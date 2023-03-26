Может ли дешевый Андроид заменить топовый iPhone в 2023 году? Убедились сами

Если раньше было модно ругать даже дорогие Андроид-смартфоны, то в 2023 году уже нет смысла скрывать, что они и вправду лучше iPhone. Пользователи в открытую сбегают с iOS, сливая Айфоны на интернет-площадках. Считается, что после смартфона от Apple многие стараются найти достойный аналог на Андроид: с топовым процессором, хорошей камерой и высокой автономностью. При этом вряд ли бывший фанат iPhone посмотрит в сторону недорогих моделей на Android, так как найти там что-то толковое практически невозможно. Но мне удалось это сделать, причем с первого раза! Рассказываю, как я совершенно случайно купил дешевый Андроид-смартфон и больше не хочу брать в руки iPhone.

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Недорогой смартфон до 10000 рублей

Буквально две недели назад я задумался о покупке дешевого Android-смартфона чисто для расширения кругозора и установки различных приложений. В местном магазине электронике сразу приглянулся vivo Y22, но я не рискнул его брать из-за процессора MediaTek G85. Этот смартфон — практически брат-близнец vivo Y35, но разница в цене у них на тот момент составляла примерно 3 тысячи рублей.

В итоге, выбор пал именно на Y35: на распродаже OZON дешевый смартфон с большим экраном мне достался по смешной цене — 8800 рублей. Позже, кстати, он быстро подорожал до 13 000 рублей и теперь его можно найти на Яндекс.Маркете примерно за 10-11 тысяч. Взгляните на характеристики.

Характеристика Значение Экран 6,58 дюйма, IPS (2408х1080), 90 Гц Основная камера 50 МП + 2МП + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Snapdragon 680 Память 4/64 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 17 Вт

Железо здесь, прямо скажем, слабое: смартфон имеет всего 4 Гб оперативки (с возможностью расширения) и работает на основе Snapdragon 680, от которого очень много проблем — мы о них рассказывали. В AnTuTu смартфон набирает около 300к очков — это очень скромный результат. Для сравнения: трехлетний iPhone SE 2020 набирает в два раза больше — почти 600к. Однако в 2023 году это не так важно, многое зависит от ваших потребностей и оптимизации железа производителем.

С другой стороны, у vivo Y35 есть мощный аккумулятор на 5000 мА*ч и даже адаптер для зарядки на 17 Вт в комплекте. Где такое встретишь в 2023 году? Смартфон реально живет очень долго! Я пользуюсь своим iPhone 13 примерно 4 часа в день и к утру следующего дня у него остается 20-30%, тогда как с vivo я забыл про зарядку на 4 дня! В то, что Android-смартфоны разряжаются быстрее Айфонов, я больше не верю.

Я решил для себя, что буду носить этот смартфон без защиты, но позднее понял, что это невозможно. Хоть задняя крышка невероятно красивая и сделана из матового пластика, vivo Y35 — крупный и скользкий. Пришлось все-таки надеть комплектный чехол, но внешний вид не пострадал — это по-прежнему самый красивый смартфон, который я когда-либо держал в руках.

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Быстрый смартфон на Андроид

Как уже говорилось выше, от vivo на Snapdragon 680 я чудес не ждал — думал, что меня ждет медленный смартфон с кучей глюков, которого хватит разве что для использования WhatsApp и Telegram. Оказалось, все вообще не так: телефон на Андроид за 9к рублей спокойно вывозит любые повседневные нагрузки!

Я запускал кучу приложений и не закрывал их сутками, но при использовании никаких подлагиваний не было. vivo Y35 без проблем грузит Mozilla Firefox вместо Chrome, быстро открывает банковские приложения и соцсети. С играми тоже нет проблем: здесь есть специальный режим для оптимизации. В общем, для повседневного использования — топ.

Естественно, ждать от него такой же скорости как от iPhone 13 опрометчиво, так как это телефоны из разных весовых категорий, но FunTouch OS — выше всяких похвал. Система имеет простой, но симпатичный дизайн, напоминающий Android на Google Pixel. Есть прикольные системные фишки, к которым быстро привыкаешь.

Например, для разблокировки смартфона достаточно приложить палец к кнопке включения, не нажимая ее, и экран моментально активируется. Для сравнения мой iPad Air 2020 с с Touch ID в клавише питания разблокируется раза в два дольше. Несмотря на то, что здесь есть аналог Face ID, пользоваться им я не рискнул — просто добавил несколько отпечатков для быстрого доступа.

Но и есть некоторые неприятности: например, при разблокировке совсем не виден эффект анимации, который устанавливается в настройках. Смысла менять ее нет, так иногда FunTouch OS не хватает плавности и рабочий стол появляется как-то очень скомканно. Но что выбесило меня больше всего — нет жеста переключения между приложениями. Казалось, такая простая фича есть уже на всех смартфонах, но на vivo Y35 вам нужно сначала открыть карусель запущенных программ и выбрать там нужную. Да как так-то?

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Бюджетный смартфон с хорошей камерой

Я могу назвать себя фанатом мобильной фотографий, но от камера vivo Y35 оставила приятное впечатление. Фронталка на 16 Мп делает просто хорошие снимки: есть куча настроек, бьюти-фильтров и так далее. По умолчанию фотки с передней камеры не желтят, а наоборот — становятся светлее.

Если соскучились по желтизне как у iPhone, просто включите нужный фильтр. Что понравилось: неровности кожи не размазываются как на смартфонах от Apple, поэтому при увеличении можете рассмотреть их. Так снимок выглядит реалистичнее, желательно, при хорошем освещении. В общем, нет сомнений, что vivo Y35 — хороший смартфон для селфи по низкой цене.

Основная камера на 50 Мп тоже порадовала: есть режим ночной съемки, режим съёмки «50 мегапикселей», HDR, режим Профи и другие опции. Снимки при разном освещении получаются очень качественными и нестыдными: я даже отправил их своим друзьям, предложив выбрать, где фото с iPhone 13, а где — с vivo. Многие запутались, впрочем, как и я — значит, что дешевый Андроид фотографирует как Айфон в 2023 году. Лично я в слепом тесте вообще бы не подумал, что это снято на смартфон за 9 тысяч рублей.

А вот видео vivo Y35 снимает просто отвратительно: изображение дергается, видна зернистость цветовая температура постоянно меняется и выглядит это все максимально ужасно. Даже не пытайтесь снимать на нем кружочки в Телеграме — ваши друзья этого не оценят. В принципе, этого и стоило ожидать от недорогого Андроид-смартфона. Правда, плохое качество видео — лишь одна из многих проблем vivo Y35, которые я обнаружил за неделю.

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Стоит ли покупать дешевый смартфон

Может показаться, что vivo Y35 — почти идеальный дешевый смартфон за свои деньги, но это не так. У него масса других мелких недостатков, которые видны не сразу. Мне пришлось хорошенько покопаться в смартфоне, чтобы найти их.

Плохое качество звука в динамиках : музыку слушать таким образом не рекомендую.

: музыку слушать таким образом не рекомендую. Микрофон записывает голосовые сообщения в Телеграм очень тихо.

Неприятный вибромоторчик — сразу выдает дешевый китайский смартфон .

. Приложения сворачиваются с небольшой задержкой — это бесит.

Смартфон начинает тормозить при работе с картами и при просмотре ленты с видео в соцсетях.

Содержимое экрана не видно при просмотре в солнечную погоду, блеклый фонарик.

Купить vivo Y35

В остальном, недорогой vivo — хороший китайский Андроид-смартфон по низкой цене, который без труда заменил мне iPhone. Сразу после покупки я обновил его до Android 13 — полет нормальный. vivo Y35 хорош здесь и сейчас: думаю, его хватит на полтора-два года, а большего требовать за такие деньги просто бессмысленно! С удовольствием оставлю его в качестве основного — возвращаться на iPhone не хочу.