivo Y35, а фронталка позаимствована у смартфона Xiaomi 12T и массы других моделей китайского производителя, оснащенных аналогичным сенсором. Снимает планшет определенно лучше младшей версии, но это и близко не уровень телефона Xiaomi 13 Ultra, представленного в этот же день.

Характеристики Xiaomi Pad 6 Pro. Новая версия MIUI 14 на борту. Фото.

Новая версия MIUI 14 на борту

Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 6 Pro базируются на операционной системе Android 13, работающей в обрамлении фирменной оболочки MIUI 14 в специальной версии для планшетов. В дополнение к новинкам предлагают беспроводную клавиатуру и стилус второго поколения. Аксессуары нужно приобретать отдельно.

Где купить Xiaomi Pad 6

Дата выхода Xiaomi Pad 6 — 18 апреля, а Pro-версия появится в магазинах 21 апреля. Обе новинки доступны только для китайского рынка. Цена Xiaomi Pad 6 в зависимости от объема памяти составляет:

  • 1 999 юаней (~ 23 600 ₽) — 6/128 Гб;
  • 2 099 юаней (~ 25 000 ₽) — 8/128 Гб;
  • 2 399 юаней (~ 28 500 ₽) — 8/256 Гб.

Цена Xiaomi Pad 6 Pro предсказуемо оказалась выше. Но на фоне предыдущего поколения она не изменилась:

  • 2 499 юаней (~ 29 600 ₽) — 8/128 Гб;
  • 2 799 юаней (~ 33 100 ₽) — 8/256 Гб;
  • 3 099 юаней (~ 36 700 ₽) — 12/256 Гб;
  • 3 399 юаней (~ 40 300 ₽) — 12/512 Гб.

Когда появится Xiaomi Pad 6 в России и на глобальном рынке, неизвестно. Но можно с уверенностью сказать, что стоимость планшета увеличится минимум на 30%. Тем не менее, это уровень Xiaomi Pad 5, а потому стоит поблагодарить производителя за сохранение старой цены, которая для нас меняется только из-за колебания курса валют.

Теги
Оставить комментарий в Telegram. Поделитесь мнением в чате читателей Androidinsider.ru
Лонгриды для вас
ТОП-10 товаров с АлиЭкспресс, которые не дадут вам замерзнуть этой зимой

Синоптики дают неутешительный прогноз: в ближайшее время многим из нас придется знатно померзнуть, а экстремальные морозы придут даже в те города, где их давно не было. Зима продлится очень долго, поэтому никто не знает, сколько морозных дней и ночей нам предстоит пережить. В этом, кстати, помогут теплые товары с Али: они не только помогают согреться, но и делают жизнь чуточку уютнее. Присматривайтесь и делайте заказы - эти штучки точно пригодятся в ближайшие месяцы!

Читать далее
Как сделать лучший смартфон через конструктор Xiaomi. Такой есть только в России

Сегодня в магазинах электроники представлен настолько широкий ассортимент устройств, что порой даже не знаешь, какой телефон лучше купить. Можно убить несколько дней на сравнение всех моделей, вышедших за прошедший год, а можно — попробовать сделать смартфон самому. С этой целью российское подразделение компании Xiaomi на днях представило интересный онлайн-конструктор Dreams 2.0, позволяющий слепить идеальный аппарат из того, что есть. Давайте разберемся, кому пригодится такой инструмент, как он работает и можно ли с его помощью найти лучший смартфон Xiaomi.

Читать далее
Лучшие подарки с АлиЭкспресс для близких и друзей. Этим гаджетам будет рад каждый

Февраль - месяц праздников, а следом за ним еще 8 марта. Недаром говорят: готовь сани летом, поэтому мы заранее отобрали для вас гаджеты, которые не стыдно подарить близкому человеку. Они настолько крутые, что нет смысла дожидаться конкретной даты - можно вручить его сразу же после получения посылки. Вот 10 классных подарков, которые оценит, наверное, каждый: есть конструктор для взрослых, фитнес-браслет, планшет, мощный смартфоны и другие мелочи. Традиционно выбрали самые недорогие товары, чтобы вы не тратились слишком сильно!

Читать далее