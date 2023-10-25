Появился идеальный планшет для фильмов и развлечений. Он легкий как пушинка и стоит меньше 13 тысяч

Пожалуй, главным преимуществом любого планшета в сравнении со смартфоном является большой дисплей. Ведь именно он позволяет с комфортом смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах или видео на YouTube, не напрягая глаза в попытках разглядеть происходящее на экране. В то же время частый недостаток подобных устройств — внушительный вес, а потому поиск легкого планшета кажется очень сложной задачей. Но наконец-то появилось устройство, готовое одновременно предложить и большой экран, и продуманную конструкцию для просмотра контента без подставок лежа или сидя. Это новый планшет Teclast M50HD, который на днях привезли в Россию.

Официальная стоимость планшета — 14 490 ₽. Но в честь старта продаж магазин Ситилинк устроил акцию, снизив цену Teclast M50HD до 12 990 ₽. И если вы до сих пор сомневаетесь, что перед вами настоящий топ за свои деньги, просто взгляните на характеристики устройства, расставляющие все точки над «i».

Купить Teclast M50HD

Планшет с большим экраном

Teclast M50HD — это недорогой планшет с большим экраном. Диагональ его матрицы составляет 10,1 дюйма, что является отраслевым стандартом. И, несмотря на низкую цену, разрешение экрана составляет 1920х1200 пикселей, благодаря чему картинка не кажется зернистой и выглядит как единое целое.

В конструктивном плане главным достоинством планшета представляется его легкость. Имея большой экран, Teclast M50HD весит всего 435 граммов, а толщина его корпуса составляет 7,8 мм. Можно подумать, что для достижения таких показателей производителю пришлось экономить на материалах корпуса, но нет. Teclast M50HD выполнен из алюминиевого сплава, а не дешевого пластика, поэтому его не только легко, но и приятно держать в руках.

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Характеристики Teclast M50HD

Большой экран и эргономичный корпус — уже хорошо, но вместе с тем нам важно понимать, насколько стабильно работает Teclast M50HD в других сценариях помимо просмотра фильмов. И в этой ситуации не обойтись без ссылки на технические характеристики планшета.

Характеристики Teclast M50HD Экран 10,1 дюйма, IPS (1920х1200), 60 Гц Основная камера 13 МП Фронтальная камера 5 МП Процессор Unisoc T606 Операционная система Android 13 Память 8/128 ГБ Аккумулятор 6000 мАч Размеры 238х157х7.9 мм Вес 435 граммов

Купить Teclast M50HD

За работу Teclast M50HD отвечает 8-ядерный процессор Unisoc T606. Это не игровой чип, однако его производительности на уровне 240 тысяч баллов в AnTuTu достаточно для выполнения любых задач. Интерфейс YouTube и других приложений для просмотра видео не лагает, да и в режиме многозадачности, когда запущено несколько программ, Teclast M50HD работает стабильно, ведь помимо шустрого процессора он предлагает 8 ГБ оперативной памяти.

Что касается внутреннего хранилища, то оно расширяемое. Если 128 ГБ вам покажется мало, вы всегда можете установить MicroSD-карту объемом вплоть до 1 ТБ. Специально для этого Teclast M50HD предусматривает отдельный слот, куда помимо внешнего накопителя можно поставить кое-что еще.

Планшет с поддержкой 4G

Teclast M50HD — это планшет с поддержкой SIM. Кроме карты памяти в выделенный слот можно поставить симку, чтобы иметь доступ к мобильному интернету и при необходимости совершать звонки. Подключить планшет к Wi-Fi тоже получится. Teclast M50HD работает в обоих актуальных диапазонах: и 2,4 ГГц, и 5 ГГц.

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Наконец, планшет поддерживает GPS и другие навигационные системы, включая ГЛОНАСС, BeiDou и GALILEO. Так что и в качестве навигатора Teclast M50HD получится использовать.

Розыгрыш бесплатного планшета Teclast M50HD

По случаю старта продаж вы можете купить Teclast M50HD в Ситилинке по специальной цене, которая составляет 12 990 ₽. Вместе с тем кому-то из вас удастся заполучить этот планшет совершенно бесплатно. Для этого нужно подписаться на группу Teclast в VK и следить за обновлениями, ведь с 25 октября по 1 ноября там пройдет розыгрыш новинки.

Официальная страница Teclast в VK

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо подписаться на Teclast в VK, а также сделать репост записи с анонсом. Победитель будет только один, и он станет известен 2 ноября.